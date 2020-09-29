Восени захворіти так само легко, як і намочити ноги в калюжі. До слова, друге може викликати перше. А що ж робити, якщо ти щойно купив абонемент, почав чемно ходити у спортзал, і одного чудового дня захворів? Ми розповімо, як тренуватися та харчуватися, якщо ти занедужав.

Відразу ж зауважимо, що ми рекомендуємо зробити паузу на час захворювання, аби не виснажувати організм. Але якщо ти не можеш уже перестати займатися, то прислухайся до порад, якими Men 24 з тобою ділиться.

Варте уваги 5 крутих способів побороти втому восени: інструкція для чоловіків

Як тренуватися

Знижуй інтенсивність

Не потрібно поводитися так, наче нічого не відбувається. Ти захворів, і це вже добряче впливає на твій загальний стан. Якщо до цього додати перевиснаження, пов'язане з фізичними навантаженнями, – будь готовим до того, що лікуватимешся ти не тиждень і навіть не два.

Знижуй інтенсивність навантажень, аби підтримувати тіло в формі. Від тягання "заліза" ми рекомендуємо відмовитися, аби не нашкодити собі.



Не виснажуй організм інтенсивними тренуваннями / Фото 9Coach

Не провокуй хворобу

Не варто бавитися з вогнем. Якщо ти вже й захворів, то це не означає, що потрібно і не по погоді одягатися, і холодну воду пити, і кондиціонер вмикати. Непотрібно створювати додаткові навантаження для організму.

Те ж стосується вправ. Інтенсивні навантаження можуть стати причиною розвитку теплового виснаження.

Загальний стан

До цього пункту входять збалансоване харчування, відсутність стресів, а також повноцінний і здоровий сон. Вони допоможуть посилити імунну систему. Це дозволить швидше одужати.

Тож забудь про дефіцит калорій, а також запійний перегляд серіалів уночі.



Пам'ятай про повноцінний сон, збалансоване харчування та відсутність стресів / Фото pexels

Як харчуватися

Жири в раціоні

У твоєму звичному раціоні має з'явитися більше жирів. Експерти рекомендують, що їх має бути 20%. Причому не варто виключати й тваринні джерела. Тож сальце зайвим не буде.

Холестерин – важлива складова клітинних мембран, які підтримують імунну систему.

Добавки

Восени у багатьох розвивається авітаміноз. Тож потрібно простежити за тим, щоб твій раціон був багатим на вітаміни, мікро- та макроелементи. Можеш приймати вітамінні комплекси (B, C, E, цинк, магній, залізо), коензим Q10, Бета-каротин, адаптогени та глутамін.

⁣Твоя імунна система використовує глутамін для набору енергії, тож ця добавка зайвою не буде.

⁣Що зробити перед тренуванням

Тест шийного відділу

Зверни увагу на самопочуття. Якщо перші ознаки застуди не "спустилися" нижче шиї: нежить, біль у горлі, чхання та інші, то ти можеш собі дозволити неінтенсивне силове або кардіотренування.

Якщо ж у тебе підвищена температура, тіло ослаблене, є кашель та інші ознаки складного захворювання – відмовся від тренування. Зателефонуй своєму сімейному лікарю та візьмися за лікування. Не зволікай.



Зверни увагу, чи "спустилася" хвороба нижче шиї / Фото shutterstock

Читай також 5 звичок здорового способу життя, які має виробити кожен чоловік

Не нехтуй своїм здоров'ям. За перших же ознак захворювання слід скоротити кількість та інтенсивність тренувань, якщо є можливість – перейди на заняття вдома. Якщо ж твій стан погіршується – звернися до сімейного лікаря, аби він допоміг тобі якомога швидше стати на ноги!