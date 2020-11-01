Сучасний світ пропонує багато розваг. Так багато, як ніколи не бувало за всю історію людства. Світ розвинувся. Одначе…

Не завжди розвиток дає нам тільки хороше. Сьогодні Men 24 розповідає про розваги, які сучасність у нас відібрала.

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Споглядати естетику нічного неба

Колись дуже, дуже давно, не повіриш, у будь-якому місці у ясну погоду ти завжди міг побачити зоряне небо. І насолоджуватися ним сповна.

Прогрес позбавив нас цього задоволення – атмосфера забруднена не тільки викидами, які створюють смог (промислові, автомобільні, авіаційні), а й світлом від мільйона електричних приладів.

Щоб побачити зорі, ти вже маєш їхати далеко за місто. А чим більше місто, тим далі доведеться від нього їхати.



Зоряне небо – одна з втрачених насолод. Для мешканців мегаполісів – так точно / Фото pixabay

Неквапливо поїсти

Темп життя у мегаполісах диктує чимало жорстких правил. Серед них і чіткий розподіл часу. А на чому людина схильна економити час? Звісно, на "найменш важливому" – їжі.

Не знаємо, як із цим ситуація в Україні, але от у Британії люди у середньому витрачають на поїсти 19 хвилин на день!

А темп життя то зростає. Що ж далі? Чи дійде до того, що ми будемо закидати харчі до рота, як дрова до пічки?

Користуватися телефоном без остраху

Користування телефоном приносило задоволення тому, що він давав змогу поговорити з людьми.

З людьми важливими, потрібними, але які перебувають далеко. А ще ж і ті далекі, але важливі люди знали, що ти завжди на зв'язку.

А що тепер? Багато людей бояться своїх телефонів, адже часто дзвінок – це реклама або шахраї. Дзвінки почали дратувати. І люди надовго і всерйоз залипли у соцмережах. Тепер "поговорити" – це літери на клавіатурі…



Телефон – це для поговорити! Але люди вже про це забули… / Фото pixabay

Відчувати себе найкращим

Це біда. Колись, пам'ятаєш, діти показували новий малюнок чи іграшку друзям у дворі, і слухали захоплені відгуки. Або, навчившись залазити на стару липу, бігли додому, щоб похвалитися досягненням батькам чи брату.

Сучасність позбавила нас цього. Ти вивчив складну композицію на гітарі? Клас, ага. Але той хлопець із ТікТоку грає її краще. Що кажеш? Робота зібрав? Ого. Але у того японця з інстаграму робот крутіший.

І так у всьому. Знайти хобі стає все складніше. Адже ми постійно бачимо тих, хто це вже робить. Добре робить. Це викликає апатію, небажання й починати, бо досягти такого рівня – складно, а бути посереднім немає сенсу.

Відпочивати серед тиші

Фабрики, заводи, автомобілі, електроніка… Люди. Тиші хочеш? Світ забруднений шумом, від якого складно втекти.

А якщо й вдається, то ти раптом починаєш розуміти, що не задоволення отримуєш, а… Сумуєш. Відчуваєш нестачу того ж ненависного шуму. Бо твоє тіло і мозок вже роками як увійшли з ним у міцний резонанс.

Вчені, до слова, намагалися знайти цілковито тихі місця на планеті. Ну, ясна річ, марно.



Тиша. Десь вона є, не може не бути / Фото pinterest

Спати у природному біоритмі

Раніше люди не лише могли собі дозволити засинати й прокидатися за своїм біологічним годинником, а й спокійно це робили.

А тепер – хто лягає спати з заходом сонця? Хто прокидається з його сходом?

Сучасна людина живе за сценарієм, де є будильник зранку (а ранок тоді, коли час на роботу) і необхідність змусити себе заснути ввечері (а вечір тоді, коли вже нема сил триматися бадьорим).

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Не бачити новин

Інтернет дав нам доступ до інформації, і це круто. Але контенту з усього світу та в будь-який час доби стало стільки, що людина втрачає здатність його фільтрувати, а часто й сприймати.

Хіба не хочеться отримувати тільки позитивну інформацію, яка буде підіймати настрій? Що ж замість? А замість – новини.

А найкумедніше (зі знаком мінус), що абстрагуватися від цього потоку інформації не вийде – ти ж не хочеш випасти з трендів та життєдіяльності суспільства. Так що просто тримайся і таки фільтруй негатив. А Men 24 спробує цьому сприяти ;)