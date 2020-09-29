Як тренуватися та харчуватися, якщо ти захворів
Восени захворіти так само легко, як і намочити ноги в калюжі. До слова, друге може викликати перше. А що ж робити, якщо ти щойно купив абонемент, почав чемно ходити у спортзал, і одного чудового дня захворів? Ми розповімо, як тренуватися та харчуватися, якщо ти занедужав.
Відразу ж зауважимо, що ми рекомендуємо зробити паузу на час захворювання, аби не виснажувати організм. Але якщо ти не можеш уже перестати займатися, то прислухайся до порад, якими Men 24 з тобою ділиться.
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Як тренуватися
Знижуй інтенсивність
Не потрібно поводитися так, наче нічого не відбувається. Ти захворів, і це вже добряче впливає на твій загальний стан. Якщо до цього додати перевиснаження, пов'язане з фізичними навантаженнями, – будь готовим до того, що лікуватимешся ти не тиждень і навіть не два.
- Знижуй інтенсивність навантажень, аби підтримувати тіло в формі. Від тягання "заліза" ми рекомендуємо відмовитися, аби не нашкодити собі.
Не виснажуй організм інтенсивними тренуваннями / Фото 9Coach
Не провокуй хворобу
Не варто бавитися з вогнем. Якщо ти вже й захворів, то це не означає, що потрібно і не по погоді одягатися, і холодну воду пити, і кондиціонер вмикати. Непотрібно створювати додаткові навантаження для організму.
- Те ж стосується вправ. Інтенсивні навантаження можуть стати причиною розвитку теплового виснаження.
Загальний стан
До цього пункту входять збалансоване харчування, відсутність стресів, а також повноцінний і здоровий сон. Вони допоможуть посилити імунну систему. Це дозволить швидше одужати.
- Тож забудь про дефіцит калорій, а також запійний перегляд серіалів уночі.
Пам'ятай про повноцінний сон, збалансоване харчування та відсутність стресів / Фото pexels
Як харчуватися
Жири в раціоні
У твоєму звичному раціоні має з'явитися більше жирів. Експерти рекомендують, що їх має бути 20%. Причому не варто виключати й тваринні джерела. Тож сальце зайвим не буде.
- Холестерин – важлива складова клітинних мембран, які підтримують імунну систему.
Добавки
Восени у багатьох розвивається авітаміноз. Тож потрібно простежити за тим, щоб твій раціон був багатим на вітаміни, мікро- та макроелементи. Можеш приймати вітамінні комплекси (B, C, E, цинк, магній, залізо), коензим Q10, Бета-каротин, адаптогени та глутамін.
- Твоя імунна система використовує глутамін для набору енергії, тож ця добавка зайвою не буде.
Що зробити перед тренуванням
Тест шийного відділу
Зверни увагу на самопочуття. Якщо перші ознаки застуди не "спустилися" нижче шиї: нежить, біль у горлі, чхання та інші, то ти можеш собі дозволити неінтенсивне силове або кардіотренування.
Якщо ж у тебе підвищена температура, тіло ослаблене, є кашель та інші ознаки складного захворювання – відмовся від тренування. Зателефонуй своєму сімейному лікарю та візьмися за лікування. Не зволікай.
Зверни увагу, чи "спустилася" хвороба нижче шиї / Фото shutterstock
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Не нехтуй своїм здоров'ям. За перших же ознак захворювання слід скоротити кількість та інтенсивність тренувань, якщо є можливість – перейди на заняття вдома. Якщо ж твій стан погіршується – звернися до сімейного лікаря, аби він допоміг тобі якомога швидше стати на ноги!