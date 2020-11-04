Пориви пристрасті можуть нахлинути на вас у найбільш невідповідний момент. Тож не дивно, що ви можете захотіти займатися сексом у місцях, де не так уже й багато місця. Тож ми на Men 24 підібрали для вас ТОП 7 секс-поз, які підійдуть для заняття коханням там, де недостатньо простору.

Мати у своєму арсеналі кілька класичних і зручних секс-поз особливо необхідно. Ба більше, вони можуть знадобитися вам саме тоді, коли потрібно швидко метикувати та кохатися там, де місця не так уже й багато. Лови на Men 24 добірку з 7 найкращих секс-поз, які можна використати у ситуаціях, коли відверто бракує простору.

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1. Автомобіль: Doggy Style

Щоб акуратно вмоститися на задньому сидінні автомобіля, Тімі Морган, експертка з сексу та тренер з чуттєвості, рекомендує позу собачки на колінах, яка, за її словами, – одна з її найулюбленіших. Особливо зручно її використовувати тоді, коли простору недостатньо.



Використай задній ряд для заняття сексом в автомобілі / Фото adobestock

Морган каже, що твоїй коханій потрібно стати на коліна лицем до задньої частини машини. А тобі – примоститися позаду. Цю позу можна використовувати як для вагінального, так і для анального сексу.

Головне – переконатися, що авто припарковане в місці, де вас ніхто не застукає. Та й не забувай про ручник, аби машинка не скотилася з пагорба.

2. Диван: Lotus

Якщо ви сидите на дивані, на якому лягти просто немає можливості, Морган пропонує спробувати позу лотоса, адже вона дозволяє вам обом максимально компактно розміститися.

У цій позиції ти сідаєш й спираєшся на підлокітник дивана, дещо зігнувши ноги. Твоя ж кохана вилазить зверху, аби осідлати тебе. Так ви удвох зможете контролювати швидкість та глибину проникнення, що робить інтимну гру значно цікавішою.

3. Автомобіль: Стартовий майданчик

Ще один відмінний варіант для сексу в автомобілі – "стартовий майданчик". Це, за словами Морган, компактна місіонерська поза. Для неї тобі потрібно поставити одну ногу на підлогу, а іншу – на автокрісло. Кохана лежить на спині, згинає коліна та впирає ноги у твої груди. Збоку має виглядати так, ніби ви плануєте зіштовхнутися.

Займайтеся сексом у цій позі доти, поки ваші ноги не затерпнуть. Або вас не застукає хтось на стоянці.

4. Крісло: Позиція "Танці на колінах"

Навіть якщо у вашому розпорядженні лише крісло, ви можете використати його для секс-ігор. Джесс О'Рейлі, лікар-сексолог рекомендує тобі сісти на крісло або край ліжка, а коханій – тобі на коліна. Усе просто.

Під час заняття сексом у цій позиції бажано дивитися у вічі партнерові або "повернутися та схопитися за кісточки, у залежності від бажаного для вас кута".



Для сексу на кріслі вибери позицію "танці на колінах" /Фото 123

5. Довгий простір: Задній вхід

Якщо ви перебуваєте у приміщенні з невеликою висотою, наприклад, наметі, двохярусному ліжку, – твоя кохана може лягти на живіт, витягнувши ноги, але щільно стиснувши їх разом. Натомість ти – проникаєш всередину, примостившись зверху.

6. Душ / Ванна кімната: Стоячи на одній нозі

За словами О'Рейлі, все, що тобі потрібно зробити, – стати позаду партнерки та ввійти в неї. Їй при цьому потрібно буде задерти догори одну ногу. Для максимальної зручності тобі слід притримувати партнерку, аби ви не впали у пориві пристрасті. До слова, надто покладатися на вішалку з рушниками або поличку з косметикою не варто.



Для сексу у душі прилаштуйся ззаду, а партнерка нехай підніме одну ногу / Фото unsplash

7. Верхня полиця у поїзді: 69 боком

Ця позиція відмінно підходить для сексу на верхній полиці у поїзді. Усе, що вам потрібно зробити – лягти у позі 69 на бік. Попроси свою кохану розсунути ноги, поклади голову їй на стегно, аби отримати максимальний доступ. Вона нехай зробить те ж саме!

Використовуй фантазію та не бійся удосконалювати ті пози, які подобаються тобі найбільше. Пам'ятай про те, що за наявності бажання можна зайнятися сексом будь-де!

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