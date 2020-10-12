Рано чи пізно зустрічання з дівчиною перейде на новий рівень – спільне життя. І тут потрібно бути максимально обережним, аби не зіпсувати усе в перший же день. Саме тому ми ділимося з тобою п'ятьма правилами спільного проживання з дівчиною, які ти ніколи не повинен порушувати!

Проживання з дівчиною – відповідальний рівень стосунків. Тож тобі потрібно знати, що не варто робити, аби не зіпсувати геть усе. Men 24 назве 5 правил спільного проживання з дівчиною, які не варто порушувати.

Візьми на озброєння Що не варто розповідати новій дівчині про свою колишню

1. Не ховай шкарпетки під ліжком

Пам'ятай про те, що тепер у квартирі ти не один. Тож не варто робити цілі поклади брудних шкарпеток під диваном або ліжком. Повір, під час прибирання вона не буде в захваті від неочікуваної знахідки.

Єдине, що тебе може врятувати, – якщо дівчина така ж нечупара. Тут уже влаштовувати безлад ви будете удвох. Маємо надію, що й прибиратимете теж разом.



Не потрібно розкидати брудні шкарпетки по квартирі / Фото adobestock

2. Опускай сидіння унітаза

Смертельний гріх – не опускати сидіння унітаза, якщо ти вирішив попісяти. Ну ти зрозумів, що робити це потрібно сидячи. Ніяких ігор на влучність та "забивання голів". Інакше твоя дівчина на голову тобі одягне те сидіння.

Будь чемним хлопчиком. Хочеш подзюрити – опусти сидіння унітазу, присядь і зроби своє мокре діло. Гарантуємо на одну мороку менше.



Хочеш подзюрити – присядь / Фото istock

3. Не заглядай у її телефон

Ніколи та ні за яких умов не рийся в її телефоні. Навіть, якщо вона вивчала вміст твого. Навіть, якщо він лежить на столі, а твоя кохана в душі. Навіть, якщо вона ніколи не ставить блок. Просто не смій це робити, і все.

По-перше, ти можеш виявити те, чого не хотів би бачити ніколи. По-друге, є всі шанси, що вона тебе застукає. По-третє, телефон – її особиста річ. Навіть, якщо ти його подарував їй на день народження!



Ніколи не вивчай вміст її смартфона / Фото stocky

4. Не сиди цілими днями вдома

Ясна річ, що на початку спільного проживання може виникати бажання проводити разом у квартирі по 24 години 7 днів на тиждень. Але ми рекомендуємо не піддаватися спокусі. По-перше, роботу або навчання ще ніхто не скасовував. По-друге, ви повинні мати проміжки часу, які проводите окремо.

Пам'ятай про те, що у кожного з вас має бути особиста зона, а також можливість відпочивати один від одного. Це дуже важливо!



У кожного має бути час, проведений без другої половинки / Фото pixabay

5. Безлад вдома – прибери

Ми наполегливо рекомендуємо не влаштовувати скандал через безлад в оселі, а також відсутність їжі. Слухай, ти ж дорослий чоловік. Нема що їсти – приготуй. Розкидані речі по хаті – прибери. Вона це однозначно оцінить.

Твоя турбота однозначно сподобається коханій. Але будь обережним, аби не вийшло так, що на тобі висітиме геть уся хатня робота.



Немає нічого страшного в тому, що ти прибереш в оселі або приготуєш їсти / Фото adobestock

Дотримуйся цих правил, і ваше спільне проживання приноситиме лише задоволення та щастя.

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