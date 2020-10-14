Вибити собі зуби й виспатися у мертвому коні: 7 акторів, які заради ролі робили неймовірне
Класична акторська техніка має три рівні (її ще часто називають "система Станіславського"): ремесло – це коли актор показує заготовки, добре вивчені, які гарантовано впливають на глядача у потрібному керунку; фантазія – це коли актор відтворює емоції, яких насправді не відчуває (може й ніколи не відчував); переживання – за змістом, це коли актор переживає свою роль, пропускає її крізь себе.
Ось заради цього останнього пункту актори часто йдуть на таке, у що й повірити важко. Сьогодні Men 24 розповість про кілька таких випадків, які особливо сильно вражають.
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Ніколас Кейдж, "Поцілунок вампіра", 1988
Ніколас Кейдж – актор, який неодноразово показував, як легко не помітити межу між геніальністю і божевіллям.
- Для ролі ветерана В'єтнаму у 1984 році він вирвав собі два зуби. А на зйомках "Поцілунку вампірів" з'їв живого таргана – до слова, дресированого. Хоча ніхто про це й не просив.
Ну, так, довіряти Кейджу роль у фільмі за Лавкрафтом… Цей чоловік міг і Ктулху викликати!
З'їсти таракана? Тьху, без проблем. Навіть якщо про це ніхто й не просив / Фото pinterest
Вел Кілмер, "Дорз", 1991
Кілмер мав зіграти роль легендарного музиканта Джима Моррісона. Щоб зробити це якнайправдивіше, актор вивчив напам'ять усі пісні й вірші музиканта.
- А в якийсь момент Вел став просити називати його Джимом, перейняв спосіб Моррісона вдягатися, копіював його жести й ходу. І це при тому, що фанатом Моррісона Кілмер не був ніколи.
Кажуть, після зйомок Кілмеру довелося пройти курс психотерапії, щоб припинити бути Моррісоном.
Моррісон і Кілмер – музикант і актор, який зіграв роль музиканта / Фото pinterest
Том Генкс, "Вигнанець", 2000
"Форрест Гамп" зробив Генкса дуже популярним актором, тож він хотів ще раз попрацювати з режисером Робертом Земекісом. Пропозиція ролі у "Вигнанці" була гарним стимулом взятися за підготовку рішуче.
- Те, що він не стригся і не голився пів року – таке, а от те, що Генкс схуд на 20 кілограмів – попри цукровий діабет – неабияке досягнення.
До того ж на зйомках Генкс поранив ногу об кораловий риф і підхопив стафілокок, але довго нікому нічого не казав. Аж поки його не довелося екстрено госпіталізувати.
Генкс поранив ногу і потрапив у лікарню, лише аби не псувати настрій на зйомку / Фото pinterest
Джеймі Фокс, "Рей", 2004
На зйомках біографічного фільму про сліпого музиканта Рея Чарльза виконавець головної ролі Джеймі Фокс постійно носив протези повік.
- Навіщо? Бо так робив і сам Чарльз. І ось Фокс майже осліпнув, почав страждати від панічних атак.
Але у підсумку все завершилося добре, і навіть Оскаром.
Актор, який грав сліпого музиканта, майже осліп сам / Фото pinterest
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Роберт Паттінсон, "Відлуння минулого", 2008
Фільм про молодого Сальвадора Далі критики й публіка зустріли прохолодно. Але для Паттінсона роль була вкрай важливою, адже за плечима висіли тягарем "Гаррі Поттер" і "Сутінки" – начебто, несерйозні ролі.
- Ну от і вийшла така історія: в одній зі сцен, яка показувала секс між чоловіками, Паттінсон навідріз відмовився імітувати оргазм. От…
Тож робив на знімальному майданчику все по-справжньому, чим неабияк збентежив колег (не надто хвилюйтеся за його партнера, тут мовиться лише про сцену із самозадоволенням).
Інтимних сцен не буде, інакше доведеться показувати їх надто натурально / Фото pinterest
Леонардо Ді Капріо, "Легенда Г'ю Гласса", 2015
Він, Ді Капріо, не повіриш, реально робив усе те, що і його персонаж Х'ю Гласс у фільмі.
- Тобто, їв сире м'ясо, плавав у крижаній річці, і навіть спав всередині мертвого коня.
Ну… Зате нарешті отримав Оскара.
Ось так – можна виспатися і в коні, якщо це потрібно для ролі й Оскара / Фото pinterest
Джаред Лето, "Загін самогубців", 2016
Джаред Лето грав Джокера. Так, роль неабияка. Аби втілитися у неї, актор під час зйомок просив звертатися до нього тільки Містер Джей, або Джокер.
- А ще надсилав колегам ексцентричні подарунки: живого щура, анальні буси, використані презервативи й тушу свині.
Дивно, але Джокера у виконанні Лето критики визнали найбільш непереконливим з усіх попередніх.
Коли гарний образ створив, але, здається, перестарався / Фото pinterest
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Хіларі Суонк, "Хлопці не плачуть", 1999
Свонк додамо бонусом. Адже вона зіграла у фільмі-біографії про Брендона Тіна – чоловіка за самоусвідомленням, але жінку за тілом.
- Для ролі Суонк не тільки коротко постриглася і схудла, але й кілька місяців носила пов'язки для стягування грудей і спеціальну білизну, яку носять люди, які міняють стать.
Гонорар Суонк за фільм склав всього 3000 доларів, зате роль принесла їй Оскара.
Жінка бездоганно зіграла жінку, яка відчуває себе чоловіком і грає чоловіка для соціуму / Фото pinterest