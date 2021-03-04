За всю историю кинематографа мы видели тысячи автомобилей. Но не все они стали действительно культовыми. На этот раз Men 24 вспомнит крутые машины, на которых катались главные герои картин, какие каждый из нас смотрел десятки раз!

Ты помнишь, на чем ездил Клинт Иствуд в фильме "Гран Торино"? А за рулем какой машины сидел Мел Гибсон в фильме "Безумный Макс" 1973? Men 24 проведет тебе своеобразный экскурс, который заставит еще раз пересмотреть эти культовые фильмы, сосредоточив внимание именно на автомобилях, на каких катаются главные герои.

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1. "Назад в будущее" / Delorian DCM-12

Если тебе не нравится эта машина, то мы даже не знаем, что тебе сказать. Delorian, который позволил нам путешествовать во времени на протяжении всего фильма, казался уникальным с точки зрения дизайна, но не смог устоять перед экономикой, а также развивающеюся автомобильной отраслью. Заметим, что сейчас планируют возродить этот автомобиль.

2. "Буллит" / Ford Mustang GT 390 Fastback

Если ты спросишь людей, какая сцена в фильме Стива Маккуина им нравится больше всего, вероятно, они вспомнят сцену погони в фильме "Буллит". Маккуин катался по улицам Сан-Франциско без помощи каскадеров в большинстве сцен. Это однозначно заслуживает уважения.

3. "Форсаж" / Dodge Charger 1970 года

Если мы говорим об автомобилях, то невозможно обойти вниманием "Форсаж". Хотя мы видим тысячи прекрасных автомобилей во франшизе, Dodge Charger – настоящий фаворит. Это американский маслкар, который запечатлелся в памяти большинства. Хотя машина, которую Доминик Торетто унаследовал от своего отца, б ы ла разбита к концу первого фильма, мы снова видим ее в следующей серии.

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4. "Гран Торино" / Ford Gran Torino 1972

Фильм "Гран Торино" 2008 года, в котором Клинт Иствуд играл главную роль, рассказывает об одном из легендарных автомобилей Ford, как следует из названия, Gran Torino. Когда мы видим, что Клинт Иствуд сделал для защиты своей машины в течение фильма, мы понимаем, что должны еще раз отдать дань уважения знаменитому имени. Наибольший совет, который мы можем дать тебе, если хочешь угнать машину Клинта Иствуда, – подумай еще раз, а потом еще один.

5. "Джеймс Бонд" / Aston Martin DB5

Представь, что тебе нужно прожить всю свою жизнь втайне. Ситуация действительно плохая, правда? К сожалению для Джеймса Бонда, жизнь должна оставаться в секрете. Но все же, даже если ты наиболее секретный агент в мире, ты не можешь отказываться от маленьких удовольствий. У Бонда таким был Aston Martin DB5. К слову, модель существует с тех пор, когда агента играл еще Шон Коннери.

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6. "Безумный Макс" / Ford Falcon XB GT Couple 1973

Представь себе человека, который отправился в путешествие на Ford Falcon 1973 по постапокалиптическом мире. Этим смельчаком стал Мел Гибсон. Этот фильм стал поворотным моментом для карьеры актера, а также добавил баллов в запоминаемости автомобиля.

7. "Трансформеры" / Chevrolet Camaro 1977

Chevrolet Camaro 1977 года – наш любимый автомобиль в серии "Трансформеры". Это один из классических американских автомобилей. Хотя мы наблюдаем новые модели в течение всей серии, в нашем сознании остается именно старая модель.

А теперь давай снова смотреть эти культовые фильмы, чтобы иметь возможность насладиться крутыми автомобилями, которые запомнились миллионам людей по всему миру.