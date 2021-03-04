Aston Martin Джеймса Бонда та Dodge Домініка Торетто: 7 культових автомобілів з кіно

За всю історію кінематографу ми бачили тисячі автомобілів. Але не всі вони стали справді культовими. Цього разу Men 24 пригадає круті автівки, на яких каталися головні герої картин, які кожен з нас дивився десятки разів!

Ти пам'ятаєш, на чому їздив Клінт Іствуд у фільмі "Ґран Торіно"? А за кермом якої автівки сидів Мел Гібсон у "Шаленому Максі" 1973 року? Men 24 проведе тобі своєрідний екскурс, який змусить ще раз переглянути ці культові фільми, зосередивши увагу саме на автівках, на яких катаються головні герої.

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1. "Назад у майбутнє" / Delorian DCM-12

Якщо тобі не подобається ця машина, то ми навіть не знаємо, що тобі сказати. Delorian, який дозволив нам подорожувати у часі протягом усього фільму, здавався унікальним з точки зору дизайну, але не зміг встояти перед економікою, а також автомобільною галуззю, що розвивалася. Зауважимо, що зараз планують відродити цей автомобіль.

2. "Булліт" / Ford Mustang GT 390 Fastback

Якщо ти запитаєш людей, яка сцена у фільмі Стіва Макквіна їм подобається найбільше, ймовірно, вони згадають сцену погоні у фільмі "Булліт". Макквін катався вулицями Сан-Франциско без допомоги каскадерів у більшості сцен. Це не може не заслуговувати на повагу.

3. "Форсаж" / Dodge Charger 1970 року

Якщо ми говоримо про автомобілі, то неможливо оминути увагою "Форсаж". Хоча ми бачимо тисячі прекрасних автівок у франшизі, Dodge Charger – справжній фаворит. Це американський маслкар, який закарбувався у пам'яті більшості. Хоча машина, яку Домінік Торетто успадкував від свого батька, була розбита до кінця першого фільму, ми знову бачимо її у наступній серії.

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4. "Ґран Торіно" / Ford Gran Torino 1972 року

Фільм "Ґран Торіно" 2008 року, в якому Клінт Іствуд грав головну роль, розповідає про один з легендарних автомобілів Ford, як випливає з назви, Gran Torino. Коли ми бачимо, що Клінт Іствуд робив для захисту своєї машини протягом фільму, ми розуміємо, що повинні ще раз віддати данину поваги знаменитому імені. Найбільша порада, яку ми можемо дати тобі, якщо хочеш викрасти машину Клінта Іствуда, – подумай ще раз, а потім іще один.

5. "Джеймс Бонд" / Aston Martin DB5

Уяви, що тобі потрібно прожити все своє життя потай. Ситуація дійсно кепська, правда? На жаль для Джеймса Бонда, життя повинне залишатися у секреті. Але все ж, навіть якщо ти найбільш секретний агент у світі, ти не можеш відмовлятися від маленьких задоволень. У Бонда таким був Aston Martin DB5. До слова, модель існує відтоді, коли агента грав ще Шон Коннері.

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6. "Божевільний Макс" / Ford Falcon XB GT Couple 1973 року

Уяви собі людину, що відправилася в подорож на Ford Falcon 1973 року постапокаліптичним світом. Цим сміливцем став Мел Гібсон. Цей фільм став поворотним моментом для кар'єри актора, а також додав балів до запам'ятовуваності автомобіля.

7. "Трансформери" / Chevrolet Camaro 1977 року

Chevrolet Camaro 1977 року – наш улюблений автомобіль у серії "Трансформери". Це один з класичних американських автомобілів. Хоча ми спостерігаємо нові моделі протягом усієї серії, у нашій свідомості залишається саме стара модель.

А тепер гайда знову дивитися ці культові фільми, щоб мати можливість насолодитися крутими автівками, які запам'яталися мільйонам людей по всьому світу.

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