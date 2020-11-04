Порывы страсти могут нахлынуть вас в самый неподходящий момент. Неудивительно, что вы можете захотеть заниматься сексом в местах, где не так уж много места. Поэтому мы на Men 24 подобрали для вас ТОП 7 секс-поз, которые подойдут для занятия любовью там, где недостаточно пространства.

Иметь в своем арсенале несколько классических и удобных секс-поз особенно необходимо. Более того, они могут понадобиться вам именно тогда, когда нужно быстро соображать и заниматься любовью там, где места не так уж много. Лови на Men 24 подборку из 7 лучших секс-поз, которые можно использовать в ситуациях, когда откровенно не хватает пространства.

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1. Автомобиль: Doggy Style

Чтобы аккуратно устроиться на заднем сиденье автомобиля, Тими Морган, эксперт по сексу и тренер по чувственности, рекомендует позу собачки на коленях, которая, по ее словам, – одна из ее самых любимых. Особенно удобно ее использовать тогда, когда пространства недостаточно.



Используй задний ряд для занятия сексом в автомобиле / Фото adobestock

Морган говорит, что твоей возлюбленной нужно стать на колени лицом к задней части машины. А тебе – примоститься позади. Эту позу можно использовать как для вагинального, так и для анального секса.

Главное – убедиться, что авто припарковано в месте, где вас никто не увидит. И не забывай про ручник, чтобы машинка не скатилась с холма.

2. Диван: Lotus

Если вы сидите на диване, на котором лечь просто нет возможности, Морган предлагает попробовать позу лотоса, ведь она позволяет вам обоим максимально компактно разместиться.

В этой позиции ты садишься и опираешься на подлокотник дивана, несколько согнув ноги. Твоя же возлюбленная вылезает сверху, чтобы оседлать тебя. Так вы вдвоем сможете контролировать скорость и глубину проникновения, что делает интимную игру значительно интереснее.

3. Автомобиль: Стартовая площадка

Еще один отличный вариант для секса в автомобиле – "стартовая площадка". Это, по словам Морган, компактная миссионерская поза. Для нее тебе нужно поставить одну ногу на пол, а другую – на автокресло. Возлюбленная лежит на спине, сгибает колени и упирает ноги в твою грудь. Сбоку должно выглядеть так, будто вы планируете столкнуться.

Занимайтесь сексом в этой позе до тех пор, пока ваши ноги не затерпнут. Или вас не застанет кто-то на стоянке.

4. Кресло: Позиция "Танцы на коленях"

Даже если в вашем распоряжении только кресло, вы можете использовать его для секс-игр. Джесс О'Рейли, врач-сексолог рекомендует тебе сесть на кресло или край кровати, а возлюбленной – тебе на колени. Все просто.

Во время занятия сексом в этой позиции желательно смотреть в глаза партнеру или "повернуться и схватиться за лодыжки, в зависимости от желаемого для вас угла".



Для секса на кресле выбери позицию "танцы на коленях" / Фото 123

5. Долгое пространство: Задний вход

Если вы находитесь в помещении с небольшой высотой, например, палатке, двухъярусной кровати, – твоя возлюбленная может лечь на живот, вытянув ноги, но плотно сжав их вместе. Зато ты – проникаешь внутрь, пристроившись сверху.

6. Душ / Ванная комната: Стоя на одной ноге

По словам О'Рейли, все, что тебе нужно сделать, – стать позади партнерши и войти в нее. Ей при этом нужно будет задрать вверх одну ногу. Для максимального удобства тебе следует придерживать партнершу, чтобы вы не упали в порыве страсти. К слову, слишком полагаться на вешалку с полотенцами или полочку с косметикой не стоит.



Для секса в душе пристройся сзади, а партнерша пусть поднимет одну ногу / Фото unsplash

7. Верхняя полка в поезде: 69 боком

Эта позиция отлично подходит для секса на верхней полке в поезде. Все, что вам нужно сделать – лечь в позе 69 на бок. Попроси свою возлюбленную раздвинуть ноги, положи голову ей на бедро, чтобы получить максимальный доступ. Она пусть сделает то же самое!

Используй фантазию и не бойся совершенствовать те позы, которые нравятся тебе больше всего. Помни о том, что при желании можно заняться сексом где угодно!