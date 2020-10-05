Если ты не хочешь ходить в спортзал, но все же возникает желание держать тело в тонусе, – боевые искусства именно для тебя. Рассказываем на Men 24, почему каждый мужчина должен попробовать ими заняться и что они принесут не только твоему здоровью.

Боевые искусства позволяют не только прокачать все группы мышц, но и могут принести массу пользы. Читай на Men 24 о 5 веских причинах заняться боевыми искусствами.

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1. Ты будешь развивать свое тело

Твоё тело требует физической активности, поэтому не стоит игнорировать тренировки. Но мы прекрасно понимаем, что монотонные походы в спортзал нравятся далеко не всем. Поэтому оптимальный вариант для тебя – занятие боевыми искусствами.

Они прокачают твою выносливость, позволят нарастить мышечную массу , а также покажут, как ею обладать.

Более того, владение боевыми искусствами позволит тебе "ликвидировать" плохишей, которые цепляются к твоей девушке. Мы считаем, что это идеальный сценарий.



Боевые искусства прокачивают все группы мышц / istock

2. Ты заведешь полезные знакомства

Во время занятий боевыми искусствами прокачиваться не только тво ё тело, но и круг знакомых. Ты получишь возможность общаться с людьми, у которых такие же интересы как у тебя. Это позволит мотивировать себя, чтобы не пропускать тренировки.

Не исключено, что среди новых знакомых будут и те, кто может стать твоим деловым партнером.

3. Ты изменишь взгляды на жизнь

Ты можешь только примерно оценить возможности своего тела. Но оно с каждой тренировкой будет удивлять тебя все больше. Но это не единственная "изюминка" боевых искусств. Они позволят буквально почувствовать новое дыхание.

Ты станешь спокойнее, более взвешенным, будешь по философски относиться к проблемам . Все это позволит достичь успеха в сфере, которой ты занимаешься.



Ты начнешь спокойнее относиться к проблемам / rawpixel

4. Твоя жизнь будет здоровой

Здоровый образ жизни – это не о том, чтобы целыми днями есть петрушку, пить смузи и ходить в зал. Это весь комплекс, который охватывает также отказ от вредных привычек, здоровый и полноценный сон, отсутствие стрессов.

Боевые искусства позволят видеть результаты своих стараний. Поэтому ты и сам не захочешь после тренировки питаться фастфудом . Да и организм будет требовать больше отдыха, чем обычно.

5. Ты поборешь хандру

Осенью начать ходить на боевые искусства – хорошая идея. Они позволят не только общаться с единомышленниками и прокачивать тело, но и избавляться от негативных или апатичных мыслей. Ты будешь отвлекаться от проблем, которые возникают в твоей жизни.

Боевые искусства – лучший антидепрессант . Поэтому ими стоит заниматься, чтобы поддерживать здоровье психики.



Боевые искусства помогают побороть хандру / Фото shutterstock

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