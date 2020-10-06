Вдовольнити жінку. Довести її до оргазму. Це не просто слова – це те, що повинен вміти кожен чоловік. Що потрібно жінці в ліжку, щоб задовольнити її в будь-якому випадку, як зробити приємно після клімаксу, а як – в критичні дні: про все це читай сьогодні на Men 24.

У статті буде дрібка стереотипів, за які Men 24 наперед перепрошує. Важко пояснити інтимну й непросту тему, якщо не вдаватися то неоднозначних порівнянь та провокативних прикладів.

Отже, сьогодні глибше поговоримо про те, як задовольнити жінку в ліжку.

Дуже до теми Доведи її до оргазму: 5 ерогенних зон на жіночому тілі, які чомусь часто обділяють увагою

Як задовольнити жінку в ліжку: наріжні принципи

4 речі, які треба зробити обов'язково

► Обов'язково організуй прелюдію

Коли чоловік хоче сексу, то зазвичай переконаний, що і його дівчина чи дружина теж горить від бажання. Ба більше, вона просто прагне почати статевий акт негайно, причому з мінету. Ага. Але насправді все працює геть не так.

Якщо маєш машину, тобі буде зрозумілим така аналогія: от сів ти у неї взимку на морозі та кажеш такий – "Їдь". Поїде вона? Звісно, ні. Щоб автомобіль поїхав, треба зробити низку необхідних операцій – розігріти й завести.

Що слід пам'ятати про прелюдію: не слід її пропускати. І не слід думати, що раз чи два погладити груди та сідниці – то вже й усе. От сам подумай: тобі б такого було достатньо для вдоволення? Жінки та дівчата! Не ображайтеся на текст вище – це не порівняння вас з автомобілями. То лиш вимушений крок, адже це ви все хапаєте з лету, а чоловікам завжди треба те ж саме пояснювати – на простих та зрозумілих їм прикладах.

Що слід пам'ятати про прелюдію, так це те, що її не слід пропускати / Фото loveee

► Обов'язково працюй з ерогенними зонами

Робота з ерогенними зонами – це, власне, і є спосіб завести партнерку. Дотики до ерогенних зон збуджують та налаштовують партнерів на еротичний кшталт. А от ніжно це робити чи брутально – тут ніхто не порадить.

Щоб зробити це правильно, треба або вже знати свою партнерку, або вивчати у процесі експериментальним шляхом та стежити за її реакціями. Звісно, можна й просто спитати – але тут обережно: не всі люди, як люблять займатися сексом, так само люблять і говорити про нього.

Що треба пам'ятати про ерогенні зони: це не кнопки. Від автоматичного натискання на них нічого не вмикається. Щоб за натисканням кнопки запрацював гормонально-еротичний механізм – треба докласти зусиль та натхнення.

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Але, повір, тебе у найприємнішому сенсі шокують результати та наслідки від зусиль, які докладатимеш. Повернуться сторицею.



Ерогенні зони – це те, з чим ти просто зобов'язаний навчитися працювати / Фото pixabay

► Обов'язково відкладай фінал (еякуляцію)

Ерекція вже давно міцна, готовність організму – номер один, а ти все ще на стадії прелюдії? Так, так і має бути. У стані збудження твоє тіло отримує задоволення дозовано, але тривалий час. Коли ж ти завершиш – то все.

Усе задоволення з тебе витече. От і подумай, хіба не варто трохи протриматися? А поки будеш думати – доводь свою партнерку до того стану, у якому її збудження досягне піку та долатиме навіть твоє.

Бачив, як коти реагують на валер'янку? От так і ви маєте реагувати один на одного. Тоді секс перетвориться на витвір мистецтва, а фінал – на шедевр.



Кіт шаленіє від валер'янки, люди шаленіють від кохання – і це природно / Фото pixabay

► Обов'язково користуйся презервативом (контрацепція понад усе)

Тут і писати нічого: секс без презерватива – табу, якщо заздалегідь не обумовлено інше. Цілком безглуздо ризикувати власним здоров'ям, а ризикувати здоров'ям іншої людини – ще й підло.

І, до слова, про презерватив краще подбати заздалегідь. Бігання в аптеку посеред статевого акту – це не той вид відкладеного задоволення, який має сенс. Чесно кажучи, так само й навіть бігання в іншу кімнату до сумки чи штанів.

Також, будь ласка, викидай використаний презерватив одразу після сексу: милуватися ним та залишати на пам'ять не варто. Це, м'яко кажучи, відвертає увагу від естетики, псує момент, та й просто не по-джентельменськи.



Контрацепція – понад усе, презерватив – завжди поруч / Фото pixabay

4 речі, яких не можна робити у жодному разі

► У жодному разі не мовчи

Тут не мовиться про розмови про погоду. Можливо, зараз для тебе ця інформація буде відкриттям, але насправді мовчазний секс на інстинктах дуже, дуже мало кому подобається.

