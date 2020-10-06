Як вдовольнити жінку в ліжку: 4 "обов'язково" і 4 "у жодному разі"
Вдовольнити жінку. Довести її до оргазму. Це не просто слова – це те, що повинен вміти кожен чоловік. Що потрібно жінці в ліжку, щоб задовольнити її в будь-якому випадку, як зробити приємно після клімаксу, а як – в критичні дні: про все це читай сьогодні на Men 24.
У статті буде дрібка стереотипів, за які Men 24 наперед перепрошує. Важко пояснити інтимну й непросту тему, якщо не вдаватися то неоднозначних порівнянь та провокативних прикладів.
Отже, сьогодні глибше поговоримо про те, як задовольнити жінку в ліжку.
Дуже до теми Доведи її до оргазму: 5 ерогенних зон на жіночому тілі, які чомусь часто обділяють увагою
Як задовольнити жінку в ліжку: наріжні принципи
4 речі, які треба зробити обов'язково
► Обов'язково організуй прелюдію
Коли чоловік хоче сексу, то зазвичай переконаний, що і його дівчина чи дружина теж горить від бажання. Ба більше, вона просто прагне почати статевий акт негайно, причому з мінету. Ага. Але насправді все працює геть не так.
- Якщо маєш машину, тобі буде зрозумілим така аналогія: от сів ти у неї взимку на морозі та кажеш такий – "Їдь". Поїде вона? Звісно, ні. Щоб автомобіль поїхав, треба зробити низку необхідних операцій – розігріти й завести.
► Обов'язково працюй з ерогенними зонами
Робота з ерогенними зонами – це, власне, і є спосіб завести партнерку. Дотики до ерогенних зон збуджують та налаштовують партнерів на еротичний кшталт. А от ніжно це робити чи брутально – тут ніхто не порадить.
- Щоб зробити це правильно, треба або вже знати свою партнерку, або вивчати у процесі експериментальним шляхом та стежити за її реакціями. Звісно, можна й просто спитати – але тут обережно: не всі люди, як люблять займатися сексом, так само люблять і говорити про нього.
- Що треба пам'ятати про ерогенні зони: це не кнопки. Від автоматичного натискання на них нічого не вмикається. Щоб за натисканням кнопки запрацював гормонально-еротичний механізм – треба докласти зусиль та натхнення.
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Але, повір, тебе у найприємнішому сенсі шокують результати та наслідки від зусиль, які докладатимеш. Повернуться сторицею.
Ерогенні зони – це те, з чим ти просто зобов'язаний навчитися працювати / Фото pixabay
► Обов'язково відкладай фінал (еякуляцію)
Ерекція вже давно міцна, готовність організму – номер один, а ти все ще на стадії прелюдії? Так, так і має бути. У стані збудження твоє тіло отримує задоволення дозовано, але тривалий час. Коли ж ти завершиш – то все.
- Усе задоволення з тебе витече. От і подумай, хіба не варто трохи протриматися? А поки будеш думати – доводь свою партнерку до того стану, у якому її збудження досягне піку та долатиме навіть твоє.
Бачив, як коти реагують на валер'янку? От так і ви маєте реагувати один на одного. Тоді секс перетвориться на витвір мистецтва, а фінал – на шедевр.
Кіт шаленіє від валер'янки, люди шаленіють від кохання – і це природно / Фото pixabay
► Обов'язково користуйся презервативом (контрацепція понад усе)
Тут і писати нічого: секс без презерватива – табу, якщо заздалегідь не обумовлено інше. Цілком безглуздо ризикувати власним здоров'ям, а ризикувати здоров'ям іншої людини – ще й підло.
- І, до слова, про презерватив краще подбати заздалегідь. Бігання в аптеку посеред статевого акту – це не той вид відкладеного задоволення, який має сенс. Чесно кажучи, так само й навіть бігання в іншу кімнату до сумки чи штанів.
Також, будь ласка, викидай використаний презерватив одразу після сексу: милуватися ним та залишати на пам'ять не варто. Це, м'яко кажучи, відвертає увагу від естетики, псує момент, та й просто не по-джентельменськи.
Контрацепція – понад усе, презерватив – завжди поруч / Фото pixabay
4 речі, яких не можна робити у жодному разі
► У жодному разі не мовчи
Тут не мовиться про розмови про погоду. Можливо, зараз для тебе ця інформація буде відкриттям, але насправді мовчазний секс на інстинктах дуже, дуже мало кому подобається.
- Слова ж, навіть часто недоречні та хаотичні, створюють настрій. Не повіриш, але мозок – це ерогенна зона кожної людини, яку треба подразнювати (у хорошому сенсі слова) саме словами.
