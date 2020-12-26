Здавалося б, у тебе вже є абонемент у спортзал. І цього більш ніж достатньо, щоб досягнути успіху, а також отримати тіло своєї мрії. Але це не зовсім (читай зовсім ні) не так. Men 24 ділиться з тобою правилами успішних тренувань, які називають фітнес-тренери. Візьми на озброєння!

Якщо ти не дотримуватимешся цих правил, тренування перестануть приносити бажаний результат і задоволення. Тож гайда читати поради фітнес-тренерів на Men 24. Повір, вони краще знають, що потрібно робити, щоб досягнути бажаних результатів!

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1. Розминка

Найпоширенішими помилка більшості людей – відсутність розминки перед тренуваннями. Їй потрібно приділити бодай 7 – 10 хвилин. Це мають бути кардіовправи, а також розминка суглобів. Якщо ж цього не робити, є ймовірність підвищеного травматизму під час виконання вправ. А травми, своєю чергою, можуть поставити на паузу роботу над твоїм тілом.

2. Тренувальні підходи

Зізнавайся, ти теж відразу ж берешся за максимальну вагу та намагаєшся з усіх сил впоратися з нею? От фітнес-тренери зауважили, що багато чоловіків у спортзалі регулярно роблять одну і ту ж помилку. Тож краще спочатку зробити кілька тренувальних підходів з вагою удвічі меншою від робочої. Таким чином ти зможеш розігріти певну групу м'язів, яку плануєш прокачати.



Виконуй тренувальні підходи з меншою вагою / Фото unsplash

3. Роби розтяжку

Після виконання силового тренування слід розтягнути групу м'язів, над якою ти працював. В ідеалі – зробити розтяжку усього тіла. Вона позбавить тебе сильного болю у м'язах, а також допоможе повернути гнучкість. Якщо цього не робити, є шанси, що наступного ранку ти почуватимешся надзвичайно кепсько.

4. Тривалість тренування

Фітнес-тренери закликають: не потрібно знущатися зі свого тіла. Силове тренування має тривати не більше 70 хвилин. І це з урахуванням розминки. Натомість намагання викластися на повну протягом більшого проміжку часу може стати причиною перетренованості. Тут ми розповідали що таке перетренованість та як з нею боротися.



Силове тренування не повинне тривати надто довго / Фото unsplash

5. Звертайся до тренера

Стоїш біля грифа і не впевнений, як його правильно взяти? Боїшся, що штангою тобі знесе голову? Не впевнений, чи правильно виконуєш вправу? Тоді не соромся звернутися по консультацію до тренера. Його поради допоможуть не лише ефективно виконати вправи, а й досягнути бажаного результату без ймовірного травматизму.

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6. Пий воду

Під час тренування твій організм втрачає величезну кількість вологи. Тож твоя задача – підтримувати водно-сольовий баланс. Якщо цього не робити, є ймовірність виникнення зневоднення, занепаду сил і втрати результативності. В такому випадку тренування не принесе твоєму організму жодної користі.



Не забувай поповнювати водно-сольовий баланс / Фото unsplash

7. Харчуйся вчасно

Фітнес-тренери нагадують про те, що харчуватися потрібно за 90 – 120 хвилин до тренування. В такому випадку отримана енергія спрямується на успішне виконання вправ. Якщо ж харчуватися пізніше, то є ймовірність, що ти почуватимешся млявим і стомленим. Також не варто багато їсти відразу перед тренуванням.

8. Погано – зупинися

Якщо ти раптово відчув запаморочення, слабкість, біль у суглобах або м'язах – зупинися негайно. Твоя задача у спортзалі – наростити м'язову масу, а не травмуватися та зробити собі гірше. Тож уважно прислухайся до сигналів, які подає тобі організм.



Почуваєшся погано – припини тренування негайно / Фото pexels

Не забувай також, що тренування потребують регулярності. Тож твоя задача – не пропускати заняття у спортзалі, а не сидіти там годинами раз на місяць. Лише в такому разі ти зможеш досягнути бажаного результату, отримати омріяний рельєф, а також позбутися зайвого жиру на тілі.

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