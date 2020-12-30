Если ты постоянно ищешь отмазки, чтобы пропустить тренировку, – наш новый герой тебя вдохновит этого больше не делать. Джо Стокингер – настоящий фитнес-герой, который несмотря на свой почтенный возраст, продолжает заниматься в тренажерном зале. Смотри, как 90-летний Джо поднял 183-килограммовую штангу на Men 24.

Наш новый герой на собственном примере доказывает, что все ограничения у нас в голове. Конечно же, это не значит что нужно немедленно бежать в спортзал, чтобы поднимать тяжеленные штанги. Но и постоянно жалеть себя тоже не стоит. Рассказываем на Men 24 , как 90-летний Джо Стокингер поднимает 183-килограммовую штангу!

Это интересно Чтобы получить максимальный результат: 8 правил успешной тренировки

Ролик с Джо Стокингером выложил доктор Аарон Хоршинг из Университета Сквот. Он написал: "Я хочу быть похожим на него, когда вырасту. А ты?" . Мы не будем скрывать своего восторга, ведь наш герой несмотря на свой почтенный возраст, не останавливается, продолжая заниматься спортом и выполняя сложнейшие упражнения.

Заметим, что Стокингер выполняет не только становую тягу, но и военный жим, подъем гантелей на ширине, жим ногами, а также работает над мышцами кора. Для него подпитка его эго вторична. Он всегда будет чувствовать себя спортсменом.

Основные советы по становой тяге

Тебе следует помнить о том, что у тебя должн ы быть напряженный корпус и ягодицы, прямая спина. Также следует подниматься медленно, чтобы избежать преждевременных травм. И не забывай о том, что не стоит браться за избыточный вес, чтобы не навредить себе!