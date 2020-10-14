Класична акторська техніка має три рівні (її ще часто називають "система Станіславського"): ремесло – це коли актор показує заготовки, добре вивчені, які гарантовано впливають на глядача у потрібному керунку; фантазія – це коли актор відтворює емоції, яких насправді не відчуває (може й ніколи не відчував); переживання – за змістом, це коли актор переживає свою роль, пропускає її крізь себе.

Ось заради цього останнього пункту актори часто йдуть на таке, у що й повірити важко. Сьогодні Men 24 розповість про кілька таких випадків, які особливо сильно вражають.

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Ніколас Кейдж, "Поцілунок вампіра", 1988

Ніколас Кейдж – актор, який неодноразово показував, як легко не помітити межу між геніальністю і божевіллям.

Для ролі ветерана В'єтнаму у 1984 році він вирвав собі два зуби. А на зйомках "Поцілунку вампірів" з'їв живого таргана – до слова, дресированого. Хоча ніхто про це й не просив.

Ну, так, довіряти Кейджу роль у фільмі за Лавкрафтом… Цей чоловік міг і Ктулху викликати!



З'їсти таракана? Тьху, без проблем. Навіть якщо про це ніхто й не просив / Фото pinterest

Вел Кілмер, "Дорз", 1991

Кілмер мав зіграти роль легендарного музиканта Джима Моррісона. Щоб зробити це якнайправдивіше, актор вивчив напам'ять усі пісні й вірші музиканта.

А в якийсь момент Вел став просити називати його Джимом, перейняв спосіб Моррісона вдягатися, копіював його жести й ходу. І це при тому, що фанатом Моррісона Кілмер не був ніколи.

Кажуть, після зйомок Кілмеру довелося пройти курс психотерапії, щоб припинити бути Моррісоном.



Моррісон і Кілмер – музикант і актор, який зіграв роль музиканта / Фото pinterest

Том Генкс, "Вигнанець", 2000

"Форрест Гамп" зробив Генкса дуже популярним актором, тож він хотів ще раз попрацювати з режисером Робертом Земекісом. Пропозиція ролі у "Вигнанці" була гарним стимулом взятися за підготовку рішуче.

Те, що він не стригся і не голився пів року – таке, а от те, що Генкс схуд на 20 кілограмів – попри цукровий діабет – неабияке досягнення.

До того ж на зйомках Генкс поранив ногу об кораловий риф і підхопив стафілокок, але довго нікому нічого не казав. Аж поки його не довелося екстрено госпіталізувати.



Генкс поранив ногу і потрапив у лікарню, лише аби не псувати настрій на зйомку / Фото pinterest

Джеймі Фокс, "Рей", 2004

На зйомках біографічного фільму про сліпого музиканта Рея Чарльза виконавець головної ролі Джеймі Фокс постійно носив протези повік.

Навіщо? Бо так робив і сам Чарльз. І ось Фокс майже осліпнув, почав страждати від панічних атак.

Але у підсумку все завершилося добре, і навіть Оскаром.



Актор, який грав сліпого музиканта, майже осліп сам / Фото pinterest

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Роберт Паттінсон, "Відлуння минулого", 2008

Фільм про молодого Сальвадора Далі критики й публіка зустріли прохолодно. Але для Паттінсона роль була вкрай важливою, адже за плечима висіли тягарем "Гаррі Поттер" і "Сутінки" – начебто, несерйозні ролі.

Ну от і вийшла така історія: в одній зі сцен, яка показувала секс між чоловіками, Паттінсон навідріз відмовився імітувати оргазм. От…

Тож робив на знімальному майданчику все по-справжньому, чим неабияк збентежив колег (не надто хвилюйтеся за його партнера, тут мовиться лише про сцену із самозадоволенням).



Інтимних сцен не буде, інакше доведеться показувати їх надто натурально / Фото pinterest

Леонардо Ді Капріо, "Легенда Г'ю Гласса", 2015

Він, Ді Капріо, не повіриш, реально робив усе те, що і його персонаж Х'ю Гласс у фільмі.

Тобто, їв сире м'ясо, плавав у крижаній річці, і навіть спав всередині мертвого коня.

Ну… Зате нарешті отримав Оскара.



Ось так – можна виспатися і в коні, якщо це потрібно для ролі й Оскара / Фото pinterest

Джаред Лето, "Загін самогубців", 2016

Джаред Лето грав Джокера. Так, роль неабияка. Аби втілитися у неї, актор під час зйомок просив звертатися до нього тільки Містер Джей, або Джокер.

А ще надсилав колегам ексцентричні подарунки: живого щура, анальні буси, використані презервативи й тушу свині.

Дивно, але Джокера у виконанні Лето критики визнали найбільш непереконливим з усіх попередніх.



Коли гарний образ створив, але, здається, перестарався / Фото pinterest

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Хіларі Суонк, "Хлопці не плачуть", 1999

Свонк додамо бонусом. Адже вона зіграла у фільмі-біографії про Брендона Тіна – чоловіка за самоусвідомленням, але жінку за тілом.

Для ролі Суонк не тільки коротко постриглася і схудла, але й кілька місяців носила пов'язки для стягування грудей і спеціальну білизну, яку носять люди, які міняють стать.

Гонорар Суонк за фільм склав всього 3000 доларів, зате роль принесла їй Оскара.



Жінка бездоганно зіграла жінку, яка відчуває себе чоловіком і грає чоловіка для соціуму / Фото pinterest