Слова ж, навіть часто недоречні та хаотичні, створюють настрій. Не повіриш, але мозок – це ерогенна зона кожної людини, яку треба подразнювати (у хорошому сенсі слова) саме словами.

А от як говорити (когось заводить шепіт, а когось – гаркіт), про що ("я тебе хочу" чи "я хочу твого борщу") та коли (перед, в процесі, чи після) – теж ніхто не порадить. Та ж історія, що і про ерогенні зони (перечитай цей підпункт).



У жодному разі не мовчи, адже мозок – це також ерогенна зона / Фото pixabay

► У жодному разі не вимагай у жінки зробити "як у порно"

Так, забудь про порно, якого ти встиг надивитися. Жінка не буде і, головне, не хоче робити майже нічого з того, що ти міг бачити в інтернеті.

Звісно, є пари, у яких чоловік жінку зранку будить лящем пеніса по губах, а жінка наступного дня будить чоловіка, даруй, несподіваним проникненням страпону в анальний отвір. Але зазвичай таке буває лише у "кіно".

З іншого боку, все, що природньо, огидним бути не може. Говоріть, домовляйтеся, вивчайте смаки один одного – тільки ніколи не ставте вимог та умов.

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► У жодному разі не забувай про жіночий оргазм.

Жінка повинна вийти на фінал так само як і ти. Це ж, у підсумку, те, заради чого ви кохалися (якщо тут не мовиться про спробу завагітніти, але то геть інша історія).

А тепер увага: якщо ти не можеш (не поспішай з висновками) довести жінку до оргазму (все ще не поспішай) після того, як у тебе він вже відбувся – ти повинен зробити це раніше.



Ніколи не забувай, що оргазму повинні досягти усі учасники статевого акту / Фото pixabay

► У жодному разі не думай, що твоя еякуляція – це кінець сексу

Така біда, але правда: більшість чоловіків дійсно вірять, що після свого оргазму можуть вважати справу виконаною. Ні. Справа виконана, тільки якщо усі учасники статевого акту повністю задоволені. Тому ось що:

Якщо ти не можеш довести жінку до оргазму до того, як у тебе він вже відбувся – ти повинен зробити це пізніше.

Ну а якщо ти просто встанеш і підеш – повір, це буде найгірша помилка твого життя, і наслідки для тебе будуть нечувані. Щиро радимо: не ризикуй.

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Як задовольнити жінку в ліжку: головні висновки

Що кажуть сексологи

Лише кожна десята жінка може досягти оргазму лише від вагінального сексу.

Натомість майже всіх жінок довести до оргазму можна вдалою комбінацією.

Мовиться про комбінацію активної прелюдії, стимуляції ерогенних зон і вагінального сексу.

Причому на третій пункт достатньо витратити 8 – 11 хвилин, а от першим двом варто присвятити й понад годину.



Сексологи давно дали чітку відповідь на питання "як задовольнити жінку" / Фото pixabay

Що кажемо ми

На жаль, є чоловіки, які не бачать сенсу думати про когось, окрім себе. Вони не вбачають сенсу у доведенні партнерки до оргазму в разовому сексі, а в сімейному житті вважають це марною витратою часу.

На жаль, ці чоловіки поняття не мають, що таке справжнє задоволення від сексу.

Але ти не такий – ми це знаємо.

І пам'ятай: найкращими коханцями зазвичай є ті чоловіки, які переймаються насолодою жінки.

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Як вдовольнити жінку після клімаксу

Ха! Клімакс не означає відсутність сексу. Навпаки – регулярний секс під час та після менопаузи – лише на користь здоров'ю. Ба більше, нікуди не зникає й задоволення від сексу.

Тож правила та поради щодо того, як вдовольнити жінку в ліжку, однаково стосуються жінок будь-якого віку.

Можливо, тобі важко у це буде повірити, але історія знає приклади, коли жінка у 85 років відчувала оргазми – так, оргазми, адже це траплялося навіть кілька разів поспіль із надійним та знаючим партнером.



Секс під час клімаксу – не міф, головне – стежити за своїм здоров'ям / Фото pixabay

Як задовольнити жінку у критичні дні

Тут складніше. Є жінки, які під час менструації почувають себе дуже погано, тож настрою на секс не будуть мати за жодних обставин чи зусиль з боку чоловіка. А є й такі, які від сексу у критичні дні відчувають більше задоволення.

Медики кажуть, що, з одного боку, для жінки оргазм у цей період – на користь, бо допомагає тілу швидше позбавитися виділень та прискорює кінець критичних днів. З іншого боку, більші ризики підхопити якусь інфекцію.

Однак якщо ризики обумовлені, користь зрозуміла, у твоєї партнерки менструація, але ви обоє досягли розуміння, що хочете сексу – вперед. Про всяк випадок можете спробувати уникати поз із глибоким проникненням, або й взагалі обмежитися оральними ласками.

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