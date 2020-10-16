Здавалося б, про секс ми знаємо геть усе. Ми детально вивчили всі ерогенні зони, пози та вподобання партнерів. Але цього недостатньо, якщо ти хочеш стати справжнім гуру в справах інтимних. Men 24 розповідає про 5 речей у сексі, які для більшості досі залишаються справжньою загадкою!

До твоєї уваги 5 речей у сексі, які ми досі розуміємо або не до кінця, або узагалі. Men 24 турбується про тебе та хоче, щоб ти отримував якомога більше задоволення від цього приємного процесу!

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1. Протизаплідні пігулки

Почнемо з того, що часто пари навіть не читають інструкцію із застосування протизаплідних таблеток. По-перше, так ви зможете дізнатися, що може стати на заваді їхній ефективності. По-друге, варто усвідомлювати, які є протипоказання.

Але протизаплідні таблетки – не панацея. Якщо хочеш не боятися завагітніти – поєднуй їх зі звичними методами контрацепції. Це дозволить спати спокійно, якщо ти ще не готовий стати батьком!



Протизаплідні таблетки не завжди рятують від небажаної вагітності / Фото istock

2. Розмір члена

Один з суттєвих мінусів порноіндустрії – викривлення стандартів. Тут мовиться не лише про "вміння" акторів, а й про те, чим вони володіють. Тож 10-дюймовий член, звичайно ж, існує, але не потрібно думати, що лише він може подарувати задоволення.

Змирися з тим фактом, що середньостатистичний член – це про довжину у межах 13 сантиметрів. Майже стільки ж у висоту сягає iPhone 8. Уявив?

Нагадуємо, що задоволення партнерки – комплекс з прелюдії, компліментів, пестощів, а не тільки складається з проникнення.



Середньостатистичний член у довжину можна порівняти з iPhone 8 / Фото pixabay

3. Анальний секс

Ми знову згадуємо порноіндустрію, яка диктує моду не лише на вагінальний, а й на анальний секс. Воно й не дивно, адже він дозволяє отримати спектр інших відчуттів, а також пов'язаний з відсутньою ймовірністю завагітніти.

Але в реальному житті анальний секс не такий уже й поширений. Почнемо з не надто приємних відчуттів, які можуть виникати внаслідок проблем з розслабленням. Та й підготовка до анального сексу відповідальніша.

Експериментувати – добре. А от тиснути на свою кохану – ні!



Анальний секс популярний лише у порнофільмах / Фото adobestock

4. Жіночий оргазм

Ми настільки зациклені на досягненні оргазму, що не усвідомлюємо, що на ньому світ клином не зійшовся. Почнемо з того, що досягнути оргазму може не кожна жінка. І тут можуть бути винними низка чинників. Тож не підходь до заняття сексом лише з позиції: "Хоч би вона кінчила". Це не так працює.

Вивчи тіло своєї коханої: її ерогенні зони та вподобання. Що потрібно стимулювати, а до чого краще не підходити. Лише так ти зможеш наблизити її до оргазму. Але це не означає, що потрібно вимагати від неї бурхливо кінчати кожного разу. Гаразд?



Не потрібно зациклюватися на жіночому оргазмі / Фото adobestock

5. Точка G

Даруй, але точка G – не чарівна кнопка у ліфті, яка відправляє тебе на поверх насолоди. Тож не потрібно проводити години у її пошуку. Та й сексологи наголошують на тому, що її "намацування" не завжди тотожне з досягненням задоволення.

Усе залежить від твоєї дівчини, її тіла та реакцій на стимулювання точки G. Краще вивчити її ерогенні зони, потурбуватися про прелюдію та підбирати вдалий момент, коли вона сама готова кохатися, а не "виконує подружній обов'язок".



Точка G не гарантує досягнення оргазму / Фото istock

Бонусний пункт

Венеричні захворювання

На жаль, прогрес не означає, що люди рідше "підхоплюють" венеричні захворювання. Принаймні у нашій країні з цим усе ще дуже сумно. Тож не потрібно нехтувати власним здоров'ям і думати, що тебе може минути, якщо одного разу ти забудеш одягнути презерватив.

Лікарі нагадують про те, що методи контрацепції дозволяють позбутися не лише дрібних венеричних болячок, а й тих, які можуть серйозно "підірвати" твоє здоров'я. Будь відповідальним – користуйся презервативом!



Пам'ятай про важливість контрацептивів / Фото rawpixel

Секс – це не лише про практику, а й про теорію. Щоправда, на останньому ми рекомендуємо не надто зациклюватися. Отримуй задоволення від цього процесу та не забувай, що добре має бути не лише тобі, а й твоїй партнерці!

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