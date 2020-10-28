Ты слишком много работаешь, засиживаешься на работе, помогаешь коллегам, но... Все они поднимаются по карьерной лестнице, а ты – нет. Вполне вероятно, что одна из причин кроется в том, что ты говоришь на работе. К твоему вниманию 7 фраз, которые никогда не стоит озвучивать на работе. Они бесят всех. Особенно боссов!

Эти фразы могут помешать твоему карьерному росту. Поэтому Men 24 рекомендует никогда их не озвучивать на работе!

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1. Мне за это не платят

Если ты из своих уст выпустил эту фразу. Да еще и в присутствие босса. То будь готов к тому, что расти карьерно на этой работе ты просто не сможешь. Но здесь есть тонкая грань, которую ты должен четко понимать.

Чувствуешь, что тебя забрасывает слишком много работы? Не соглашайся сразу, но и не бросайся грозными фразами. Попробуй объяснить, что у тебя сейчас важный проект, и ты бы с радостью помог, но пока нет возможности.

Научись отказывать правильно и не обижать никого . Таким образом ты будешь чувствовать себя хорошо и не испортишь отношения на работе!



Эта фраза особенно не нравится боссам, поэтому избегай ее / Фото unsplash

2. Ты должен это сделать

Эта фраза может сильно испортить отношения со своими коллегами. Опять же, говорится о резкой подаче. Еще добавь к этому стук по столу или отсутствие смайликов в сообщении, и это будет грозное комбо!

Сглаживает острые углы . Например, можешь использовать конструкцию: "в следующий раз я бы посоветовал... это облегчило бы тебе жизнь". Помни о том, что тебе еще работать с этими людьми!

3. Так не получится!

Конечно же, ты можешь быть на все 100% уверенным, что предложенный вариант не принесет желаемого результата. Но не нужно сразу же упираться и делать акцент на том, что таким образом ничего не получится.

Попробуй не критиковать коллег, а также их идеи. Зато предложи лучше альтернативный вариант, который тебе пришел в голову . Вполне вероятно, что именно твою идею возьмут на вооружение!



Попробуй не критиковать коллег, а давать им дельные советы / Фото unsplash

4. Я написал электронное письмо еще неделю назад

Твоя задача – не только послать письмо, но и убедиться, что адресат его получил. Только это позволит тебе убедиться, что все идет по плану. Если же тебе не ответили – не стесняйся переспросить, дошло ли твоё письмо.

Оправдания и обвинения других не делают тебя ответственным.

5. Я постараюсь

К сожалению, эта фраза имеет в себе несколько скрытых сообщений: "я не уверен, что сделаю это", "я сделаю это, но, возможно, не качественно", "я не смогу выполнить задачу в срок". Поэтому попробуй заменить привычное для нас слово "постараюсь" на "сделаю".

Покажи боссу свою компетентность и профессиональный подход . И не слишком стоит преуменьшать свои умения и возможности.



Эта фраза делает тебя некомпетентным в глазах других / Фото unsplash

6. Может это кажется глупо, но...

Эта конструкция обесценивает слова, которые ты озвучишь. Поэтому не удивляйся, что после нее к тебе уже не будут относиться как к профессионалу.

Поэтому твоя задача – не занижать значимость достижений и правильно формировать мысли . Используй лучше фразу: "Я хочу предложить". Согласись, звучит лучше.

7. Я очень занят

Опять же, говорится о подаче. Эта фраза может огорчить твоего собеседника и заставлять чувствовать себя менее значимым. Поэтому попробуй последовать за своим языком. Особенно тогда, когда от работы у тебя закипает голова.

Просто скажи, что выполняешь важное поручение, и сразу после завершения с радостью вернешься к вопросу / просьбе . Ты меняешь подачу, не оскорбляешь никого, и тебя никто не достает. Все просто!

Помни о том, что на работе важен не только смысл сказанного, но и манера подачи. Попробуй избегать резких формулировок, а также фраз, которые автоматически настраивают на неудачу. И будет тебе счастье на работе!