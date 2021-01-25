Йога может быть отличным способом улучшить твою гибкость, увеличить мышечную массу и укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Независимо от того, новичок ты в йоге или эксперт, ты, вероятно, уже освоил несколько позиций йоги и, возможно, даже имеешь любимую. А как насчет использования поз йоги во время секса?

Источник: Durex

Мы знаем не менее 7 поз йоги, которые можно смело использовать во время секса!

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Возможно, ты не учел тот факт, что большинство из этих положений можно достаточно легко использовать в спальне. В йоге и сексе много общего. Ты можешь обнаружить, что некоторые из твоих поз для йоги нужно лишь немного изменить, чтобы превратить их в увлекательные позы для секса.

10 поз йоги, которые можно использовать во время секса

1. Поза кошки

Для позы кошки твоей партнерше нужно встать на колени, опершись руками. Ей следует выгнуть спину к потолку, оставив голову лицом вниз.

Позиция легко адаптируется для секса. В целом, это классическая doggy-style, но с изюминкой. Изгиб спины дарит новые ощущения и позволяет получить целый спектр приятных эмоций. Эта позиция идеально подходит как для вагинального, так и анального секса.

2. Поза коровы

Поза коровы несколько напоминает кошачью, но в ней спину нужно выгнуть к полу. А голова при этом должна быть направлена ​​вперед. Это уже более естественный вариант doggy-style. Однако, положение спины вниз позволяет твоей партнерше получить несколько иные ощущения, если сравнивать эту позицию с классической "по-собачьи".

3. Собака вниз

Эта позиция как в йоге, так и в сексе выглядит идентично. Чтобы добиться правильного движения собаки вниз, из положения стоя следует положить руки на пол, выпрямить их. Затем партнерше следует попытаться поднять ягодицы как можно выше. Таким образом она сбоку будет напоминать перевернутую букву V.

Как правило, для этой позиции следует расставить ноги на ширине плеч. Твоя же задача – удобно устроиться сзади. Но стоит помнить, что эта поза физически не слишком простая, поэтому ее можно использовать для разнообразия, но не для того, чтобы провести в ней всю ночь.

4. Мостик

Твоей партнерше нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить ступни на пол. Руки стоит спереть об пол, чтобы поднять ягодицы. Поза мостик легко адаптируется для секса. Ты можешь попробовать подобраться к партнерше сидя снизу, к примеру.

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5. Гирлянда

Это классическая поза йоги. Твоей любимой нужно будет сесть на корточки, поставив ноги близко друг к другу. Бедра следует развести, а между них положить руки так, словно она готова поздороваться с тобой.

Для секса в этой позиции нужно убедиться, что вы вдвоем стоите на твердой поверхности. Ты можешь спокойно примоститься сзади, придерживая свою любимую руками, чтобы ей легче было соблюдать баланс.

6. Поза большого пальца ноги

Твоей партнерше нужно будет встать прямо, а затем наклониться и взяться за большие пальцы ног. Ноги при этом нужно держать прямыми. Она отлично подходит для развития гибкости и циркуляции крови, а также позволяет заниматься как вагинальным, так и анальным сексом.

7. Поза лука

Это уже задача со звездочкой. Но при желании можно ее выполнить без лишних страданий. Любимой нужно лечь на живот, положив тыльную сторону рук на пол сбоку. Затем ей следует согнуть ноги в коленях и направить стопы к потолку. Руками нужно обхватить ноги, а голову – поднять вверх. Тело напоминать натянутый лук.

Тебе же нужно пролезть между ног партнерши и войти в нее. Также можешь использовать эту позицию для куннилингуса. Напряжение в ее теле и удовольствие, которое ты подаришь во время орального секса, позволят ей буквально "проехаться на американских горках".

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