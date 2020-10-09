Коронавірус змінив світ, людські життя та життя цілих країн. Не дивно, що змінилися й вимоги до стилю поведінки на роботі вдома (так, навіть вдома) і в офісі. Сьогодні Men 24 розповідає про нові "коронавірусні" правила етикету.

Карантинні обмеження діють з березня 2020 – року, який вже добігає кінця. Якщо ти раніше працював з офісу, то тепер, найімовірніше, вже й забув про це – Men 24 це розуміє, адже ти звик до віддаленої роботи.

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Та ця звичка не навічно. Вже зараз, попри нез'ясованість ситуації з пандемією, чимало компаній ввічливо попросили працівників повернутися до офісів. Ввічливо, але переконливо.

Тож у підсумку так і доведеться зробити – повернутися в офіс. Бо бізнес повинен працювати, а керівники бізнесу повинні контролювати своїх підлеглих.

Але. У цей момент неодмінно виникає питання: а як тепер вдягатися на роботу, який тепер дрес-код? Понад пів року роботи в пом'ятих футболках і тапках, купа нарад не лише без краваток, а й без костюмів – все це не мине марно.



Як вдягатися на роботу за вимогами ділового стилю? Точно не так! / Фото pixabay

Як зміниться офісний етикет і дрес-код після карантину

Повернувся в офіс – не вдягай маску барвисту чи з принтами

Кольорові маски з малюнками для роботи в реальному офісі – поганий тон. Якщо ти повернувся до офісу і контактуєш там з колегами, керівництвом – дотримуйся традиційної палітри у гардеробі.

Синій, чорний, білий і сірий – ось ці кольори вкладають у рамки ділового етикету. А індивідуальність можна проявити у безлічі інших місць.

Для розуміння: сьогодні маска на роботі – це як колись краватка, елемент ділового стилю. Барвиста краватка з малюночками так само недоречна в офісі, як і аналогічна маска.



Діловий стиль – це синє, чорне, біле і сіре. Навіть якщо ти в полі / Фото pixabay

На розмову в Zoom чи інший сервіс відеозв'язку – йди в костюмі

Одягти костюм на нараду, ділову розмову, співбесіду – знак поваги. Навіть якщо мовиться про онлайн.

І не забудь про краватку!

Але костюм для рутинної роботи – це вже занадто

Фахівці з етикету прогнозують, що зовсім скоро поняття "робота протягом всього дня у костюмі" відійде в історію.

Навіть зараз вже етикет дозволяє носити в офіс блейзери у поєднанні з різними типами штанів.



Костюм варто вдягати на ділову зустріч – навіть онлайн, це ознака поваги / Фото pbs

Кросівки в офісі – можна, але не будь-які

Погодься, бірюзові чи аметистові кросівки зі стразами – це не те, що можна вписати у діловий стиль.

А ось кросівки, схожі на тенісні, чи й самі теніски – вони зазвичай пасують до класичного ділового стилю.

Відростив на карантині бороду – просто доглядай за нею

Голитися не обов'язково. Діловий етикет допускає доглянуте волосся на обличчі (і загалом на голові, звісно, теж).

І це влаштовує більшість роботодавців.



Сучасний діловий стиль допускає будь-яку зачіску, вуса і бороду, якщо вони охайні та доглянуті / Фото pixabay

Потій вдома, в офіс мусиш приходити сухим

Зрозуміло, що якщо на карантині ти рухався мало, а тепер, коли доводиться ходити в офіс, рухаєшся багато – пітніти з незвички будеш. Це не страшно.

Навіть якщо ти їдеш не автомобілем, а велосипедом, або йдеш пішки – просто не поспішай, от і не спітнієш.

А як не поспішати і як ніколи не запізнюватися читай на Men 24 : 7 простих лайфхаків для чоловіка.