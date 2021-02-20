Мы более чем уверены, что тебя бриться научил отец. Но будем откровенны. Прогресс не стоит на месте, поэтому и к этому процессу нужно найти новый подход, который подойдет именно тебе. Men 24 знает не менее 5 ошибок во время бритья, которых не стоит делать мужчине.

Независимо от того, новичок ты или эксперт, некоторые детали иногда ускользают от нас. Мы расскажем тебе о распространенных ошибках во время бритья. Их не стоит допускать, если ты хочешь получить идеальный результат.

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1. Ты спешишь

Не зря же бритье называют ритуалом. Этому процессу нужно посвятить не менее 5 – 10 минут. Тебе нужно наслаждаться моментом без лишней спешки. Если ты не можешь вовремя проснуться утром, приучи себя бриться перед сном.

2. Ты используешь тупое лезвие

Ты хоть раз в своей жизни резал помидоры тупым ножом? Ну как, понравилось? Примерно то же самое происходит с кожей твоего лица, если ты используешь тупое лезвие для бритья. Большее давление будет раздражать твою кожу. Более того: благодаря тупому лезвию у тебя есть больше шансов пораниться. Добавь к этому спешку и ты получишь взрывное комбо.



Не используй тупое лезвие для бритья / Фото Unsplash

3. Ты слишком давишь

Казалось бы, чем сильнее ты давишь, тем лучшим будет результат. Но грубая сила и бритье – вещи несовместимые. Ты не только раздражаешь кожу, но и имеешь все шансы пораниться. Лучше лишний раз пройтись по участку, который с первого раза не поддался, чем пытаться с первого раза убрать всю растительность с лица.

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4. Ты пропускаешь последовательность

В спешке ты, например, бреешься насухо. Или же забываешь нанести лосьон после бритья. Такие мелкие, на первый взгляд, шаги могут негативно повлиять на твою кожу. Не забывай о том, что каждый шаг во время бритья нужен для того, чтобы получить не только идеальный результат, но и избавиться от неприятных последствий. Поэтому запомни раз и на всю жизнь, что мыло не заменит гель для бритья. А вот лосьон после бритья успокоит твою кожу, а также поможет устранить раздражение.

5. Используешь холодную воду

Кроме крема для бритья, важно также подготовить твою кожу. Что мы имеем в виду? Пор ы должны быть открытыми, чтобы облегчить процесс бритья. Это достигается благодаря созданию влажной среды в ванной комнате. Есть два проверенные способы этого добиться: горячее полотенце, обмотанное вокруг лица. Или же отдать предпочтение бритью во время или сразу после купания, чтобы воспользоваться парой, которая образовалась в ванной.



Лучше бриться после приема душа / Фото Unsplash

Не делай этих ошибок, чтобы не превращать процесс бритья в настоящую трагедию. Избегай спешки, не пропускай важные этапы, а также помни о том, что кожа на лице значительно чувствительнее, поэтому избегай давления и грубости.