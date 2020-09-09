Здавалося б, міфам не місце у нашому ліжку. Але, на жаль, хибні твердження та стереотипи усе ж мають вплив на наше інтимне життя. Спробуймо розібратися у найпоширеніших міфах, пов'язаних із сексом, аби раз і назавжди їх зруйнувати.

Заняття сексом – справа індивідуальна, адже кожен із нас вносить свої корективи у цей приємний процес. Утім, існує низка міфів, які заважають нам насолодитися заняттям коханням сповна. На Men 24 спробуємо зруйнувати найпоширеніші міфи про секс, у які ти теж досі віриш.

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1. Чоловіки думають лише про секс

Часто можна почути твердження, що чоловіки зациклені винятково на сексі, а жінки ж мріють про побудову міцних і тривалих стосунків. Але тут ми вимушені тебе засмутити.

Насправді про секс жінки думають теж дуже часто. Якщо вірити науковцям, то панянки роблять це щонайменше 18 разів на день. У чоловіків ця цифра сягає 34.

Але ці дані свідчать бодай про те, що жінки теж думають, а отже хочуть займатися сексом. Тож не варто картати себе кожного разу, коли якась чарівна панянка викликала у тебе бурхливу фантазію. Це нормально.



Жінки думають про секс по 18 разів на день / Фото pixabay

2. Зраджують лише чоловіки

Ох, якби так було, то й жилося б нам усім значно легше. Просто практика показує, що жінки частіше схильні вибачити "стрибок у гречку", якщо порівнювати з чоловіками.

Якщо говорити про потяг до інших, то і чоловіки, і жінки можуть хотіти інших партнерів, перебуваючи у стосунках. Це не дуже нормально, якщо дивитися на ситуацію з точки зору моногамності. Але й поняття нормальності – штука відносна.

Бути моногамним чи полігамним – твій вибір, тож не потрібно перекладати відповідальність на рівень тестостерону, надто коротку спідницю колеги або ще щось.

3. Ніс чоловіка розкаже про довжину його члена

Усім би хотілося, щоб відповіді на цікаві нам запитання завжди були на поверхні. Насправді ж, усе не так однозначно, тож панянкам не варто нахабно розглядати ніс чоловіка, а також пальці його рук.

На жаль, учені не виявили закономірності, яка б доводила, що розмір носа або довжина пальців свідчили про габарити члена чоловіка.



Розмір члена ніяк не визначається довжиною носа або пальців рук / Фото кадр з кіно

4. Жінки не дивляться порно

Ага, так ми й повірили. Насправді ж, представниці прекрасної половини людства ті ще фанатки фільмів для дорослих. Щоправда, смаки у них вельми специфічні.

Як показують дослідження, жінки віддають перевагу гей-порно. Тому не дивуйся, що твоя дівчина не надто охоче дивиться порно з тобою. Просто у вас різні смаки. І це, швидше за все, добре.

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5. Афродизіаки викликають збудження

Ти можеш з'їсти відро полуниць, а також наминати устриці. Нічого поганого з тобою не станеться. Ну, подумаєш, з'являться алергічна реакція та різкі позиви до вбиральні. Це не найгірше, що може з тобою статися.

Якщо ж серйозно, то афродизіаки діють на нас "правильно" лише завдяки ефекту плацебо. Тим, хто не вірить у їхній ефект, узагалі не варто їх їсти. Та й узагалі, їсти перед сексом – не найкраща ідея.



Афродизіаки не викликають збудження / Фото vitamini

На щастя, більшість популярних міфів про секс не мають негативного впливу на твоє здоров'я. Втім, ми рекомендуємо старатися руйнувати їх якомога скоріше, аби вони не стали на заваді отриманню максимальної насолоди