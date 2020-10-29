"От цікаво, помітять чи ні?" - хитро міркує режисер, ховаючи посмішку. А тоді як утне щось божевільне у фільмі – а все тільки аби потролити глядача чи розпалити в'їдливого фаната.

Саме таким "пасхалкам" присвячений реддіт MovieDetails – дрібним деталям, неважливим для фільму, але важливим для підсвідомості глядача. Сьогодні Men 24 розповість про кілька яскравих прикладів.

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"Кримінальне чтиво": неоновий напис про долю Зеда

"Кримінальне чтиво" 1994 року Квентіна Тарантіно кожен кіноман переглядав і переглядатиме неодноразово. Та навіть мало хто із них зауважив, що у фільмі є спойлери. Та ще й виписані літерами, які горять.

Бутч (Брюс Віліс) уникає полону маньяків , але вирішує й допомогти колезі у нещасті Марселлосу Воллесу (Вінг Реймс).

, але вирішує й допомогти колезі у нещасті Марселлосу Воллесу (Вінг Реймс). Для цього він бере зброю, а коли обирає, яку саме – у правому верхньому куті екрану можна побачити неоновий вказівник із написом Killian's Red.

Цікаво, що підсвічені тільки букви Kill Ed – "Убий Еда". Якщо додати літеру Z з ключів від чоппера Зеда (Пітер Грін), якраз і вийде Kill Zed. Бутч це й робить.



Брюс Вілліс "послідував" за вказівкою неонових літер / Фото whatculture

"Ремпейдж": Двейн "Скеля" Джонсон показує горилі слово "скеля" жестовою мовою

"Ремпейдж" 2018 року Бреда Пейтона, ймовірно, останній фільм, від якого чекаєш дотепних пасхалок. А дарма.

Головний герой приматолог Девіс Окой (Двейн Джонсон) спілкується з приятелем-горилою Джорджем мовою жестів. Протягом фільму він кілька разів говорить Джорджу: "Це я".

Джорджем мовою жестів. Протягом фільму він кілька разів говорить Джорджу: "Це я". Однак насправді переклад жесту, яким Джонсон це показував – "гора" або "скеля". Що, зрозуміло, є натяком на прізвисько Двейна.

Хороший жарт, але оцінити його можуть лише люди, які знають жестову мову. І, мабуть, горили, якщо вірити режисеру.



Джонсон дотепно жартував із горилою, але чи оцінила вона – невідомо / Фото whatculture

"Чорна Пантера": літальні апарати Ваканди – усі у формі маски Чорної Пантери

У "Чорній Пантері" 2018 року Раяна Куглера неодноразово показують літальні апарати з вібраніуму – автентичного вакандійського металу.

В одній зі сцен корабель можна розглянути знизу.

І тут виявляється, що він виглядає один до одного як маска Чорної Пантери.

Хтось, вочевидь, не надто багато зусиль доклав для дизайну.



Або не доклали зусиль, або це тонкий натяк на… Що? / Фото whatculture

"Лего. Фільм": на героях можна побачити відбитки пальців

"Лего. Фільм" – мультик 2014 року Міллера та Лорда на основі культового конструктора, який водночас містить відсилання до реального світу.

Коли героїв фільму показують зблизька, на них можна розгледіти відбитки пальців.

До слова, 99,8% глядачів не бачать цього під час першого перегляду.

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Відбитки пальців, логічно – це ж іграшки / Фото whatculture

"Вперед і вгору": Карл носить метелика, бо так і не навчився зав'язувати краватку

"Вперед і вгору" 2009 року Піта Доктера – один із найзворушливіших анімаційних фільмів. Немало посприяв цьому й образ головного героя – Карла.

Одна з яскравих характерних рис Карла Фредріксена – його фірмовий метелик на сорочці.

Але у вступній частині про його життя з дружиною Еллі Карл носить звичайну краватку. Еллі її зв'язує чоловікові щоранку. Аж до самої смерті.

Таким легким порухом режисерської руки сумний мультфільм став ще сумнішим…



Навіть звичайна краватка може розповісти цілу історію / Фото whatculture

"Тор: Царство темряви": у фінальній сцені поцілунку Тора з Джейн знялася дружина Гемсворта

"Тор: Царство темряви" 2013 року Алана Тейлора – чи не найслабший у франшизі. Але й там є на що звернути увагу.

У сцені, яку показують після титрів, Тор повертається на Землю і цілує свою кохану Джейн Фостер. Та коли її знімали, Наталі Портман (грала у фільмі Джейн) вже поїхала у своїх справах.

Тор повертається на Землю і цілує свою кохану Джейн Фостер. Та коли її знімали, Наталі Портман (грала у фільмі Джейн) вже поїхала у своїх справах. Тож Крісу Гемсворту (Тору) запропонували взяти дублерку. Гемсворт покрутив носом і покликав замість дублерки свою дружину Ельзу Патакі.

Сцену, кажуть, зняли першим дублем – настільки переконливим був поцілунок.



І правильно, бо нічого чужих жінок цілувати! Актори… / Фото whatculture

"Краса по-американськи": часто навколо Лестера можна помітити грати

"Краса по-американськи" 1999 року Сема Мендеса – один із кращих фільмів про кризу середнього віку, і одна з кращих ролей Кевіна Спейсі.

Протягом усього фільму головного героя Лестера Бернхема режисер постійно "вкладає" за різні решітки – віртуальні або фізичні. Це символізує його відчуття ув'язнення у бульбашці середнього класу.

– віртуальні або фізичні. Це символізує його відчуття ув'язнення у бульбашці середнього класу. Особливо вражає відбиток Лестера у моніторі комп'ютера під час роботи з рядками коду – вони нагадують грати тюремної камери, за якою зрештою герой опиняється.

З огляду на поточні юридичні проблеми Кевіна Спейсі, ці кадри з фільму видаються мало не пророчими…



Криза була у Лестера, а тепер і Спейсі звинувачують у сексуальних домаганнях / Фото whatculture

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