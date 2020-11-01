Современный мир предлагает много развлечений. Так много, как никогда не бывало за всю историю человечества. Мир развился. Однако...

Не всегда развитие дает нам только хорошее. Сегодня Men 24 рассказывает об удовольствиях, которые современность у нас отобрала.

Обрати внимание Как сохранять мотивацию, работая дома: советы для мужчин

Созерцать эстетику ночного неба

Когда-то очень, очень давно, не поверишь, в любом месте в ясную погоду ты всегда мог увидеть звездное небо. И наслаждаться им сполна.

Прогресс лишил нас этого удовольствия – атмосфера загрязнена не только выбросами, которые создают смог (промышленные, автомобильные, авиационные), но и светом от миллиона электрических приборов.

Чтобы увидеть звезды, ты уже должен ехать далеко за город. А чем больше город, тем дальше придется от него ехать.



Звездное небо – одно из утраченных наслаждений. Для жителей мегаполисов – так точно / Фото pixabay

Неторопливо поесть

Темп жизни в мегаполисах диктует немало жестких правил. Среди них и четкое распределение времени. А на чем человек склонен экономить время? Конечно, на "наименее важном" – пище.

Не знаем, как с этим ситуация в Украине, но вот в Британии люди в среднем тратят на поесть 19 минут в день!

А темп жизни то растет. Что же дальше? Дойдет до того, что мы будем забрасывать продукты в рот, как дрова в печку?

Пользоваться телефоном без боязни

Пользование телефоном доставляло удовольствие потому, что оно позволяло поговорить с людьми.

С людьми важными, нужными, но которые находятся далеко. А еще и те дальние, но важные люди знали, что ты всегда на связи.

А что теперь? Многие люди боятся своих телефонов , ведь часто звонок – это реклама или мошенники. Звонки начали раздражать. И люди надолго и всерьез залипли в соцсетях. Теперь "поговорить" – это буквы на клавиатуре...



Телефон – это для поговорить! Но люди уже об этом забыли... / Фото pixabay

Чувствовать себя лучшим

Это беда. Когда-то, помнишь, дети показывали новый рисунок или игрушку друзьям во дворе, и слушали восторженные отзывы. Или, научившись залезать на старую липу, бежали домой, чтобы похвастаться достижением родителям или брату.

Современность лишила нас этого. Ты изучил сложную композицию на гитаре? Класс, ага. Но тот парень из ТикТока играет ее лучше. Что говоришь? Робота собрал? Ого. Но у того японца из инстаграма робот круче.

И так во всем. Найти хобби становится все сложнее. Ведь мы постоянно видим тех, кто это уже делает. Хорошо делает. Это вызывает апатию, нежелание даже начинать, потому что достичь такого уровня – сложно, а быть посредственным нет смысла.

Отдыхать в тишине

Фабрики, заводы, автомобили, электроника... Люди. Тишины хочешь? Мир загрязнен шумом, от которого сложно убежать.

А если и удается, то ты вдруг начинаешь понимать, что не удовольствие получаешь, а... Грустишь. Чувствуешь недостаток того же ненавистного шума. Ибо твое тело и мозг уже годами как вошли с ним в прочный резонанс.

Ученые, кстати, пытались найти полностью тихие места на планете. Но, конечно, бесполезно.



Тишина. Где-то она есть, не может не быть / Фото pinterest

Спать под естественные биоритмы

Раньше люди не только могли себе позволить засыпать и просыпаться по своих биологических часах, но и спокойно это делали.

А теперь – кто ложится спать с заходом солнца? Кто просыпается с его восходом?

Современный человек живет по сценарию, где есть будильник утром (а утро, это когда пора на работу) и необходимость заставить себя заснуть вечером (а вечер, это когда уже нет сил держаться бодрым).

Это интересно Этикет в эпоху коронавируса: 6 новых правил делового стиля, которые ты должен знать

Не видеть новостей

Интернет дал нам доступ к информации, и это круто. Но контента со всего мира и в любое время суток стало столько, что человек теряет способность его фильтровать, а часто и воспринимать.

Разве не хочется получать только положительную информацию, которая будет поднимать настроение? Что же взамен? А взамен – новости.