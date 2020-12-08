Человек – такое существо, которое охотно приспосабливается к комфорту. И чтобы из него не выходить, готово делать чуть ли не что угодно и придумывать любые отговорки. К сожалению, иногда за это приходится платить – здоровьем.

Есть несколько постоянных отговорок, которые не позволят человеку быть здоровым, пока он их использует. Прочитай о них на Men 24 , и если заметишь, что они есть в твоем лексиконе – выбрасывай немедленно!

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У меня нет времени

Конечно, ты безумно занятой человек – все это знают. Конечно, ты должен решать приоритетные задачи. Но когда ты говоришь "у меня нет времени на тренировку", то имеешь в виду на самом деле "тренировки – не приоритет".

Давайте называть вещи своими именами. Как это – нет времени? Есть куча упражнений, которые можно делать, например, пока ты смотришь телевизор или слушаешь музыку. И даже когда работаешь. 5 – 10 минут времени в день – это действительно проблема, камон?

Время на элементарные упражнения для поддержания организма в тонусе есть всегда. Хотя бы 10 минут. Это значительно лучше, чем ничего. А когда найдешь 10 – ты удивишься, насколько легко будет найти и 20;)



10 минут в день можно найти всегда – хотя бы для пробежки / Фото unsplash

Я устал

Ха, добро пожаловать в клуб. А есть люди, которые не чувствуют себя усталыми? А разве не для того существуют тренировки, чтобы добиться физической выносливости? Избавиться от переутомления?

Человеческий организм не волнует, сколько у тебя работы, который час и сколь ты устал. 30 минут в день походи, поотжимайся, побегай – и с удивлением заметишь, что твоя сердечно-сосудистая система более чем в норме.

Вот и весь секрет лечения от усталости. Все, что нужно – физические упражнения умеренной интенсивности.

Достаточно и спортивного питания

Правильное питание действительно является одним из основных факторов влияния на здоровье, который нельзя игнорировать. Но оно не является самодостаточным, не является оправданием, чтобы забивать на сами упражнения.

Еда – это топливо. От топлива не улучшится дыхание, не окрепнут мышцы. Ты же не думаешь, что достаточно заливать в машину бензин, и с ней все будет хорошо? А техосмотр, а масло, а замена резины? Аккумулятор, наконец.

Надо придерживаться сбалансированного подхода. Хороший бензин – это важно, но какая пользу от машины с бензином, если она не ездит?



Правильное питание – это хорошо, но оно не работает без связки с физической активностью / Фото unsplash

Я в плохой форме

Иногда идти в зал и выставлять себя на посмешище не очень хочется. Но ты никогда не будешь в хорошей форме, если не начнешь работать над собой.

Есть только один случай, когда твои физические кондиции действительно не соответствуют ожиданиям – неприятный диагноз от врачей. Но даже тогда часто разрешены легкие или средней интенсивности упражнения.

Если уж никак не можешь пойти в спортзал в той форме, которая есть сейчас, то занимайся индивидуально. Можно даже с тренером – он смеяться не будет, ему за такое не платят.

Не люблю спорт

И что? В жизни полно такого, что приходится делать, даже если ты это ненавидишь. Мыть посуду, например. Чистить туалет. Ты же не будешь жить в грязном затхлом доме, который кишит странными микроорганизмами.

Грязный дом – это организм с кучей болезней, болячек в суставах, позвоночнике, склонностью к заболеваниям сердца и диабету.

Надо очищать.



Скажи твердое "нет" хроническим болячкам и – хронической лени / Фото unsplash

Это же больно

Подвернул лодыжку, выбил пальцы, не спал всю ночь, готовясь к экзамену, пережил стресс и так далее – в таких случаях фраза "мне больно" похожа на оправдание. И то не очень – ведь травмирована только часть тела, другие то в порядке.

В то же время едва ли не 50% взрослых живут с хроническими болями. Сидят, терпят, и думают, что поступают правильно, хотя давно доказано, что сидячий образ жизни только усиливает болячки.

А вот спорт и активный образ жизни делают все, чтобы болезни напоминали о себе как можно реже.

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Это же дорого

Дорого. Если ты купил абонемент в дорогой фитнес-клуб. Но вполне можно было заниматься и дома .

Купить гантели или побегать на улице – это дорого?