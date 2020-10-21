Пандемія коронавірусу внесла правки у наше звичне життя. Підозрюємо, що ти теж відчув на собі всі плюси та мінуси роботи вдома. З одного боку не потрібно збиратися в офіс, з іншого – стирається грань між особистим життям і роботою. Men 24 розповість, як зберегти мотивацію, працюючи вдома, адже без неї говорити про твою продуктивність надзвичайно складно.

Спочатку ми ловили кайф, коли перейшли на роботу з дому. Можна прокинутися за 5 хвилин до початку робочого дня та не переживати, що ти проспав. Але з часом виявилися й мінуси цього. Один із них – втрата мотивації. Men 24 допоможе тобі зберегти мотивацію під час роботи вдома!

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Дотримуйся звичного ранкового розпорядку дня

Ранковий розпорядок дня – це те, що налаштовує тебе на майбутній робочий день, тому постарайся дотримуватися звичного розпорядку. І тут мовиться не про те, щоб вчасно підняти своє сонне тіло з ліжка.

Тобі варто кожного робочого дня:

прокидатися по будильнику або самостійно;

іти та чистити зуби;

раз на кілька днів голитися або корегувати бороду;

готувати та вживати корисний сніданок;

виконувати зарядку;

одягатися в робочий одяг.

Нахіба тобі це все робити? А для того, щоб підтримувати самодисципліну. Це дозволить тобі відчувати, що ти таки збираєшся на роботу.



Збирайся кожного дня так, наче ходиш в офіс / Фото adobestock

Створи свій розклад

Твоя основна задача: починати та закінчувати свій робочий день в один і той же час. Це дозволить грамотно та правильно організовувати ті 24 години, які є в добі.

Також тобі потрібно зосередитися на виконанні робочих завдань. Спробуй скоротити час, який проводиш у соцмережах. Уявляй, що збоку сидить твій бос і пильно спостерігає за твоєю роботою.

Список справ важливий

Тобі необхідно складати перелік завдань, які потребують виконання. Тим паче, що це дозволить не забути щось важливе. Рекомендуємо під час перерви на каву виписати собі обов'язки, які потребують твоєї уваги.

Розпиши завдання по пріоритетності: спочатку важливі та нагальні, а потім уже можеш згадувати ті, які потребують твоєї уваги.



Складай список справ кожного дня / Фото TippaPatt

Відволікаючі фактори геть

В ідеалі, поклади смартфон у сусідню кімнату. Закрий вкладки з соцмережами. Телевізор теж не варто вмикати. Натомість можеш увімкнути фонову музику або радіо. Але не на всю гучність, аби не надто на ній концентруватися.

Будь на зв'язку з колегами

Робота вдома стає причиною того, що кожен із нас почувається відірваним від колективу. Врятувати ситуацію може спілкування зі своїми колегами. Можете влаштовувати раз на тиждень відеодзвінки, аби ділитися враженнями та ідеями. Це дозволить знизити рівень стресу та доглядати за собою. Ти ж не хочеш виглядати нечупарою на фоні колег.



Будь завжди на зв'язку з колегами / Фото pixabay

Баланс між роботою та особистим життям

І хоч твоя квартира плавно перетворилася на офіс, слід потурбуватися про те, щоб була чітка межа між роботою й особистим життям. Тож не потрібно працювати з ліжка. Так ти власноруч стираєш грані.

Облаштуй робоче місце так, щоб ти сідав за нього лише під час виконання завдань. У решті дня ця зона має бути вільною від тебе. Це дозволить відпочивати від роботи вдома.

Використовуй наші поради, аби робота вдома не перетворилася на справжнє випробування. Налаштуйся на позитивний лад і не губи ніколи мотивацію!

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