Если ты начал ходить в спортзал с двумя целями: сбросить жировую массу и нарастить мышечную, то наш материал именно для тебя. Мы расскажем тебе о признаках, свидетельствующих о том, что вместо желаемого похудения ты теряешь именно мышечную массу. Поэтому обрати внимание на свое тело, чтобы не тормозить процесс достижения желаемого рельефа.

Часто так бывает, что ты пытаешься всеми силами худеть, занимаешься спортом, таскаешь "железо", а результат-то не слишком спешит тебя радовать. Более того, бывают ситуации, когда вместо жира ты теряешь мышцы. Именно об этом мы на Men 24 тебе расскажем.

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Стремительная потеря веса

Этот пункт касается только мужчин со средним типом телосложения. Эксперты отмечают, что они могут терять по одному килограмму веса в неделю без угрозы здоровью. Если же цифры исчезают быстрее, чем ты занимаешься в спортзале, – необходимо обратиться к врачу или проконсультироваться со своим тренером.



Слишком резкая потеря веса может свидетельствовать о снижении мышечной массы / Фото istock

Стремительный набор веса

Потеря мышечной массы может быть связана также и с набором веса. Поэтому не нужно думать, что плюс десять килограммов на весах – это точно мышцы. Более того, эксперты отмечают, что малый процент мышц также может стать причиной осложненного сожжение калорий. Поэтому большинство питательных веществ, которые ты получаешь с пищей, имеют все шансы превратиться в жиры.

Потеря выносливости

Сокращение мышечной массы непосредственно влияет на твою выносливость. Поэтому не удивляйся, что тебе трудно не только пробежать десять километров, но и пройтись пешком на работу.



Снижение выносливости тоже свидетельствует о сокращении мышечной массы / Фото pixabay

Внезапная усталость

Еще один признак потери мышечной массы – внезапное появление усталости. И здесь нет ничего удивительного, ведь твой организм просто включает режим энергосбережения. Также последствиями этого могут быть плохое настроение, появление апатии.

Нарушение координации

Достаточно пройти элементарный тест, чтобы проверить свою координацию. Для этого прими позу ласточки, стоя на одной ноге. Если раньше ты мог это делать без лишних трудностей, а сейчас они таки появились – можно бить тревогу.



Обрати внимание на свою координацию / Фото shutterstock

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