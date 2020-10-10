Кожен чоловік регулярно виявляє у себе стійку ерекцію зранку. Втім, геть зовсім не потрібно думати, що причина її появи криється лише в прихованому сексуальному бажанні. Науковці назвали 7 причин, які можуть викликати ранкову ерекцію в чоловіка.

Ранкова ерекція не є чимось дивним і надзвичайним, тож боятися її не варто. А от розуміти своє тіло – необхідно. Men 24 розповість тобі про 7 наукових причин появи ранкової ерекції!

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1. Стимуляція від простирадла

Твій пеніс надзвичайно чутливий, тож якщо ти віддаєш перевагу сну на животі, є ймовірність, що прокидання супроводжуватиметься стійкою ерекцією.

Це ж стосується фанатів сну голяка. Тому не потрібно лякатися, що зранку твій член стоїть у бойовій готовності.



Ранкова ерекція може виникнути через тертя члена об простирадло / Фото fitseven

2. Твій мозок спить

На жаль, під час сну ми не можемо контролювати свою ерекцію. Звідси й безліч байок про кобіт, які таки домагалися свого навіть тоді, коли їхній партнер спав без задніх ніг.

А сама ерекція може виникнути під час швидкої фази сну. Тут на "допомогу" приходить гормон окситоцин. Його в народі називають "молекулою кохання", тож немає нічого дивного, що він буквально готує твій організм до заняття сексом.

3. М'язова пам'ять

Урологи переконані, що ранкова ерекція може бути пов'язана з сигналами, які посилає нам мозок. Мовляв: "Ей, друже, ти ж ще не забув, як ним користуватися?"

"Думайте про це, як про силові тренування. Якби не нічна ерекція, цілком імовірно, що хлопці не могли б утримувати стояк довше кількох хвилин", – припускає лікар зі США Джозеф Алукал.

Але це лише теорія, яка потребує того, аби її довели.



Ранкова ерекція може виникати через сигнали, які подає мозок / Фото depositphotos

4. Еротичні сни

Хай це звучить надзвичайно банально, але ерекція може бути спровокована еротичними сновидіннями.

У швидкій фазі сну мозку складно відрізнити реальність та фантазію. Тож не дивуйся, що гаряче сновидіння вкупі з тертям об простирадло може завершитися еякуляцією, а не лише ерегованим членом.

5. Хімічне калібрування

Під час сну відбувається калібрування низки хімічних речовин у мозку. Мовиться про серотонін, дофамін, а також норепінефрин.

Тож уночі твоє тіло працює, аби відновити баланс, який порушився під час дня. У результаті прилив хімічних речовин до твого мозку може стати причиною ранкової ерекції. Усе просто!

6. Рефлекторна ерекція

Кожен, абсолютно кожен чоловік стикався зі смертельною необхідністю випорожнити свій сечовий міхур під час сну. Але ж так лінь виринати з-під ковдри, та й сон не надто відпускає. І тут організм вмикає допоміжний механізм – ерекцію.

Цікаве спостереження: еякулювати під час бажання попісяти – складна задача. Аналогічна ситуація з сечовипусканням під час сталевої ерекції.



Бажання попісяти може стати причиною появи ерекції / Фото istock

7. Ти просто жайворонок

Ще одна причина ранкової ерекції стосується твоїх добових ритмів. Якщо ти схильний прокидатися зранку, то й твій організм готовий до дій у цей проміжок часу.

Натомість типові сови рідко стикаються з ранковою ерекцією, адже для них слово "ранок" має дуже розмите значення.

Тож тепер ти знаєш, що може стати причиною появи такої надокучливої ранкової ерекції. До слова, ніколи не намагайся використати її відразу після пробудження. Спочатку сходи до вбиральні та спусти зайву рідину, яка накопичилася за ніч. Інакше заняття сексом не принесе бажаного задоволення!

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