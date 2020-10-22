Чтобы не испортить отношения со своей любимой нужно избегать ошибок, которые допускают большинство мужчин. Рассказываем, чего не стоит делать, чтобы твоя девушка не обижалась, а ты, в свою очередь, не гадал, что же произошло.

Мы, мужчины, очень невнимательны, поэтому можем просто не понять, что успели обидеть свою любимую. Men 24 пройдется по 5 ошибках в отношениях, которые допускают большинство мужчин!

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1. Забываешь о годовщине

Ни в коем случае не стоит забывать о годовщине ваших отношений. Не зря же эта тема столь популярна в романтических комедиях.

Объясняем, почему это столь важно. Женщина готовится к каждой годовщине, подбирает наряды и подарки . Поэтому будет очень обидно, если ты в этот день выберешься с друзьями на футбол или в паб.



Помни, что твоя любимая готовится к годовщине ответственно / Фото adobestock

2. Скупой на комплименты

Барышни любят ушами, поэтому комплименты должны сыпаться на них регулярно. Поэтому не забывай похвалить ее невероятную красоту, кулинарные способности и вообще радоваться, что тебе с ней очень повезло.

Если ты будешь щедрым на теплые слова, между вами всегда будет взаимопонимание . Тем более, что это позволит растопить лед даже самой обиженной дамы.

3. Избегаешь откровенных вопросов

В отношениях вы должны быть откровенными. Особенно тогда, когда вопросы касаются интимной жизни. Не стесняйся спрашивать ее, что ей нравится, а что – нет. Понятное дело, что тебе нужно будет продумать, как поставить вопрос так, чтобы не обидеть свою любимую.

Ответы на вопросы позволят тебе что-то изменить и усовершенствовать в своей жизни . Но не нужно слишком давить на нее, если она не готова отвечать уже и сейчас.



Не забывай ставить откровенные вопросы, которые могут улучшить ваши отношения / Фото istock

4. Ты не интересуешься

Гармоничные отношения держатся также на заинтересованность друг другом. Поэтому старайся вникать в суть происходящего в ее жизни. Понятное дело, что ты не можешь стать гуру маникюра или стилистом от Бога. Но это не мешает обратить внимание на изменения в ее образе, которые так и напрашиваются на комплимент.

Если ничего не понимаешь в том, о чем она говорит – не бойся переспросить . Она это однозначно оценит. Ведь так ты покажешь, что тебе действительно интересно.

5. Ти нерешителен

Женщины отдают предпочтение уверенным мужчинам рядом с собой. Поэтому отбрось все сомнения и колебания. Не бойся брать на себя ответственность и принимать решения, касающиеся важных моментов в вашей жизни.

Помни о том, что решительный мужчина дарит женщине уверенность, что она в безопасности и уюте.



Женщины ценят решительных мужчин / Фото Giovanni and Carmen Photography

Старайся избегать этих ошибок, чтобы не приходилось в 3 ночи искать цветочную лавку и петь серенады под балконом.