О долгах, насилии и изменах: 7 финансовых ошибок, которые могут разрушить отношения
Если ты хочешь попробовать разрушить отношения со своей половинкой, не обсуждай с ней бюджет, скрывай доходы, полезай в долги, транжирь деньги или наоборот – экономь на всем. Но если отношения ты хочешь сохранить в гармонии, избегай этих ошибок.
О самых распространенных ошибках в финансовом поведении сегодня рассказывает Men 24. Конечно, поговорим и о том, как этих ошибок избежать и сохранить гармонию в отношениях в паре.
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Долги и мотовство
Проблема: очень часто люди, которые просто не умеют управлять своими деньгами, попадают в кредитную ловушку и накапливают долги. Много долгов – не часто, а всегда – превращают жизнь в ад.
- Звонки коллекторов, необходимость ежемесячно отдавать кредиторам едва ли не все доходы и отказывать себе в базовых нуждах – такое может разрушить любую пару. Особенно если долгов насобирал кто-то один.
Как избежать: планировать расходы совместно с партнером. И, конечно, не брать кредитов без крайней необходимости.
Деньги есть? Планируй расходы. Нет денег? Планируй доходы / Фото pinterest
Сокрытие доходов и расходов
Проблема: Financial Infidelity. Это распространенное явление, перевести можно как "финансовая измена". Иногда на это толкает жадность, чаще у мужчин – желание полностью контролировать свои деньги. Причин много.
- Финансовая измена – четкий индикатор недоверия в паре. Соцопросы в США, например, показали, что треть людей считают финансовую измену худшей, чем сексуальную.
Как избежать: быть честным со своей половинкой. Если ты не доверяешь ей, хорошо подумай – тот ли это человек, который тебе нужен. Если же таки тот – это еще один аргумент, чтобы вместе найти решение.
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Игнорирование бюджета
Не проблема, но неприятность: если каждая вторая семья (или пара) ведут совместный семейный бюджет – это хорошо, но лучше было бы, если б вели все.
- Если партнеры четко понимают, куда идут деньги, то и откладывать могут эффективно, а значит и чувствовать себя увереннее, спокойнее. Отсутствие учета финансов влияет на отношения касательно, и все же: спокойствие в деньгах равно меньше конфликтов.
Как избежать: попробуй записывать расходы и доходы (в блокноте или в Excel, или в каком-то мобильном приложении). Поставь себе финансовые цели на год, на 5, на 10 лет. Посчитай, сколько надо откладывать, чтобы этих целей достичь.
Игнорирование бюджета может привести к куче конфликтов в семье / Фото pinterest
Чрезмерная экономия
Не проблема, но бесит: учет расходов и разумная экономия – это хорошо, но зачем же отказываться от элементарных вещей и биться за каждую копейку? Рано или поздно такое поведение выбесит любого.
- Вряд ли кому-то хочется быть в отношениях с человеком, который постоянно торгуется на рынке при каждой покупке и ищет самую низкую цену, или с человеком, который постоянно этим упрекает.
Как избежать: обсуди с партнером вещи, от которых каждый из вас готов отказаться ради экономии, а от каких – нет. От этого и отталкивайтесь. Если не получается – подумайте вместе, не стоит иметь раздельные бюджеты.
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Игра в молчанку
Не проблема, а беда: отсутствие понимания того, что у всех людей – разные представления о деньгах. Кто-то живет на широкую ногу, а кто-то тщательно экономит, причем безотносительно к прибыли. Кто-то верит в действенность общего бюджета в семье, а кто-то является адептом "мои деньги – мое дело". Кто-то мечтает купить квартиру, а кто-то – объехать весь мир.
- Открыто обсуждать деньги (в основном доходы) в нашем обществе не принято, даже с партнером. Поэтому эту тему в паре часто умалчивают, что производит множество конфликтов.
Как избежать: обязательно обсуждай финансовые вопросы с половинкой, причем с самого начала отношений. От "кто платит в кафе" до "вести ли совместный бюджет" – все надо проговаривать. Это не только нормально, это – необходимо. Ведь после проговаривания можно достичь компромисса, а без него – только конфликта.
Обсудите финансовые вопросы, это поможет избежать проблем в отношениях / Фото pinterest
Самовлюбленность и эгоизм
Проблема: у пары – общий бюджет, но почему-то кто-то один считает, что может эти деньги тратить по своему усмотрению. Например, днями ездить на такси, пока партнер ходит пешком, стремясь сэкономить.
- Очевидно же, ни одному человеку не понравится, если вторая половина будет думать только о себе.
Как избежать: если составляете бюджет вместе, то и тратьте вместе (или хотя бы симметрично). Это же элементарная справедливость и забота о любимом человеке. Ну, или же отказывайтесь от общего бюджета.
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финансовое насилие
Проблема: один человек в паре манипулирует другим, а использует для этого деньги. Финансовое насилие считают разновидностью эмоционального насилия. Жертвой чаще всего является тот или та, кто не имеет собственного дохода.
- Вариантов финансового насилия очень много: тот (та), кто дает деньги, ставит различные условия, заставляет выпрашивать каждую копейку, грозит лишить чего-то и так далее. Ведь партнер полностью зависим. Последствия такого насилия бывают крайне тяжелыми – вплоть до серьезных проблем со здоровьем, как физическим, так и психическим.
Как избежать: отношения – это о любви, партнерстве и взаимоуважении. Даже если один из партнеров зарабатывает больше и содержит семью – он не имеет права унижать другого и манипулировать им. Для жертвы выход один – найти возможность стать финансово независимым. Выход для того, кто склонен совершать насилие – психотерапия.
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