Багатомільйонній армії прихильників Ліанни Бартлетт казково пощастило. Американська актриса виклала серію провокативних фото, на яких позує у спідній білизні. І ними можна милуватися ледь не цілу вічність.
Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться
Не дивно, що за добу кадри зібрали кілька десятків тисяч вподобань, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Аж не віриться, наскільки ти приваблива";
- "Чудові сідниці";
- "Яка ж ти сексуальна";
- "Ти змушуєш моє серце битися швидше";
- "О, Боже! Приголомшлива";
- "Приголомшливий краєвид. І це я не про місто";
- "Просто заворожуюче тіло";
- "Бездоганні форми".
Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт
Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт
Насолоджуйся Сальма Гаєк у купальнику розбурхала свою армію прихильників
Ліанна Бартлетт однозначно варта твоєї уваги. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Тобі однозначно сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її інстаграмі.