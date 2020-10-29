Безумные детали в фильмах, которыми режиссеры троллили или шокировали зрителей: 7 примеров
"Вот интересно, заметят или нет?" – хитро рассуждает режиссер, пряча улыбку. А потом как выкинет что-то сумасшедшее в фильме – а все только чтобы потроллить зрителя или подразнить въедливого фаната.
Именно таким "пасхалкам" посвящен реддит MovieDetails – мелким деталям, неважным для фильма, но важным для подсознания зрителя. Сегодня Men 24 расскажет о нескольких ярких примерах.
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"Криминальное чтиво": неоновая надпись о судьбе Зеда
"Криминальное чтиво" 1994 года Квентина Тарантино каждый киноман пересматривал и будет пересматривать неоднократно. Но даже мало кто из них заметил, что в фильме есть спойлеры. Да еще и выписанные горящими буквами.
- Бутч (Брюс Уиллис) избегает плена маньяков, но решает и помочь коллеге по несчастью Марселлосу Уоллесу (Винг Рэймс).
- Для этого он берет оружие, а когда выбирает, какое именно – в правом верхнем углу экрана можно увидеть неоновый указатель с надписью Killian's Red.
Интересно, что подсвечены только буквы Kill Ed – "Убей Эда". Если добавить букву Z с ключей от чоппера Зеда (Питер Грин), как раз и получится Kill Zed. Бутч это и делает.
Брюс Уиллис "последовал" указанию неоновых букв / Фото whatculture
"Рэмпейдж": Дуэйн "Скала" Джонсон показывает горилле слово "скала" на языке жестов
"Рэмпейдж" 2018 года Брэда Пейтона, вероятно, последний фильм, от которого ждешь остроумных пасхалок. А зря.
- Главный герой приматолог Дэвис Окой (Дуэйн Джонсон) общается с приятелем-гориллой Джорджем на языке жестов. На протяжении фильма он несколько раз говорит Джорджу: "Это я".
- Однако на самом деле перевод жеста, которым Джонсон это показывал – "гора" или "скала". Что, разумеется, является намеком на прозвище Дуэйна.
Хорошая шутка, но оценить его могут только люди, которые знают жестовый язык. И, пожалуй, гориллы, если верить режиссеру.
Джонсон остроумно шутил с гориллой, но оценила ли она – неизвестно / Фото whatculture
"Черная Пантера": летательные аппараты Ваканды – все в форме маски Черной Пантеры
В "Черной Пантере" 2018 года Райана Куглера неоднократно показывают летательные аппараты из вибраниума – аутентичного вакандийского металла.
- В одной из сцен корабль можно рассмотреть снизу.
- И тут оказывается, что он выглядит один в один как маска Черной Пантеры.
Кто-то, очевидно, не слишком много усилий приложил к дизайну.
Или не приложили усилий, или это тонкий намек на... Что? / Фото whatculture
"Лего. Фильм": на героях можно увидеть отпечатки пальцев
"Лего. Фильм" – мультик года 2014 Миллера и Лорда на основе культового конструктора, который содержит и отсылки к реальному миру.
- Когда героев фильма показывают вблизи, на них можно разглядеть отпечатки пальцев.
- К слову, 99,8% зрителей не видят этого во время первого просмотра.
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Отпечатки пальцев, логично – это же игрушки / Фото whatculture
"Вверх": Карл носит бабочку, потому что так и не научился завязывать галстук
"Вверх" 2009 года Пита Доктера – один из самых трогательных анимационных фильмов. Немало поспособствовал этому и образ главного героя – Карла.
- Одна из ярких отличительных черт Карла Фредриксена – его фирменная бабочка на рубашке.
- Но во вступительной части о его жизни с женой Элли Карл носит обычный галстук. Элли его завязывает мужу каждое утро. Вплоть до самой смерти.
Так легким движением режиссерской руки печальный мультфильм стал еще печальнее...
Даже обычный галстук может рассказать целую историю / Фото whatculture
"Тор: Царство тьмы": в финальной сцене поцелуя Тора и Джейн снялась жена Хемсворта
"Тор: Царство тьмы" 2013 года Алана Тейлора – едва не самый слабый во франшизе. Но и там есть на что обратить внимание.
- В сцене, которую показывают после титров, Тор возвращается на Землю и целует свою любимую Джейн Фостер. Но когда ее снимали, Натали Портман (играла в фильме Джейн) уже уехала по своим делам.
- Поэтому Хемсворту (Тору) предложили взять дублершу. Гемсворт покрутил носом и позвал вместо дублёрши свою жену Эльзу Патаки.
Сцену, говорят, сняли первым дублем – настолько убедительным был поцелуй.
И правильно, потому что ничего чужих женщин целовать! Актеры... / Фото whatculture
"Красота по-американски": часто вокруг Лестера можно заметить решетку
"Красота по-американски" 1999 года Сэма Мендеса – один из лучших фильмов о кризисе среднего возраста, и одна из лучших ролей Кевина Спейси.
- На протяжении всего фильма главного героя Лестера Бернхема режиссер постоянно "вкладывает" за различные решетки – виртуальные или физические. Это символизирует его ощущение заключения в пузыре среднего класса.
- Особенно поражает отпечаток Лестера в мониторе компьютера во время работы со строками кода – они напоминают решетку тюремной камеры, в которой в конце концов герой оказывается.
Учитывая текущие юридические проблемы Кевина Спейси, эти кадры из фильма кажутся почти пророческими...
Кризис был у Лестера, а теперь и Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах / Фото whatculture
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