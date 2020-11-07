Если ты хочешь попробовать разрушить отношения со своей половинкой, не обсуждай с ней бюджет, скрывай доходы, полезай в долги, транжирь деньги или наоборот – экономь на всем. Но если отношения ты хочешь сохранить в гармонии, избегай этих ошибок.

О самых распространенных ошибках в финансовом поведении сегодня рассказывает Men 24 . Конечно, поговорим и о том, как этих ошибок избежать и сохранить гармонию в отношениях в паре.

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Долги и мотовство

Проблема: очень часто люди, которые просто не умеют управлять своими деньгами, попадают в кредитную ловушку и накапливают долги. Много долгов – не часто, а всегда – превращают жизнь в ад.

Звонки коллекторов, необходимость ежемесячно отдавать кредиторам едва ли не все доходы и отказывать себе в базовых нуждах – такое может разрушить любую пару. Особенно если долгов насобирал кто-то один.

Как избежать: планировать расходы совместно с партнером. И, конечно, не брать кредитов без крайней необходимости.



Деньги есть? Планируй расходы. Нет денег? Планируй доходы / Фото pinterest

Сокрытие доходов и расходов

Проблема: Financial Infidelity. Это распространенное явление, перевести можно как "финансовая измена". Иногда на это толкает жадность, чаще у мужчин – желание полностью контролировать свои деньги. Причин много.

Финансовая измена – четкий индикатор недоверия в паре. Соцопросы в США, например, показали, что треть людей считают финансовую измену худшей, чем сексуальную.

Как избежать: быть честным со своей половинкой. Если ты не доверяешь ей, хорошо подумай – тот ли это человек, который тебе нужен. Если же таки тот – это еще один аргумент, чтобы вместе найти решение.

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Игнорирование бюджета

Не проблема, но неприятность: если каждая вторая семья (или пара) ведут совместный семейный бюджет – это хорошо, но лучше было бы, если б вели все.

Если партнеры четко понимают, куда идут деньги, то и откладывать могут эффективно, а значит и чувствовать себя увереннее, спокойнее. Отсутствие учета финансов влияет на отношения касательно, и все же: спокойствие в деньгах равно меньше конфликтов.

Как избежать: попробуй записывать расходы и доходы (в блокноте или в Excel, или в каком-то мобильном приложении). Поставь себе финансовые цели на год, на 5, на 10 лет. Посчитай, сколько надо откладывать, чтобы этих целей достичь.



Игнорирование бюджета может привести к куче конфликтов в семье / Фото pinterest

Чрезмерная экономия

Не проблема, но бесит: учет расходов и разумная экономия – это хорошо, но зачем же отказываться от элементарных вещей и биться за каждую копейку? Рано или поздно такое поведение выбесит любого.

Вряд ли кому-то хочется быть в отношениях с человеком, который постоянно торгуется на рынке при каждой покупке и ищет самую низкую цену , или с человеком, который постоянно этим упрекает.

Как избежать: обсуди с партнером вещи, от которых каждый из вас готов отказаться ради экономии, а от каких – нет. От этого и отталкивайтесь. Если не получается – подумайте вместе, не стоит иметь раздельные бюджеты.

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Игра в молчанку

Не проблема, а беда: отсутствие понимания того, что у всех людей – разные представления о деньгах. Кто-то живет на широкую ногу, а кто-то тщательно экономит, причем безотносительно к прибыли. Кто-то верит в действенность общего бюджета в семье, а кто-то является адептом "мои деньги – мое дело". Кто-то мечтает купить квартиру, а кто-то – объехать весь мир.

Открыто обсуждать деньги (в основном доходы) в нашем обществе не принято, даже с партнером. Поэтому эту тему в паре часто умалчивают, что производит множество конфликтов.

Как избежать: обязательно обсуждай финансовые вопросы с половинкой, причем с самого начала отношений. От "кто платит в кафе" до "вести ли совместный бюджет" – все надо проговаривать. Это не только нормально, это – необходимо. Ведь после проговаривания можно достичь компромисса, а без него – только конфликта.



Обсудите финансовые вопросы, это поможет избежать проблем в отношениях / Фото pinterest

Самовлюбленность и эгоизм

Проблема: у пары – общий бюджет, но почему-то кто-то один считает, что может эти деньги тратить по своему усмотрению. Например, днями ездить на такси, пока партнер ходит пешком, стремясь сэкономить.

Очевидно же, ни одному человеку не понравится, если вторая половина будет думать только о себе.

Как избежать: если составляете бюджет вместе, то и тратьте вместе (или хотя бы симметрично). Это же элементарная справедливость и забота о любимом человеке. Ну, или же отказывайтесь от общего бюджета.

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финансовое насилие

Проблема: один человек в паре манипулирует другим, а использует для этого деньги. Финансовое насилие считают разновидностью эмоционального насилия. Жертвой чаще всего является тот или та, кто не имеет собственного дохода.

Вариантов финансового насилия очень много: тот (та), кто дает деньги, ставит различные условия, заставляет выпрашивать каждую копейку, грозит лишить чего-то и так далее. Ведь партнер полностью зависим. Последствия такого насилия бывают крайне тяжелыми – вплоть до серьезных проблем со здоровьем, как физическим, так и психическим.