Однак іноді вже посеред дня виникає відчуття втоми та знесилення. Загалом такі зміни рівня енергії є цілком нормальними.

Дивіться також Клята хронічна втома: 5 звичок, які її посилюють, і що з ними робити

Наприклад, спад може бути спричинений голодом або виснаженням після інтенсивної діяльності. Як правило, у таких випадках ми знаємо, як відновити свій енергетичний баланс: потрібно поїсти, перепочити чи переключитися на простіше заняття.

Однак якщо ти щодня відчуваєш, що тобі бракує енергії на найпростіші справи, тоді варто звернути увагу на свій спосіб життя. Зокрема, науковці довели, що куріння та вживання алкоголю призводять до того, що людина швидко втомлюється. У такому випадку варто відмовитися від речей, які "крадуть" енергію.

Водночас існують і позитивні звички, які допомагають почуватися набагато краще. Однак аби це спрацювало, потрібно докласти певних зусиль. Адже тільки системна робота може дати довготривалий результат. Про те, що саме допоможе почуватися енергійним та бадьорим протягом усього дня, розповідаємо далі.

1. Займайся спортом

Як би це парадоксально не звучало, але тренування не виснажують вас, а дають більше енергії. Науковці з Гарвардської медичної школи наголошують, що фізична активність – одна з найкращих звичок, яка допомагає впоратися з хронічною втомою та нестачею енергії.



Фізична активність допомагає впоратися з нестачею енергії / Фото Unsplash

Вправи покращують сон та забезпечують циркуляцію кисню в організмі. Також після занять спортом виділяються ендорфіни, які покращують наш настрій та загальне самопочуття.

Йдеться не обов'язково про годинні тренування. Достатньо просто бути активнішим протягом дня: гуляти та більше рухатися, особливо тим, хто багато часу проводить, сидячи за комп'ютером.

2. Говори "ні"

Іноді протягом дня потрібно виконати стільки справ, що вони здаються непід'ємним тягарем. У таких випадках важливо відмовлятися від певних завдань та прохань.

Це не означає, що ти чогось не можеш або недостатньо хороший у певній галузі. Навпаки, тверда відмова від певних процесів свідчить про те, що ти розумієш межі своїх можливостей і дбаєш про своє здоров'я та самопочуття. Адже постійні перегони як у роботі, так і в інших сферах життя можуть призвести до повного виснаження та надмірного стресу.

3. Дбай про своє харчування та не забувай пити воду

Наукові дослідження свідчать, що правильне харчування є дуже важливим для підтримання рівня енергії. Адже існують окремі продукти, які можуть дати нам швидкий заряд бадьорості. А деяка їжа стабільно може забезпечувати організм енергією на тривалий час.

Може бути цікаво Дієта чи тренування: що принесе більше користі під час схуднення

Не забувай також про воду. Саме вона, за даними Гарвардської медичної школи, є "речовиною, яка, як було доведено, підвищує продуктивність". Науковці також сходяться на тому, що зневоднення організму негативно впливає на роботу мозку та погіршує настрій.

4. Лягай спати щовечора в один і той самий час

Американське медичне видання Healthline констатує, що велика кількість людей жертвують сном, щоб мати більше часу для справ протягом дня. Однак це негативно впливає на енергію та продуктивність.



Подбай про повноцінний і якісний сон / Фото Freepik

У Гарвардській медичній школі пояснюють, що сон і відпочинок необхідні для того, щоб ми були здоровими, бадьорими, зосередженими та енергійними. Тому науковці рекомендують дотримуватися розпорядку дня і зробити здоровий сон своїм пріоритетом.

5. Проводь більше часу на свіжому повітрі

Намагайся протягом дня влаштовувати хоча б короткі прогулянки та насолоджуватися свіжим повітрям і сонцем (однак не забувай про сонцезахисний крем). Адже результати медичних досліджень підтверджують, що перебування на природі позитивно впливає на стан людей, зокрема й допомагає збільшити рівень енергії.

6. Контролюй рівень стресу

Перевтома може спричинити тривалий стрес, який "вбиває" нашу енергію, негативно позначається на ментальному та фізичному здоров'ї. Науковці зазначають, що невеликий стрес може бути навіть корисним, адже допомагає організму мобілізуватися і розв'язати певні завдання.



Знайди заняття, яке допоможе впоратися зі стресом / Фото Freepik

Однак дуже важливо контролювати рівень стресу у своєму житті. Знайди інструменти, які допоможуть тобі впоратися з хвилюванням і напруженням. Це можуть бути прогулянки, малювання, читання книг або інші заняття, які приносять задоволення і дозволяють відпочити. Також не забувай робити невеликі перерви протягом робочого дня.