Багатомільйонній армії прихильників Ліанни Бартлетт казково пощастило. Американська актриса виклала серію провокативних фото, на яких позує у спідній білизні. І ними можна милуватися ледь не цілу вічність.

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Не дивно, що за добу кадри зібрали кілька десятків тисяч вподобань, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Аж не віриться, наскільки ти приваблива";
  • "Чудові сідниці";
  • "Яка ж ти сексуальна";
  • "Ти змушуєш моє серце битися швидше";
  • "О, Боже! Приголомшлива";
  • "Приголомшливий краєвид. І це я не про місто";
  • "Просто заворожуюче тіло";
  • "Бездоганні форми".

Ліанна Бартлетт знялася у спідній білизні
Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт

Ліанна Бартлетт знялася у спідній білизні
Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт

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