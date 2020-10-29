"Вот интересно, заметят или нет?" – хитро рассуждает режиссер, пряча улыбку. А потом как выкинет что-то сумасшедшее в фильме – а все только чтобы потроллить зрителя или подразнить въедливого фаната.

Именно таким "пасхалкам" посвящен реддит MovieDetails – мелким деталям, неважным для фильма, но важным для подсознания зрителя. Сегодня Men 24 расскажет о нескольких ярких примерах.

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"Криминальное чтиво": неоновая надпись о судьбе Зеда

"Криминальное чтиво" 1994 года Квентина Тарантино каждый киноман пересматривал и будет пересматривать неоднократно. Но даже мало кто из них заметил, что в фильме есть спойлеры. Да еще и выписанные горящими буквами.

Бутч (Брюс Уиллис) избегает плена маньяков , но решает и помочь коллеге по несчастью Марселлосу Уоллесу (Винг Рэймс).

Для этого он берет оружие, а когда выбирает, какое именно – в правом верхнем углу экрана можно увидеть неоновый указатель с надписью Killian's Red.

Интересно, что подсвечены только буквы Kill Ed – "Убей Эда". Если добавить букву Z с ключей от чоппера Зеда (Питер Грин), как раз и получится Kill Zed. Бутч это и делает.



Брюс Уиллис "последовал" указанию неоновых букв / Фото whatculture

"Рэмпейдж": Дуэйн "Скала" Джонсон показывает горилле слово "скала" на языке жестов

"Рэмпейдж" 2018 года Брэда Пейтона, вероятно, последний фильм, от которого ждешь остроумных пасхалок. А зря.

Главный герой приматолог Дэвис Окой (Дуэйн Джонсон) общается с приятелем-гориллой Джорджем на языке жестов. На протяжении фильма он несколько раз говорит Джорджу: "Это я".

Однако на самом деле перевод жеста, которым Джонсон это показывал – "гора" или "скала". Что, разумеется, является намеком на прозвище Дуэйна.

Хорошая шутка, но оценить его могут только люди, которые знают жестовый язык. И, пожалуй, гориллы, если верить режиссеру.



Джонсон остроумно шутил с гориллой, но оценила ли она – неизвестно / Фото whatculture

"Черная Пантера": летательные аппараты Ваканды – все в форме маски Черной Пантеры

В "Черной Пантере" 2018 года Райана Куглера неоднократно показывают летательные аппараты из вибраниума – аутентичного вакандийского металла.

В одной из сцен корабль можно рассмотреть снизу.

И тут оказывается, что он выглядит один в один как маска Черной Пантеры.

Кто-то, очевидно, не слишком много усилий приложил к дизайну.



Или не приложили усилий, или это тонкий намек на... Что? / Фото whatculture

"Лего. Фильм": на героях можно увидеть отпечатки пальцев

"Лего. Фильм" – мультик года 2014 Миллера и Лорда на основе культового конструктора , который содержит и отсылки к реальному миру.

Когда героев фильма показывают вблизи, на них можно разглядеть отпечатки пальцев.

К слову, 99,8% зрителей не видят этого во время первого просмотра.

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Отпечатки пальцев, логично – это же игрушки / Фото whatculture

"Вверх": Карл носит бабочку, потому что так и не научился завязывать галстук

"Вверх" 2009 года Пита Доктера – один из самых трогательных анимационных фильмов. Немало поспособствовал этому и образ главного героя – Карла.

Одна из ярких отличительных черт Карла Фредриксена – его фирменная бабочка на рубашке.

Но во вступительной части о его жизни с женой Элли Карл носит обычный галстук. Элли его завязывает мужу каждое утро. Вплоть д о самой смерти.

Так легким движением режиссерской руки печальный мультфильм стал еще печальнее...



Даже обычный галстук может рассказать целую историю / Фото whatculture

"Тор: Царство тьмы": в финальной сцене поцелуя Тора и Джейн снялась жена Хемсворта

"Тор: Царство тьмы" 2013 года Алана Тейлора – едва не самый слабый во франшизе. Но и там есть на что обратить внимание.

В сцене, которую показывают после титров, Тор возвращается на Землю и целует свою любимую Джейн Фостер. Но когда ее снимали, Натали Портман (играла в фильме Джейн) уже уехала по своим делам.

Поэтому Хемсворту (Тору) предложили взять дублершу. Гемсворт покрутил носом и позвал вместо дублёрши свою жену Эльзу Патаки.

Сцену, говорят, сняли первым дублем – настолько убедительным был поцелуй.



И правильно, потому что ничего чужих женщин целовать! Актеры... / Фото whatculture

"Красота по-американски": часто вокруг Лестера можно заметить решетку

"Красота по-американски" 1999 года Сэма Мендеса – один из лучших фильмов о кризисе среднего возраста, и одна из лучших ролей Кевина Спейси.

На протяжении всего фильма главного героя Лестера Бернхема режиссер постоянно "вкладывает" за различные решетки – виртуальные или физические. Это символизирует его ощущение заключения в пузыре среднего класса.

Особенно поражает отпечаток Лестера в мониторе компьютера во время работы со строками кода – они напоминают решетку тюремной камеры , в которой в конце концов герой оказывается.

Учитывая текущие юридические проблемы Кевина Спейси, эти кадры из фильма кажутся почти пророческими...



Кризис был у Лестера, а теперь и Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах / Фото whatculture