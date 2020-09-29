Кожен з нас знає, що щасливі стосунки стоять на трьох китах: коханні, довірі та взаєморозумінню. Але це далеко не все. Кожна пара навколо себе нарощує стіну з правил, які можуть як полегшувати їхнє життя, так і добряче його ускладнювати. Ми, власне, розповімо про правила стосунків, які ти можеш порушувати.

Правила створені, щоб їх порушувати. І у стосунках теж. Але тут потрібно робити усе вкрай акуратно, аби не накликати на себе гнів коханої. Men 24 розповідає, які правила стосунків ти можеш сміливо порушити.

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1. Ви завжди поруч

Ми вже якось розповідали, що у стосунках ніхто нікому не належить. Тож немає нічого поганого у тому, що ти після роботи сходиш з колегами на пиво. Не покличеш кохану з собою. Не приведеш друзів додому. А просто візьмеш і сходиш в улюблений паб, аби відпочити від усього. В тому числі й від стосунків. І це нормально.

Перебування разом у форматі 24/7 не завжди має позитивний вплив на стосунки. У кожного має бути зона особистого життя, в яку партнерові краще не надто лізти.



Не потрібно геть увесь вільний час проводити удвох / Фото pixabay

2. Сексом задоволені двоє. Завжди

А от і ні. Чоловіча та жіноча фізіології настільки різні, тому не слід вважати, що під час кожного заняття сексом ви удвох отримуєте задоволення. Так буває, але не на регулярній основі.

Ми рекомендуємо влаштовувати дні задоволення: в один ти робиш усе можливе, аби вона досягнула оргазму; в інший – вона старається подарувати тобі приємні відчуття. Це справедливо та розумно. І ніхто не почуватиметься винним.

3. Кажи, а не тримай у собі

А це вже відверта дурня. Ясна річ, що у стосунках усі мають бути відвертими та щирими. Але ж ми на емоціях можемо такого наговорити, що потім жоден психотерапевт, батьки та друзі не допоможуть вам бути такими ж щасливими як раніше.

Конструктивній розмові у стосунках бути. А от емоційному виливу негативу – ні. Пам'ятай про це.



Іноді варто тримати язик за зубами / Фото pixabay

4. Будь чесним

Нас усіх вчать, що брехати – не добре. Тож потрібно рубати правду-матку. Але чи слід це робити завжди та всюди? Особливо, коли мовиться про стосунки. А от і ні, адже іноді твоя правда може зіпсувати геть усе.

Спочатку потурбуйся про подачу. Якщо ти будеш чесним, але при цьому ще й грізним, то будь готовим, що нічого доброго з того не буде. Будь м'якшим, чувак!

5. Вибачся, хоч ти й правий

Нас вчили, що легше та краще перепросити у людини, навіть якщо вона неправа. Особливо це актуально у стосунках. Мовляв, ти ж розумніший, то й вибачся. Але ж це ні на яку голову не налазить, якщо ти знаєш, що правий на всі 100%.

Вибачення у цьому випадку стане причиною того, що ви так і залишитеся на тому ж місці, з якого починали. Проблему проговорити не вдасться, а разом із тим – дійти до якогось спільного знаменника.

6. Ти чоловік – ти платиш

Хвала небесам, зараз значно рідше можна почути, що саме чоловік повинен платити за замовлення в ресторані або кав'ярні. Але тут є один важливий момент.

Якщо ти запрошуєш на каву – то, згідно з етикетом, ти й платиш. Будь джентльменом.

7. Дорогі подарунки – максимум турботи

101 червона троянда, гігантський плюшевий ведмідь, дорога ювелірка – усе це раніше вважалося ознакою чоловічої турботи про жінку. Але тішить, що так було раніше. Звичайно ж, ніхто не забороняє тобі дарувати їй один з цих презентів.

Але пам'ятай, що найкращими проявами турботи є закутування коханої у теплий одяг, коли стає холодно, приготування їй вечері, коли вона прийшла стомлена з роботи, приємні дрібниці, які роблять її щасливою. Не варто просто бездумно закидати її подарунками. Це так не працює.



Допоможи їй приготувати вечерю – це теж прояв турботи / Фото rawpexels

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Правила створені для того, аби їх порушувати. Але не надто зловживай цим, аби не потрапити у своїх стосунках "за ґрати".