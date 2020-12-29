Раян Рейнольдс під час підготовки до зйомок "Дедпула" багато уваги приділив тренуванням. Але тут мовиться не про нарощування м'язів. Він прагнув досягнути по-справжньому спортивне тіло. Ділимося тренуванням ніг від Раяна Рейнольдса на Men 24!

Дон Саладіно, тренер-суперзірка, назвав Рейнольдса "винятковим спортсменом", здатним робити сальто та приземлятися на ноги, що вражаюче як на людину зі зростом 188 сантиметрів. Тепер же ми знаємо, які вправи він виконував під час тренувань для ніг. Гайда разом з Men 24 надихатися та виконувати їх!

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Що стосується розпорядку тренувань, то у Рейнольдса він дуже функціональний. Актор робить акцент на рухливості, силі та кардіо. А ще він намагається виконувати вправи, які зроблять його тіло витривалішим і сильнішим!

Тренування ніг Раяна Рейнольдса

1. Болгарські спліт-присідання

4 підходи по 8 повторень на кожну ногу.

Постав одну ногу на лаву та тримай по гантелі у кожній руці. Притули переднє коліно до стопи. Вставай.

2. Присідання Глобет

4 підходи по 30 секунд.

Візьмися за кінець гантелі та помісти її на рівні грудей. Повільно опустися, щоб зробити глибоке присідання. Тримай груди піднесеними та рівномірно розподіляй вагу. Підіймися з прямою спиною.

3. RDL на одну ногу

4 підходи по 8 повторень на кожну сторону. Відпочинок 60 секунд.

Випрямивши руки та тримаючи вагу на рівні стегон, підійми одну ногу назад і нахилися вперед. Спину тримай прямо. Коли відчуваєш тягу, повертайся у вихідне положення.

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4. Спліт-стрибок

4 підходи по 30 секунд.

Поставивши одну ногу перед іншою, опускайся і різко підстрибуй, змінюючи ноги у середині стрибка. Таким чином ти пропрацюєш згиначі стегна і збільшиш опір. Відпочинок 60 секунд.

Спробуй і ти виконувати тренування для ніг від Раяна Рейнольдса. Вони дозволять тобі не лише наростити м'язи, а й стати витривалішим і сильнішим!

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