Цього разу 32-річна албанська модель знялася у купальнику під час відпочинку на Амальфітанському узбережжі. Гарячі фото Тіки Камай настільки сильно сподобалися її підписникам, що вони буквально засипали її лайками та коментарями.
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"Свіжість з Амальфітанського узбережжя", – написала вона під публікацією.
За лічені години фанати Тіки Камай залишили тисячі сердечок, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Бездоганність";
- "Вау, яка чарівна жінка";
- "Справжня богиня";
- "Приголомшливий образ";
- "Твоє тіло вражає";
- "Найсексуальніша жінка на землі";
- "Свіжа та солена";
- "Мені потрібна така ж дівчина поруч з собою".
Тіка Камай показала розкішні форми у купальнику / Фото з інстаграму Камай
Тіка Камай показала розкішні форми під час відпочинку на яхті / Фото з інстаграму Камай
Гарячі фото Тіка Камай розбурхали мережу / Фото з інстаграму Камай
Тіка Камай вразила підписників спокусливим тілом / Фото з інстаграму Камай
Албанська модель Тіка Камай показала фото з відпочинку / Фото з інстаграму Камай
Тіка Камай похизувалася розкішними вигинами у купальнику / Фото з інстаграму Камай
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