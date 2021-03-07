Когда мы говорим о сексуальных фильмам, конечно же, мы не имеем в виду порнографию. Более того: даже не эротику. Говорится о лентах, в которых секс – не основная составляющая, но без него они были бы не такими популярными. К твоему вниманию 5 секс-фильмов, которые стоит посмотреть со своей возлюбленной!

Накануне 8 марта мы рекомендуем добавить горяченького. Если вы не планируете никуда выбираться, можете смело устроить горячий киносеанс в собственной спальне. Для этого запаситесь вкусностями, а также добавьте в свой список просмотра эти 5 фильмов!

Тебе понравится К черту порно: 10 самых горячих секс-сцен, которые можно увидеть на Netflix 18+

5 культовых секс-фильмов

1. "С широко закрытыми глазами" (1999 год)

Говорят, что брак главных героев, Николь Кидман и Тома Круза, распался через любознательные вопросы режиссера Стэнли Кубрика. Сама же картина – экранизация повести австрийского писателя Артура Шницлера "Рассказы сна". Лента целиком и полностью пропитана соблазном, возбуждением и сексом. Поэтому ее однозначно стоит посмотреть перед сном, чтобы вдохновиться на горячую ночь.

Смотри трейлер фильма "С широко закрытыми глазами":

2. "Интим" (2001 год)

Это настоящий фильм-скандал. Над ним работал театральный режиссер-экспериментатор и постановщик "Королевы Марго" Патрис Шеро. Сам же сценарий написан по произведению Ханифа Курейши. Главные актеры картины не знают друг друга. Их объединяет одно: они каждую среду встречаются для секса. Заметим, что в этой картине секс выглядит максимально реалистичным. Как порно, но нет.

Смотри трейлер фильма "Интим":

3. "Бассейн" (1969 год)

Куда же без классики. Фильм "Бассейн" рассказывает о Жане-Поле Леруа (Ален Делон) и Марианне (Роми Шнайдер), которые развлекаются у бассейна своей загородной виллы в Сен-Тропе. Настоящая страсть и эстетическое удовольствие гарантированы. Если тебе интересно, то что-то подобное показал режиссер Лука Гуаданьино в фильме "Большой всплеск" в 2015 году.

Смотри трейлер фильма "Бассейн" с Аленом Делоном:

Примечательно К черту порно 2: 10 очень жарких секс-сцен, которые можно увидеть на Netflix 18+

4. "Пианистка" (2001 год)

Не путать с фильмом "Пианист". Михаель Ханеке показывает нам духовные бездны в своей картине. Тот факт, что профессор фортепиано Эрика Кохут закрутила роман со своим учеником Вальтером Клеммером отсылает не только к популярным сексуальным играм, но и напоминает о сложности нашей жизни. Ведь часто именно запрещённый плод чрезвычайно сладкий.

Смотри трейлер фильма "Пианистка":

5. "Стыд" (2011 год)

Несколько грубый, но честный фильм. Он рассказывает о Брэндоне, который в свои 30 не может удержать член в брюках. Он вызывает у каждого зрителя как восторг от своей популярности среди женщин, так и пренебрежение, ведь его похождениях ничего хорошего в себе не несут. Мы, к слову, рекомендовали бы тебе научиться у него той галантности, от которой млеют дамы.

Смотри трейлер фильма "Стыд":

Совместный просмотр таких фильмов позволит вам не только открыть скрытые грани. Он еще и даст возможность изрядно разогреться перед бешеной сексуальной ночью!