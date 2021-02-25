5 убедительных причин забыть о нижнем белье
Нижнее белье – кажется, обязательный атрибут гардероба, которым мы ежедневно пользуемся. И большинство мужчин уверенно скажут, что из соображений гигиены и морали его все же надо одевать. Но есть и другое мнение.
Источник:Men'sHealth
Есть причины, чтобы отказаться от нижнего белья. Их привел Джамин Брамбхет – доктор медицинских наук и содиректор клиники урологии PUR в Клермоне в штате Флорида.
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Почему мужчинам стоит отказаться от нижнего белья
Вентиляция
Нижнее белье, особенно синтетическое, буквально блокирует доступ воздуха к телу.
- Результат – тело греется, и так возникает благоприятная среда для размножения бактерий и грибков.
Удобство
В течение дня (особенно во время активных движений, выполнения спортивных упражнений и тому подобное) исподнее интенсивно впитывает пот.
- Следствие – надоедливый дискомфорт в течение остального дня.
Исподнее впитывает пот и препятствует доступу воздуха к телу / Фото unsplash
Секс
Как только ты перестанешь одевать нижнее белье, твоя сексуальная жизнь станет ярче. По меньшей мере, так думают некоторые психологи.
- Мол, без белья мужчины чаще думают о сексе, и, как следствие, чаще им занимаются.
Здоровье
Узкая и тесное белье натирает и раздражает кожу. Если его носить длительное время, то давление на паховые лимфоузлы может нарушить кровообращение.
- Следствие – чрезмерное приток крови к внутренним половым органам и перегрев внешних.
Тесное белье нарушает кровообращение и способствует перегреву половых органов / Фото unsplash
Внешность
Трусы имеют неприятную способность – спадать, подворачиваться, забиваться между бедер, выкручиваться... Ну и причинять другие хлопоты сотнями способов.
- Эстетически некрасиво – постоянно пытаться поправить что-то у себя в паху, согласись.
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