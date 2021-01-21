Есть такие вредные привычки, которых просто не замечаешь. А хуже всего, что некоторые из них даже притворяются полезными. И это мы не о курении или переедании!

Не завтракаешь? Часами или даже днями сидишь дома, причем буквально – сидишь? Сегодня поговорим на Men 24 о незаметных вредных привычках, которые тайком закрались в твою жизнь.

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Вредные привычки, которых не замечаешь

Почему не завтракаешь?

Завтрак – самая важная еда дня. Американская кардиологическая ассоциация подтвердила, что люди, которые регулярно завтракают, здоровее.

У них лучше показатели холестерина и давления, они меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Зато те, кто пропускает завтрак, склонны к диабету и ожирению.

Почему так много сидишь?

Сидячий образ жизни – это ожирение и проблемы с сердцем и сосудами в итоге. Но в медицинском журнале BMJ Open рассказали об исследовании, которое показало обнадеживающие результаты:

Если ты ограничишь сиденья хотя бы до 3 часами в день, то таким образом продолжишь свою жизнь на 2 года.



Можешь попробовать убить двух зайцев, и завтракать стоя / Фото unsplash

Почему не пьешь красное вино?

Трезвый образ жизни несколько переоценили. Ученые Токийского университета, Лондонской школы гигиены, Гарвардской медицинской школы и очень многие другие единогласно утверждают: умеренное употребление красного вина – полезно.

Это снижает риск развития болезней Паркинсона, Альцгеймера, сердечных заболеваний. Антиоксиданты, содержащиеся в вине, способствуют предотвращению воспалений. Но вина надо пить не более бокала в день!

Почему так много времени проводишь в помещениях?

В XXI веке человечество все больше сидит в квартирах и офисах. В Маривильском университете обнаружили, что недостаток витамина D (а получает его организм, находясь на солнце) вызывает бессонницу, усталость, снижение мотивации.

А вот Агентство по охране окружающей среды США проанализировало воздух в закрытых помещениях, и выявило, что он в 5 раз грязнее, чем снаружи. К тому же в непроветриваемой квартире всяким бактериям и вирусам проще к тебе добраться, чем на улице.



Если сидишь дома, ну хоть выпей вина и поешь острого / Фото unsplash

Почему не ешь острую пищу?

Исследователи Гарвардской школы здравоохранения заявили, что среди людей, которые едят острое ежедневно, смертность на 14% ниже, чем у тех, кто ест острое раз в неделю.

К примеру, капсаицин и другие биоактивные вещества, которые содержатся в остром перце, нормализуют холестерин и борются с воспалениями.