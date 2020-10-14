Выбить себе зубы и выспаться в мертвой лошади: 7 актеров, ради роли сделавших невероятное
Классическая актерская техника имеет три уровня (ее еще называют "система Станиславского"): ремесло – когда актер показывает заготовки, которые гарантированно воздействуют на зрителя в нужном направлении; фантазия – когда актер воспроизводит эмоции, которых в действительности не испытывает (может и никогда не испытывал); переживания – когда актер переживает свою роль, пропускает ее через себя.
Вот ради этого последнего пункта актеры часто идут на такое, во что и поверить трудно. Сегодня Men 24 расскажет о нескольких таких случаях, которые особенно сильно впечатляют.
К теме о кино Провели – но не подвели: 7 актеров, бессовестно совравших, чтобы получить роль
Николас Кейдж, "Поцелуй вампира", 1988
Николас Кейдж – актер, который неоднократно показывал, как легко не заметить границу между гениальностью и безумием.
- Для роли ветерана Вьетнама в 1984 году он вырвал себе два зуба. А на съемках "Поцелуя вампиров" съел живого таракана – к слову, дрессированного. Хотя никто об этом не просил.
Ну, да, доверять Кейджу роль в фильме по Лавкрафту... Этот человек мог и Ктулху вызвать!
Съесть таракана? Тьфу, без проблем. Даже если об этом никто и не просил / Фото pinterest
Вэл Килмер, "Дорз", 1991
Килмер должен был сыграть роль легендарного музыканта Джима Моррисона. Чтобы сделать это максимально правдиво, актер выучил наизусть все песни и стихи музыканта.
- А в какой-то момент Вэл стал просить называть его Джимом, перенял способ Моррисона одеваться, копировал его жесты и походку. И это при том, что фанатом Моррисона Килмер никогда не был.
Говорят, после съемок Килмеру пришлось пройти курс психотерапии, чтобы перестать быть Моррисоном.
Моррисон и Килмер – музыкант и актер, сыгравший роль музыканта / Фото pinterest
Том Хэнкс, "Изгнанник", 2000
"Форрест Гамп" сделал Хэнкса очень популярным актером, и он хотел еще раз поработать с режиссером Робертом Земекисом. Предложение роли в "Изгнанники" было хорошим стимулом взяться за подготовку решительно.
- То, что он не стригся и не брился полгода – такое, а вот то, что Хэнкс похудел на 20 килограммов – несмотря на сахарный диабет – большое достижение.
К тому же на съемках Хэнкс поранил ногу о коралловый риф и подхватил стафилококк, но долго никому ничего не говорил. Пока его не пришлось экстренно госпитализировать.
Хэнкс поранил ногу и попал в больницу, только чтобы не портить настрой на съемку / Фото pinterest
Джейми Фокс, "Рэй", 2004
На съемках биографического фильма о слепом музыканте Рэе Чарльзе исполнитель главной роли Джейми Фокс все время носил протезы век.
- Зачем? Потому что так делал и сам Чарльз. И вот Фокс почти ослеп, стал страдать от панических атак.
Но в итоге все закончилось хорошо, и даже Оскаром.
Актер, игравший слепого музыканта, почти ослеп сам / Фото pinterest
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Роберт Паттинсон, "Отголоски прошлого", 2008
Фильм о молодом Сальвадоре Дали критики и публика встретили прохладно. Но для Паттинсона роль была крайне важна, ведь за плечами висели грузом "Гарри Поттер" и "Сумерки" - вроде, несерьезные роли.
- Ну вот и получилась такая история: в одной из сцен, которая показывала секс между мужчинами, Паттинсон наотрез отказался имитировать оргазм. Вот...
Поэтому делал на съемочной площадке все по-настоящему, чем изрядно смутил коллег (не слишком волнуйтесь за его партнера, здесь речь идет лишь о сцене с самоудовлетворением).
Интимных сцен не будет, иначе придется показывать их слишком натурально / Фото pinterest
Леонардо Ди Каприо, "Выживший", 2015
Он, Ди Каприо, не поверишь, реально делал все то, что и его персонаж Хью Гласс в фильме.
- То есть, ел сырое мясо, плавал в ледяной реке, и даже спал внутри мертвой лошади.
Ну... Зато наконец получил Оскара.
Вот так – можно выспаться и в коне, если это нужно для роли и Оскара / Фото pinterest
Джаред Лето, "Отряд самоубийц", 2016
Джаред Лето играл Джокера. Да, роль нешуточная. Чтобы воплотиться в нее, актер во время съемок просил обращаться к нему только Мистер Джей, или Джокер.
- А еще посылал коллегам эксцентричные подарки: живую крысу, анальные бусы, использованные презервативы и тушу свиньи.
Удивительно, но Джокера в исполнении Лето критики признали наиболее неубедительным из всех предыдущих.
Когда хороший образ создал, но, кажется, перестарался / Фото pinterest
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Хилари Суонк, "Парни не плачут", 1999
Суонк добавим бонусом. Ведь она сыграла в фильме-биографии о Брэндоне Тине – мужчину по сознанию, но женщину по телу.
- Для роли Суонк не только коротко постриглась и похудела, но и несколько месяцев носила повязки для стягивания груди и специальное белье, которое носят люди, меняющие пол.
Гонорар Суонк за фильм составил всего 3000 долларов, зато роль принесла ей Оскара.
Женщина безупречно сыграла женщину, которая чувствует себя мужчиной и играет мужчину для социума / Фото pinterest