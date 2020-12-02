Дорогое – не всегда лучше. Можно купить брендовые кроссовки и радоваться им пол сезона, а можно – недорогие "китайские" и носить их годами. Здесь – каждому свое, но важно иметь выбор.

У разных производителей есть продукты, которые дешевле аналогов известных брендов. И часто они не так и много уступают в качестве, поэтому возникает вопрос – зачем переплачивать?

Сегодня Men 24 расскажет о нескольких таких, но не забудет и о том, на чем экономить не стоит.

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Мобильная связь

Были времена, когда мобильные операторы конкурировали между собой, предлагая потребителям выгодные тарифы. Теперь ситуация изменилась – цены на мобильную связь примерно одинаковы. Более того, почти все тарифы – это пакеты, в которые входят часто невостребованные функции.

Кому-то, например, не нужен интернет, но он в пакете есть. А кому-то не интересны звонки, но вот они – минуты в пакете. Все это, конечно, делает тариф дороже.

С другой стороны, пакетов очень много. Если внимательно изучить их содержание, вполне реально выбрать наиболее выгодный .



Не бойся выбора – бойся его не иметь / Фото unsplash

Новые гаджеты

Цена новой модели топового смартфона на старте продаж может быть даже вдвое выше, чем будет через несколько месяцев. Здесь выбор прост: между экономией и статусом.

Хайповые вещи

Хайп – это о дырявых кофтах от Канье Уэста, которые по себестоимости долларов в 10, и которые приобретали за условные 1000. Здесь надо понять, что эти вещи делают для людей, имеющих много денег. Если ты из таких – вопрос об экономии перед тобой не стоит.



Думай хорошо, прежде чем тратить деньги / Фото unsplash

Риелторские услуги

Большая часть риелторов выдают клиенту результат поиска квартиры по требованиям и типовой договор. Сколько процентов от суммы сделки просят за свои услуги риэлторы? Стоит ли их платить? Решать тебе – есть выбор.

Акционные товары

Покупая акционные товары, часто ты даже переплачиваешь. Как так? Дело в том, что недобросовестные продавцы часто завышают цену товара перед акцией. А тронутые скидками (преимущественно ложными) потребители покупают то, что им не нужно.



Акции и распродажи – это не значит, что ты купишь что-то дешевле / Фото unsplash

Еда и напитки

Многие небрендовые продукты, которые ты видишь в популярных сетевых гипермаркетах, изготавливают известные компании.

Условно говоря, консервированный горошек бренда А и небрендовый горошек Б могут быть сделаны на одном заводе. Но! В некоторых случаях для горошка Б используют не такое качественное сырье.

Среди известных брендов, конечно, есть такие, которые правдиво производят действительно качественные продукты. Чтобы выбрать именно их – внимательно читай состав продукции, глянь, где и как ее производят. И обрати внимание на отзывы .