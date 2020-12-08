Людина – така істота, яка залюбки пристосовується до комфорту. І щоб із нього не виходити, готова робити чи не будь-що та вигадувати будь-які відмовки. Прикро, але іноді за це доводиться платити – здоров'ям.

Є кілька сталих відмовок, які не дозволять людині бути здоровішою, поки та їх використовує. Прочитай про них на Men 24, і якшо зауважиш, що маєш їх у своєму лексиконі – викидай негайно!

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Я не маю часу

Звісно, ти шалено зайнятий чоловік – всі це знають. Звісно, ти маєш розв'язувати пріоритетні завдання. Але коли ти кажеш "я не маю часу на тренування", то маєш на увазі насправді "тренування – не пріоритет".

Нумо називати речі своїми іменами. Як це – немає часу? Є купа вправ, які можна робити, наприклад, поки ти дивишся телевізор чи слухаєш музику. Та навіть коли працюєш. 5 – 10 хвилин часу на добу – це дійсно проблема, камон?

Час на елементарні вправи для підтримання організму в тонусі завжди є. Бодай 10 хвилин. Це значно краще, ніж нічого. А коли знайдеш 10 – ти здивуєшся, наскільки легко буде знайти й 20 ;)



10 хвилин на день можна знайти завжди – бодай для пробіжки / Фото unsplash

Я втомився

Ха, ласкаво просимо до клубу. А є люди, які не відчувають себе втомленими? А хіба не для того існують тренування, щоб домогтися фізичної витривалості? Позбавитися перевтоми?

Людський організм не хвилює, скільки у тебе роботи, котра година і наскільки ти втомився. 30 хвилин на день походи, повіджимайся, побігай – і з подивом помітиш, що твоя серцево-судинна система більш ніж у норму.

Ось і весь секрет лікування від втоми. Все, що потрібно – фізичні вправи помірної інтенсивності.

Достатньо і спортивного харчування

Правильне харчування дійсно є одним з основних чинників впливу на здоров'я, який не можна ігнорувати. Але воно не є самодостатнім, не є виправданням, щоб забивати на самі вправи.

Їжа – це паливо. Від палива не покращиться дихання, не зміцніють м'язи. Ти ж не думаєш, що досить заливати в машину бензин, і з нею все буде добре? А техогляд, а масло, а заміна гуми? Акумулятор, зрештою.

Треба дотримуватися збалансованого підходу. Хороший бензин – це важливо, але яка користь від машини з бензином, якщо вона не їздить?



Правильне харчування – це добре, але воно не працює без зв'язки з фізичною активністю / Фото unsplash

Я в поганій формі

Іноді йти в зал і виставляти себе на посміховисько не дуже хочеться. Але ж ти ніколи не будеш у хорошій формі, якщо не почнеш працювати над собою.

Є тільки один випадок, коли твої фізичні кондиції дійсно не відповідають очікуванням – неприємний діагноз від лікарів. Та навіть тоді часто дозволені легкі або середньої інтенсивності вправи.

Якщо вже вкрай не можеш піти у спортзал у тій формі, яка є зараз, то займайся індивідуально. Можна навіть із тренером – він сміятися не буде, йому за таке платять.

Не люблю спорт

І що? У житті повно такого, що доводиться робити, навіть якщо ти це ненавидиш. Мити посуд, наприклад. Чистити туалет. Ти ж не будеш жити у брудній затхлій хаті, яка кишить дивними мікроорганізмами.

Брудна хата – це організм із купою хвороб, болячок у суглобах, хребті, схильністю до захворювань серця і діабету.

Треба відчищати.



Скажи тверде "ні" хронічним болячкам і – хронічній ліні / Фото unsplash

Це ж боляче

Підвернув щиколотку, вибив пальці, не спав всю ніч, готуючись до іспиту, мав стрес тощо – у таких випадках фраза "мені боляче" скидається на виправдання. І то не дуже – бо травмована тільки частина тіла, інші ж в порядку.

Водночас чи не 50% дорослих живуть із хронічними болями. Сидять, терплять, і думають, що чинять правильно, хоча давно доведено, що сидячий спосіб життя тільки посилює болячки.

А от спорт і активний спосіб життя роблять все, щоб хвороби нагадували про себе якомога рідше.

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Це ж дорого

Дорого. Якщо ти купив абонемент в дорогий фітнес-клуб. Але ж цілком можна було займатися вдома.

Купити гантелі чи побігати на вулиці – це дорого?

Тож забудь про всі ці відмовки, займайся собою!