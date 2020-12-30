Якщо ти постійно шукаєш відмазки, щоб пропустити тренування, – наш новий герой тебе надихне цього більше не робити. Джо Стокінгер – справжній фітнес-герой, котрий попри свій поважний вік, продовжує займатися у тренажерному залі. Дивися, як 90-річний Джо підняв 183-кілограмову штангу на Men 24.

Наш новий герой на власному прикладі доводить, що всі обмеження у нас в голові. Звичайно ж, це не означає, що потрібно негайно бігти до спортзалу, щоб підіймати важелезні штанги. Але й постійно шкодувати себе теж не варто. Розповідаємо на Men 24, як 90-річний Джо Стокінгер підіймає 183-кілограмову штангу!

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Ролик з Джо Стокінгером виклав доктор Аарон Хоршінг з Університету Сквот. Він написав: "Я хочу бути схожим на нього, коли виросту. А ти?". Ми не будемо приховувати свого захвату, адже наш герой попри свій поважний вік, не зупиняється та продовжує займатися спортом і виконувати надзвичайно складні вправи.

Зауважимо, що Стокінгер виконує не лише станову тягу, а й військовий жим, підйом гантелей на ширині, жим ногами, а також працює над м'язами кора. Для нього підживлення його его вторинне. Він завжди почуватиметься спортсменом.

Основні поради зі станової тяги

Тобі варто пам'ятати про те, що у тебе мають бути напружений корпус і сідниці, пряма спина. Також слід підійматися повільно, щоб уникнути передчасних травм. І не забувай про те, що не варто братися за надмірну вагу, щоб не нашкодити собі!

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