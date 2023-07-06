Однако иногда уже посреди дня возникает чувство усталости и истощения. В целом такие изменения уровня энергии вполне нормальны.

Смотрите также Проклятая хроническая усталость: 5 усиливающих ее привычек и что с ними делать

К примеру, спад может быть вызван голодом или истощением после интенсивной деятельности. Как правило, в таких случаях мы знаем, как восстановить свой энергетический баланс: нужно поесть, отдохнуть или переключиться на более простое занятие.

Однако если ты ежедневно чувствуешь, что тебе не хватает энергии на самые простые дела, то стоит обратить внимание на свой образ жизни. В частности, ученые доказали, что курение и употребление алкоголя приводят к тому, что человек быстро устает. В таком случае следует отказаться от вещей, которые "воруют" энергию.

В то же время существуют и положительные привычки, помогающие чувствовать себя гораздо лучше. Однако чтобы это сработало, нужно приложить определенные усилия. Ведь только системная работа может дать длительный результат. О том, что именно поможет чувствовать себя энергичным и бодрым в течение всего дня, рассказываем дальше.

1. Занимайся спортом

Как бы парадоксально это ни звучало, но тренировки не истощают вас, а дают больше энергии. Ученые из Гарвардской медицинской школы отмечают, что физическая активность – одна из лучших привычек, которая помогает справиться с хронической усталостью и нехваткой энергии.



Физическая активность помогает справиться с нехваткой энергии / Фото Unsplash

Упражнения улучшают сон и обеспечивают циркуляцию кислорода в организме. Также после занятий спортом выделяются эндорфины, улучшающие наше настроение и общее самочувствие.

Речь идет не обязательно о часовых тренировках. Достаточно просто быть активнее в течение дня: гулять и больше двигаться, особенно тем, кто много времени проводит, сидя за компьютером.

2. Говори "нет"

Иногда за день нужно выполнить столько дел, что они кажутся неподъемным бременем. В таких случаях важно отказываться от определенных задач и просьб.

Это не значит, что ты чего-то не можешь или недостаточно хорош в определенной области. Напротив, твердый отказ от определенных процессов свидетельствует о том, что ты понимаешь границы своих возможностей и заботишься о своем здоровье и самочувствии. Ведь постоянная гонка как в работе, так и в других сферах жизни может привести к полному истощению и чрезмерному стрессу.

3. Заботься о своем питании и не забывай пить воду

Научные исследования свидетельствуют, что правильное питание очень важно для поддержания уровня энергии. Ведь есть отдельные продукты, которые могут дать нам быстрый заряд бодрости. А некоторая пища стабильно может снабжать организм энергией на длительное время.

Может быть интересно Диета или тренировка: что принесет больше пользы во время похудения

Не забывай также о воде. Именно она, по данным Гарвардской медицинской школы, является "веществом, которое, как было доказано, повышает производительность". Ученые также сходятся на том, что обезвоживание организма оказывает негативное влияние на работу мозга и ухудшает настроение.

4. Ложись спать каждый вечер в одно и то же время

Американское медицинское издание Healthline констатирует, что многие люди жертвуют сном, чтобы иметь больше времени для дел в течение дня. Однако это негативно влияет на энергию и производительность.



Позаботься о полноценном и качественном сне / Фото Freepik

В Гарвардской медицинской школе объясняют, что сон и отдых необходимы для того, чтобы мы были здоровыми, бодрыми, сосредоточенными и энергичными. Поэтому ученые рекомендуют соблюдать режим дня и сделать здоровый сон своим приоритетом.

5. Проводи больше времени на свежем воздухе

Старайся в течение дня устраивать хотя бы короткие прогулки и наслаждаться свежим воздухом и солнцем (но не забывай о солнцезащитном креме). Ведь результаты медицинских исследований подтверждают, что пребывание на природе оказывает положительное влияние на состояние людей, в том числе и помогает увеличить уровень энергии.

6. Контролируй уровень стресса

Переутомление может повлечь за собой длительный стресс, который "убивает" нашу энергию, негативно сказывается на ментальном и физическом здоровье. Ученые отмечают, что небольшой стресс может быть даже полезным, ведь помогает организму мобилизоваться и решить определенные задачи.



Найди занятие, которое поможет справиться со стрессом / Фото Freepik

Однако очень важно контролировать уровень стресса в своей жизни. Найди инструменты, которые помогут тебе справиться с волнением и напряжением. Это могут быть прогулки, рисование, чтение книг или другие занятия, которые доставляют удовольствие и позволяют отдохнуть. Также не забывай делать небольшие перерывы в течение рабочего дня.