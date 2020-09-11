Конечно же, когда речь идет о сексе, то все довольно индивидуально. Оно и не удивительно, ведь у каждого свои предпочтения в этом интимном процессе. Впрочем, есть и нечто общее для всех без исключения. Именно об этих пунктах мы и поговорим, чтобы ты получил и подарил максимум удовольствия во время секса.

Сейчас недостаточно просто изучить несколько поз для того, чтобы подарить партнерше безумное удовольствие. Следует подойти к вопросу секса основательно. Мы на Men 24 пройдемся по пяти основным правилам хорошего секса, которые нужно изучить на память!

Возьми на вооружение

5 самых распространенных мифов о сексе, в которые ты до сих пор веришь

1. Ощущение сексуальности

Все мы знаем, что женщины очень закомплексованные существа, поэтому нужно буквально засыпать их комплиментами в постели. Наслаждайся ее изгибами, поедай взглядом. Это позволит ей чувствовать себя комфортнее и забыть о том, что в спальне не выключен свет.

Женщина должна чувствовать себя желанной. Тогда она будет получать удовольствие от процесса.



Твоя партнерша должна чувствовать себя сексуальной рядом с тобой / Фото pixabay

2. Учи теорию

Казалось бы, что тут учить? А вот и нет. Ты должен разбираться в женской анатомии, если хочешь подарить незабываемые ощущения своей партнерше. Это же касается активного поиска точки G. Не нужно вести себя так, будто ты проводишь раскопки. Ты же не хочешь выглядеть настоящим невеждой в ее глазах.

Пройдись немного по курсу анатомии и запомни хотя бы части женского тела. Это уже будет неплохой шаг навстречу успеху.

3. Учитывай пожелания

Если вы недостаточно хорошо знакомы – следует прислушиваться к предпочтениям и пожеланиям друг друга. Это позволит обходить зоны, которые вызывают раздражение, а также дарить приятные мгновения, когда ты встречаешь эрогенные участки на ее теле.

Воды аккуратно пальцами по ее телу и смотри, как она реагирует . Это позволит находить ключи к удовольствию.



Обращай внимание на реакции ее тела, и учитывай пожелания / Фото pixabay

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4. Разнообразие сценариев

Если вы занимаетесь сексом регулярно – не нужно каждый раз начинать его с одной и той же позы и вообще превращать в монотонный процесс. Ты сюда не развлекаться пришел, запомни это.

Пробуй менять позиции, локации и вообще – будь открытым к экспериментам . Поверь, она однозначно оценит твои старания. Но это не значит, что нужно таскать ее по уборных всех кафе, которые вы вместе посещаете.



Попробуй заняться сексом на полу или на кухне / Фото pixabay

5. Прелюдия нужна всегда

Отсутствие прелюдии – настоящий смертный грех мужчин ы , который хочет заниматься сексом. Запомни раз и навсегда, что прелюдия должна быть перед сексом всегда. Если нет времени – попробуй разогреть ее с помощью жарких СМС, пока ты едешь, к примеру, с работы домой.

Хороший и страстный секс без прелюдии не позволит ей получить максимум удовольствия. Поэтому позаботься о том, чтобы именно твоя партнерша была разогрета . Ты же, мы подозреваем, всегда готов идти в бой!