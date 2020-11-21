Якщо у школі ти не міг дочекатися, коли станеш нарешті дорослим, самостійним і з'їдеш від батьків. То з настанням цього заповітного віку у тебе може виникнути бажання стати фінансово незалежним і казково багатим. Ну чим же ти гірший за Ілона Маска? Ми спробуємо дати тобі кілька порад, які допоможуть примножувати свої фінанси!

А тепер будьмо чесними: ти відкладаєш гроші? Підозрюємо, що ні. У наші дні ми надто багато витрачаємо на дурниці, які не мають абсолютно нічого спільного з майбутнім. Men 24 ділиться з тобою 3 порадами, які допоможуть стати багатим.

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1. Не витрачай гроші на дурниці

Найбільша людська проблема: витрачання грошей тоді, коли в цьому немає потреби. Наприклад, ти щодня харчуєшся у бістро біля роботи. Здавалося б, це не вишуканий ресторан. Але й ходиш ти туди по 20 разів на місяць. От і помнож мінімальний чек у 100 гривень на 20. Отримуємо 2000 гривень витрат лише на їжу. Але ж ти міг взяти щось смачненьке з дому. І це ще не все. Ти ж любиш починати ранок з кави. Знову ж, множимо 50 гривень на 20 і отримуємо ще 1000 гривень. У результаті ти витрачаєш щомісяця по 3000 гривень лише на те, що не є життєво необхідним для тебе!



Уникай витрачання грошей тоді, коли в цьому немає потреби / Фото unsplash

Порада від Men 24: завантаж додаток з підрахунку витрат. Наприкінці місяця ти зможеш побачити, що ж "викачує" гроші з твого бюджету по-максимуму. Якщо це не нагальне – спробуй наступного місяця на цьому трішки зекономити.

2. Плани на майбутнє

Так, у тебе мають бути плани не лише на завтра. Тож спробуй собі ставити короткострокові та довгострокові цілі. Наприклад, що ти маєш зробити до 30 років, а що – до 40! Ясна річ, звучить трішки моторошно, але дозволяє тобі чітко розуміти, що ти повинен робити та як до цього йти!



Будуй плани на найближчі кілька років, а також відкладай гроші / Фото unsplash

Причому у твоїх планах обов'язково мають бути прописані ситуації, коли все може вийти з-під контролю. Наприклад, ти можеш втратити роботу або ж, не дай Боже, захворіти. Тож пам'ятай про те, що ти повинен не лише іти до своїх цілей, а й відкладати гроші, які дозволять почуватися комфортно кілька місяців, поки все не стабілізується!

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3. Заробляй більше

Ха, звучить знущально, так? А от і ні. Просто пора навчитися об'єктивно цінувати свої час і старання. Вивчи ринок. Прокачуй свої скіли. Усе це дозволить тобі або вимагати підвищення зарплати або ж знайти саме ту роботу, яка приноситиме бажаний прибуток. Запам'ятай, що вимагати гідну зарплату за свою роботу – нормально.



Не бійся заробляти більше грошей і вчитися / Фото unsplash

Якщо ти ведеш свій бізнес – працюй над ним. Якщо у тебе є хобі – спробуй перетворити його на додатковий заробіток. Якщо ти хочеш підвищення зарплати або кар'єрний ріст – вчися та розвивайся. Працюй над собою щодня. І саме тоді у тебе вийде не лише заробляти більше, а й отримувати максимум задоволення від життя!

Ці прості поради дозволять тобі не лише менше витрачати грошей на дурниці, а й заробляти більше. І цілком імовірно, що саме ти за 10 років потрапиш на сторінки Forbes!

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