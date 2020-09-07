Здавалося б, про своє тіло ти знаєш геть усе. Але ми поспішаємо тебе засмутити, адже це зовсім не так. У нашому новому матеріалі ми розповімо тобі цікаві та вельми несподівані факти про твій член, які тебе точно здивують та вразять.

Лови підбірку фактів про свій пеніс на Men 24. Гарантуємо, що ти будеш здивований, а також знайдеш відповідь на кілька запитань, які іноді не дають тобі спати.

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Форма твого члена інша, ніж у ссавців

Природа – тітка хитра та примхлива. І якщо тобі ніколи не спадало на думку, чому твій член нагадує гриб, то ми ніколи тобі не повіримо.

Гаразд, а що зі ссавцями не так? Члени ссавців більше нагадують конуси. А потрібно це для того, аби самець мав можливість "видавити" зсередини самки сперму іншого самця, який до цього з нею парувався.

Людям, як то кажуть, такого функціоналу не завезли. А дуже і дуже шкода.

Форма члена у людини й інших ссавців відрізняється / Фото goodfon

Довгий член гарантує запліднення

Науковці зі США вирішили перевірити, чи впливає довжина члена на ймовірність завагітніти. Для цього вони використали фалоімітатори різної довжини.

Що ж вдалося з'ясувати? А те, що довгий член не лише стимулює стінки піхви, а й може розширити вхід у матку під час еякуляції. Відповідно під час "пострілу" сперма потрапляє не у піхву, а безпосередньо в шийку матки.

Власникам скромних за довжиною членів потрібно просто трошки більше попрацювати, аби їхня партнерка завагітніла. Тож панікувати не потрібно.

Довжина члена впливає на можливість завагітніти / Фото fitseven

Що за шов на задній стороні члена та на яєчках?

Цей шов неможливо не побачити, але не у всіх виникало питання: "А звідки він узявся?"

Відповідь проста: перед тобою серединний шов – результат внутрішньоутробного розвитку.

Тут теж усе дуже логічно. На ранній стадії розвитку плід ще не має статі, тож і яєчка і яєчники містяться у черевній порожнині. І лише пізніше у жінок вони залишаються усередині, а також формуються малі статеві губи. Чоловікові ж опускаються й утворюється мошонка. Вона і з'єднується з цього шву.

Серединний шов – результат внутрішньоутробного розвитку / Фото citydog

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Без кісток, але зламати можна

Якщо ти десь колись чув, що член можна "зламати", то по суті так воно і є. Хоч у пенісі і немає кісток, може відбутися розрив білкової оболонки, яка покриває наповнені кров'ю печеристі тіла.

Ба більше, є спеціальний термін – баклажанна деформація. Вона має відразу кілька ознак: хрускіт, гострий біль, раптове припинення ерекції, значна гематома, набряк, викривлення члена, а також витікання сечі.

Найчастіше причиною "перелому" члена стає поза вершниці, коли твоя партнерка активно гарцює верхи на тобі. Тож потрібно слідкувати за амплітудою та кутом проникнення, аби не довелося посеред ночі їхати у травмпункт.

Поза вершниці може стати причиною перелому члена / Фото istock

Член працює і в 100 років

Маркетологи активно залякують нас тим, що "після сорока" потрібно буде буквально сидіти на чудодійних таблетках, аби підтримувати чоловічу силу. Спокійно! На твою ерекцію вік не впливає, а то спосіб життя – цілком.

Ворогами ерекції є шкідливі звички, погане фізіологічне та психологічне здоров'я.

Ми неодноразово чули про татусів-рекордсменів, які й в 90 років ого-го! Тож не забивай собі баки, а краще займися спортом і відмовся нарешті від швидкоїжі.

Ворог твоєї ерекції – шкідливі звички та загальний стан здоров'я / Фото istock

Чоловіки звикли до формулювання, що жінки – ті ще загадки. Але повір, чоловік і його фізіологія теж приховують низку секретів, які нам ще належить розгадати.