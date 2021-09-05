Багатомільйонній армії прихильників Ліанни Бартлетт казково пощастило. Американська актриса виклала серію провокативних фото, на яких позує у спідній білизні. І ними можна милуватися ледь не цілу вічність.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Не дивно, що за добу кадри зібрали кілька десятків тисяч вподобань, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Аж не віриться, наскільки ти приваблива";

"Чудові сідниці";

"Яка ж ти сексуальна";

"Ти змушуєш моє серце битися швидше";

"О, Боже! Приголомшлива";

"Приголомшливий краєвид. І це я не про місто";

"Просто заворожуюче тіло";

"Бездоганні форми".



Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт



Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт

Насолоджуйся Сальма Гаєк у купальнику розбурхала свою армію прихильників

Ліанна Бартлетт однозначно варта твоєї уваги. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Тобі однозначно сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її інстаграмі.