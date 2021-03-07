Коли ми говоримо про сексуальні фільми, звичайно ж, ми не маємо на увазі порнографію. Ба більше: навіть не еротику. Мовиться про стрічки, в яких секс – не основна складова, але без нього вони були б не такими популярними. До твоєї уваги 5 секс-фільмів, які варто глянути зі своєю коханою!

Напередодні 8 березня ми рекомендуємо додати гаряченького. Якщо ви не плануєте нікуди вибиратися, можете сміливо влаштувати гарячий кіносеанс у власній спальні. Для цього запасіться смаколиками, а також додайте до свого списку перегляду ці 5 фільмів!

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5 культових секс-фільмів

1. "Із широко заплющеними очима" (1999 рік)

Кажуть, що шлюб головних героїв, Ніколь Кідман і Тома Круза, розпався через допитливі питання режисера Стенлі Кубрика. Сама ж картина – екранізація повісті австрійського письменника Артура Шніцлера "Оповідання сну". Стрічка цілком і повністю просякнута спокусою, збудженням і сексом. Тож її однозначно варто переглянути перед сном, щоб надихнутися на гарячу ніч.

Дивися трейлер фільму "Із широко заплющеними очима":

2. "Інтим" (2001 рік)

Це справжній фільм-скандал. Над ним працював театральний режисер-експериментатор і постановник "Королеви Марго" Патріс Шеро. Сам же сценарій написаний за твором Ханіфа Курейші. Головні актори картини не знають один одного. Їх об'єднує одне: вони щосереди зустрічаються для сексу. Зауважимо, що у цій картині секс виглядає максимально реалістичним. Наче порно, але ні.

Дивися трейлер фільму "Інтим":

3. "Басейн" (1969 рік)

Куди ж без класики. Фільм "Басейн" розповідає про Жана-Поля Леруа (Ален Делон) і Маріанну (Ромі Шнайдер), котрі розважаються біля басейну своєї заміської вілли у Сен-Тропе. Справжня пристрасть і естетичне задоволення гарантовані. Якщо тобі цікаво, то щось подібне показав режисер Лука Гуаданьїно у стрічці "Великий сплеск" у 2015 році.

Дивися трейлер фільму "Басейн" з Аленом Делоном:

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4. "Піаністка" (2001 рік)

Не плутати з фільмом "Піаніст". Міхаель Ганеке показує нам духовні безодні у своїй картині. Той факт, що професорка фортепіано Еріка Кохут закрутила роман зі своїм учнем Вальтером Клеммером відсилає не лише до популярних сексуальних ігор, а й нагадує про складність нашого життя. Адже часто саме заборонений плід надзвичайно солодкий.

Дивися трейлер фільму "Піаністка":

5. "Сором" (2011 рік)

Дещо брутальний, але чесний фільм. Він розповідає про Брендона, котрий у свої 30 не може втримати прутня в штанях. Він викликає у кожного глядача як захват від своєї популярності серед жінок, так й зневагу, адже його походеньки нічого доброго у собі не несуть. Ми, до слова, рекомендували б тобі навчитися у нього тієї галантності, від якої мліють панянки.

Дивися трейлер фільму "Сором":

Спільний перегляд таких фільмів дозволить вам не лише відкрити приховані грані. Він ще й дасть можливість неабияк розігрітися перед шаленою сексуальною ніччю!

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