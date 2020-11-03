Частенько ми підсвідомо хочемо повторити у реальному житті те, що побачили у кіно. До прикладу, зауважили круту секс-сцену в стрічці, яку можна було б запросто перенести у свою спальню. Але чи потрібно це? До твоєї уваги 8 секс-сцен з фільмів, які не варто повторювати у реальному житті.

Пам'ятай про те, що секс у кіно має дуже мало (читай – нічого) спільного з реальним заняттям коханням. Men 24 ділиться з тобою кількома секс-сценами, які здаються крутими лише у кіно.

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1. Оргія

Здавалося б, секс з кількома партнерками – одна й з найпоширеніших чоловічих еротичних фантазій. Але між думками та втіленням може розкинутися гігантська прірва. Якщо ти не дивився "Відьмака", то можеш звернути увагу на обличчя Геральта під час сцени оргії з Єнніфер. Здається, він не надто ловить кайф.

Спробувати секс утрьох (або й з більшою кількістю партнерів) – варто. Але це геть зовсім не означає, що потрібно ним марити.



Кадр з серіалу Відьмак з Генрі Кавіллом

2. Хтось підглядає за вами

Актори зізнаються, що навіть думати про секс, коли у кімнаті є сторонні, – не надто виходить. А тут уяви, що ним потрібно насправді займатися. Тож немає нічого дивного, що Кіану Рівз у стрічці "Адвокат диявола" не надто отримував задоволення від сцени, в якій він займається сексом зі своєю сестрою, а за цим усім спостерігає його батько-диявол. Викликає неоднозначне емоції, правда?

3. Секс у воді

Ой, сексом на пляжі марять більшість панянок. Воно й не дивно, адже у фільмах кохання біля води виглядає просто неймовірно круто. Але в реальному житті це просто жахливо. По-перше, вам буде шалено незручно. По-друге, є ймовірність підхопити якоїсь інфекції. По-третє, хтось може застукати вас у найбільш невідповідний момент.

Гарно на пляжі можна лише імітувати секс. Як от у стрічці "І нині, й повсякчас", де герой Монтгомері Кліфта отримує задоволення на пляжі під шум хвиль.



Секс на пляжі крутий лише в кіно / Фото istock

4. Секс без дотиків

Секс – це про тактильний контакт. Тож кохатися без дотиків – дивна історія. Виняток можна зробити для тантричного сексу. Хоча, у стрічці "40 днів і 40 ночей" головний герой пестить дівчину своєї мрії гілкою орхідеї. Виглядає це, звичайно ж, романтично. Але ми б не рекомендували цілком і повністю відмовлятися від дотиків.

5. Під музику

Тут усе дуже неоднозначно. Хтось любить кохатися винятково під музику. Комусь же подобається займатися сексом під звуки, які видають безпосередньо партнери. Але якщо ж ти вирішив таки увімкнути музику – потурбуйся про те, щоб плейлист подобався вам обом, не надто відволікав, і дозволяв підтримувати приємний для вас обох ритм.

6. У публічному місці

Скільки разів ми чули про те, що наші друзі займалися сексом на канатних дорогах, у під'їздах або вбиральнях кафе. Звичайно ж, усе це було в докоронавірусну епоху. Але зараз не про це. Бажання отримати трішки адреналіну під час заняття сексом – нормальне. Але не завжди секс у публічному місці може принести стільки задоволення, скільки ви собі уявляєте.



Секс у публічному місці дарує адреналін, але може не принести задоволення / Кадр з фільму

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7. Віртуальний секс

Знову ж, коронавірус став причиною того, що багатьом парам доводилося регулярно займатися сексом в мережі. І все було б нічого, якби всі ми могли бути впевненими в тому, що відео з нашою цифровою насолодою потім не могло потрапити в мережу. Будь обережним і не надто зловживай цим, якщо не хочеш одного разу виявити на улюбленому порносайті ролик зі своєю коханою.

8. Секс у машині

Зайнятися сексом у машині теж хотіла б більшість. Воно й не дивно, адже можна вирушити кудись у подорож, заїхати на оглядовий майданчик і кохатися на заході сонця в порівняно комфортних умовах. Але пам'ятай про те, що не в кожній машині буде достатньо місця. Та й історій про рух машини під час сексу ми теж почули вдосталь. Хочеш кохатися в машині – підготуйся до цього процесу заздалегідь, аби не наплужити!



Секс в автомобілі – найпоширеніша еротична фантазія більшості пар / Фото adobestock

Пам'ятай про те, що секс у кіно та реальному житті мають мало спільного. Ба більше, у тебе є лише один дубль, щоб бути на висоті. В акторів же є можливість "скласти правильне враження" повторно.

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