На этот раз 32-летняя албанская модель снялась в купальнике во время отдыха на Амальфитанском побережье. Горячие фото Тики Камай настолько сильно понравились ее подписчикам, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями.

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"Свежесть с Амальфитанского побережья", – написала она под публикацией.

За считанные часы фанаты Тики Камай оставили тысячи сердечек, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Безупречность";
  • "Вау, какая очаровательная женщина";
  • "Настоящая богиня";
  • "Потрясающий образ";
  • "Твоё тело поражает";
  • "Самая сексуальная женщина на земле";
  • "Свежая и соленая";
  • "Мне нужна такая же девушка рядом с собой".

Тика Кама снялась в купальнике
Тика Камай показала роскошные формы в купальнике / Фото с инстаграма Камай

Тика Кама снялась в купальнике
Тика Камай показала роскошные формы во время отдыха на яхте / Фото с инстаграма Камай

Тика Кама снялась в купальнике
Горячие фото Тика Камай взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Камай

Тика Кама снялась в купальнике
Тика Камай поразила подписчиков соблазнительным телом / Фото с инстаграма Камай

Тика Кама снялась в купальнике
Албанская модель Тика Камай показала фото с отдыха / Фото с инстаграма Камай

Тика Кама снялась в купальнике
Тика Камай похвасталась роскошными изгибами в купальнике / Фото с инстаграма Камай

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Тика Камай вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на албанскую модель. Гарантируем, что впереди тебя ожидает еще очень много горячего!