А от як говорити (когось заводить шепіт, а когось – гаркіт), про що ("я тебе хочу" чи "я хочу твого борщу") та коли (перед, в процесі, чи після) – теж ніхто не порадить. Та ж історія, що і про ерогенні зони (перечитай цей підпункт).
У жодному разі не мовчи, адже мозок – це також ерогенна зона / Фото pixabay
► У жодному разі не вимагай у жінки зробити "як у порно"
Так, забудь про порно, якого ти встиг надивитися. Жінка не буде і, головне, не хоче робити майже нічого з того, що ти міг бачити в інтернеті.
- Звісно, є пари, у яких чоловік жінку зранку будить лящем пеніса по губах, а жінка наступного дня будить чоловіка, даруй, несподіваним проникненням страпону в анальний отвір. Але зазвичай таке буває лише у "кіно".
З іншого боку, все, що природньо, огидним бути не може. Говоріть, домовляйтеся, вивчайте смаки один одного – тільки ніколи не ставте вимог та умов.
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► У жодному разі не забувай про жіночий оргазм.
Жінка повинна вийти на фінал так само як і ти. Це ж, у підсумку, те, заради чого ви кохалися (якщо тут не мовиться про спробу завагітніти, але то геть інша історія).
- А тепер увага: якщо ти не можеш (не поспішай з висновками) довести жінку до оргазму (все ще не поспішай) після того, як у тебе він вже відбувся – ти повинен зробити це раніше.
Ніколи не забувай, що оргазму повинні досягти усі учасники статевого акту / Фото pixabay
► У жодному разі не думай, що твоя еякуляція – це кінець сексу
Така біда, але правда: більшість чоловіків дійсно вірять, що після свого оргазму можуть вважати справу виконаною. Ні. Справа виконана, тільки якщо усі учасники статевого акту повністю задоволені. Тому ось що:
- Якщо ти не можеш довести жінку до оргазму до того, як у тебе він вже відбувся – ти повинен зробити це пізніше.
Ну а якщо ти просто встанеш і підеш – повір, це буде найгірша помилка твого життя, і наслідки для тебе будуть нечувані. Щиро радимо: не ризикуй.
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Як задовольнити жінку в ліжку: головні висновки
Що кажуть сексологи
- Лише кожна десята жінка може досягти оргазму лише від вагінального сексу.
- Натомість майже всіх жінок довести до оргазму можна вдалою комбінацією.
- Мовиться про комбінацію активної прелюдії, стимуляції ерогенних зон і вагінального сексу.
Причому на третій пункт достатньо витратити 8 – 11 хвилин, а от першим двом варто присвятити й понад годину.
Сексологи давно дали чітку відповідь на питання "як задовольнити жінку" / Фото pixabay
Що кажемо ми
- На жаль, є чоловіки, які не бачать сенсу думати про когось, окрім себе. Вони не вбачають сенсу у доведенні партнерки до оргазму в разовому сексі, а в сімейному житті вважають це марною витратою часу.
- На жаль, ці чоловіки поняття не мають, що таке справжнє задоволення від сексу.
- Але ти не такий – ми це знаємо.
І пам'ятай: найкращими коханцями зазвичай є ті чоловіки, які переймаються насолодою жінки.
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Як вдовольнити жінку після клімаксу
Ха! Клімакс не означає відсутність сексу. Навпаки – регулярний секс під час та після менопаузи – лише на користь здоров'ю. Ба більше, нікуди не зникає й задоволення від сексу.
- Тож правила та поради щодо того, як вдовольнити жінку в ліжку, однаково стосуються жінок будь-якого віку.
Можливо, тобі важко у це буде повірити, але історія знає приклади, коли жінка у 85 років відчувала оргазми – так, оргазми, адже це траплялося навіть кілька разів поспіль із надійним та знаючим партнером.
Секс під час клімаксу – не міф, головне – стежити за своїм здоров'ям / Фото pixabay
Як задовольнити жінку у критичні дні
Тут складніше. Є жінки, які під час менструації почувають себе дуже погано, тож настрою на секс не будуть мати за жодних обставин чи зусиль з боку чоловіка. А є й такі, які від сексу у критичні дні відчувають більше задоволення.
- Медики кажуть, що, з одного боку, для жінки оргазм у цей період – на користь, бо допомагає тілу швидше позбавитися виділень та прискорює кінець критичних днів. З іншого боку, більші ризики підхопити якусь інфекцію.
Однак якщо ризики обумовлені, користь зрозуміла, у твоєї партнерки менструація, але ви обоє досягли розуміння, що хочете сексу – вперед. Про всяк випадок можете спробувати уникати поз із глибоким проникненням, або й взагалі обмежитися оральними ласками.
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