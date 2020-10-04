Оксамитовий сезон у розпалі, тож не дивно, що у тебе теж виникає бажання взяти відпустку, аби нарешті відпочити. Але що ж робити, якщо ти ходив у спортзал? Чи вплине відпочинок на твоє тіло та м'язову масу? Спробуймо розібратися.

Не варто панікувати, що твої м'язи зникнуть через тиждень без тренувань. Ми на Men 24 розповімо тобі про оптимальну перерву між тренуваннями, аби ти не переймався через свою форму.

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Якою може бути перерва між тренуваннями?

Твої м'язи, сила та витривалість не зникнуть відразу ж. Тож не потрібно братися за голову, якщо ти пропустив 1 – 2 тренування. Але й зловживати "відпочинком" від залу теж не варто.

Уже через 2 – 3 тижні твої м'язи починатимуть атрофуватися. Але й тут паніку слід відкинути вбік. Вони швидко повертаються у форму через кілька тижнів занять.

Ба більше, тренери запевняють, що іноді тривалі перерви між тренуваннями робити корисно. Це дозволяє досягнути більшого прогресу.



Відпочинок протягом 2 – 3 тижнів знизить твої показники, але не суттєво / Фото istock

Твої силові показники триматимуться на рівні до 3 – 4 тижнів . Після цього періоду вони поступово знижуватимуться.

. Після цього періоду вони поступово знижуватимуться. Витривалість за 3 – 4 тижні відпочинку знизиться на 4 – 25% . Не критично, але достатньо для того, аби ти не зміг зі звичною для себе бадьорістю виконати певні вправи.

. Не критично, але достатньо для того, аби ти не зміг зі звичною для себе бадьорістю виконати певні вправи. Щодо максимального споживання кисню , то у професійних спортсменів воно знижується на 6 – 20% через 4 тижні перерви. У новачків на це піде 2 тижні.

, то у професійних спортсменів воно знижується на 6 – 20% через 4 тижні перерви. У новачків на це піде 2 тижні. Гнучкість теж страждає від відсутності тренувань: за 4 тижні можна втратити від 7 до 30%.

Це цікаво! Протягом перших 14 днів перерви твої м'язи можуть виглядати візуально меншими через спустошення запасів глікогену. Після поновлення тренувань його запаси поновляться, тож і повернеться звичний для тебе рельєф.

Як зберегти результати тренувань?

Харчування. Ясна річ, що під час відпустки складно собі відмовити у смаколиках. Тож тренери й не змушують це робити. Але варто пам'ятати про норму споживання білка.

Саме білок у раціоні дозволить тобі максимально зберегти досягнутих результатів.



У твоєму раціоні має бути достатньо білка / Фото adobestock

Тренування раз на тиждень. Повноцінно займатися під час відпочинку – не найлегша задача. Але тренери рекомендують бодай раз на тиждень приділяти час саме фізичній активності. Спробуй виконати вправи, які б залучали усі групи м'язів.

Якщо ти любиш плавати – не відмовляйся від цього. Ця дисципліна позитивно вплине не лише на твою фізичну форму, а й дозволить непогано засмагнути на сонці.

Надзвичайно сильно панікувати через те, що тобі доведеться взяти 1 – 2 тижні перерви між тренуваннями не потрібно.



Можеш робити ранкові пробіжки під час відпочинку / Фото rawpixel

Варте уваги Як тренуватися та харчуватися, якщо ти захворів

М'язи відразу ж нікуди не зникнуть, а після повернення до спортзалу усе стане на свої місця. Але відпочинок від тренувань геть зовсім не означає, що потрібно харчуватися фастфудом і цілими днями лежати на шезлонгу. Пам'ятай про це!