Казалось бы, о сексе мы знаем все. Мы детально изучили все эрогенные зоны, позы и предпочтения партнеров. Но этого недостаточно, если ты хочешь стать настоящим гуру в делах интимных. Men 24 рассказывает о 5 вещей в сексе, которые для большинства до сих пор остаются настоящей загадкой!

К твоему вниманию 5 вещей в сексе, которые мы до сих пор понимаем или не до конца, или вообще ничего. Men 24 беспокоится о тебе и хочет, чтобы ты получал как можно больше удовольствия от этого приятного процесса!

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1. Противозачаточные таблетки

Начнем с того, что часто пары даже не читают инструкцию по применению противозачаточных таблеток. Во-первых, так вы сможете узнать, что может помешать их эффективности. Во-вторых, стоит осознавать, какие есть противопоказания.

Но противозачаточные таблетки – не панацея. Если хочешь не бояться забеременеть – объединяй их с привычными методами контрацепции . Это позволит спать спокойно, если ты еще не готов стать отцом!



Противозачаточные таблетки не всегда спасают от нежелательной беременности / Фото istock

2. Размер члена

Один из существенных минусов порноиндустрии – искривление стандартов. Здесь говорится не только об "умении" актеров, но и о том, чем они владеют. Поэтому 10-дюймовый член, конечно же, существует, но не нужно думать, что только он может подарить удовольствие.

Смирись с тем фактом, что среднестатистический член – это о длине в пределах 13 сантиметров. Почти столько же в высоту достигает iPhone 8. Представил?

Напоминаем, что удовлетворение партнерши – комплекс с прелюдии, комплиментов, ласки, а не только состоит из проникновения.



Среднестатистический член в длину можно сравнить с iPhone 8 / Фото pixabay

3. Анальный секс

Мы снова вспоминаем порноиндустрию, которая диктует моду не только на вагинальный, но и на анальный секс. Оно и не удивительно, ведь он позволяет получить спектр других ощущений, а также связан с отсутствующей вероятностью забеременеть.

Но в реальной жизни анальный секс не так уж и распространен. Начнем с не слишком приятных ощущений, которые могут возникать вследствие проблем с расслаблением. Да и подготовка к анальному сексу ответственнее.

Экспериментировать – хорошо. А вот давить на свою любимую – нет!



Анальный секс популярен только в порнофильмах / Фото adobestock

4. Женский оргазм

Мы настолько зациклены на достижении оргазма, что не осознаем, что на нем свет клином не сошелся. Начнем с того, что достичь оргазма может не каждая женщина. И здесь могут быть виновными ряд факторов. Поэтому не подходи к занятию сексом только с позиции: "Хоть бы она кончила" . Это не так работает.

Изучи тело своей возлюбленной: ее эрогенные зоны и предпочтения. Что нужно стимулировать, а к чему лучше не подходить. Только так ты сможешь приблизить ее к оргазму. Но это не значит, что нужно требовать от нее бурно кончать каждый раз. Ладно?



Не нужно зацикливаться на женском оргазме / Фото adobestock

5. Точка G

Прости, но точка G – не волшебная кнопка в лифте, которая отправляет тебя на этаж наслаждения. Поэтому не нужно проводить часы в ее поиске. И сексологи отмечают, что ее "нащупывание" не всегда тождественно с достижением удовольствие.

Все зависит от твоей девушки, ее тела и реакций на стимулирование точки G. Лучше изучить ее эрогенные зоны, позаботиться о прелюдии и подбирать подходящий момент , когда она сама готова заниматься любовью, а не "выполняет супружеский долг".



Точка G не гарантирует достижения оргазма / Фото istock

Бонусный пункт:

Венерические заболевания

К сожалению, прогресс не означает, что люди реже "подхватывают" венерические заболевания. По крайней мере в нашей стране с этим все еще очень грустно. Поэтому не нужно пренебрегать своим здоровьем и думать, что тебя может обойти, если однажды ты забудешь надеть презерватив.

Врачи напоминают о том, что методы контрацепции позволяют избавиться не только от мелких венерических болячек, но и тех, которые могут серьезно "взорвать" твоё здоровье . Будь ответственным – пользуйся презервативом!



Помни о важности контрацептивов / Фото rawpixel

Секс – это не только о практике, но и о теории. Правда, на последнем мы рекомендуем не слишком зацикливаться. Получай удовольствие от этого процесса и не забывай, что хорошо должно быть не только тебе, но и твоей партнерше!