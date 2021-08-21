На этот раз 32-летняя албанская модель снялась в купальнике во время отдыха на Амальфитанском побережье. Горячие фото Тики Камай настолько сильно понравились ее подписчикам, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями.

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"Свежесть с Амальфитанского побережья", – написала она под публикацией.

За считанные часы фанаты Тики Камай оставили тысячи сердечек, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Безупречность";

"Вау, какая очаровательная женщина";

"Настоящая богиня";

"Потрясающий образ";

"Твоё тело поражает";

"Самая сексуальная женщина на земле";

"Свежая и соленая";

"Мне нужна такая же девушка рядом с собой".



Тика Камай показала роскошные формы в купальнике / Фото с инстаграма Камай



Тика Камай показала роскошные формы во время отдыха на яхте / Фото с инстаграма Камай



Горячие фото Тика Камай взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Камай



Тика Камай поразила подписчиков соблазнительным телом / Фото с инстаграма Камай



Албанская модель Тика Камай показала фото с отдыха / Фото с инстаграма Камай



Тика Камай похвасталась роскошными изгибами в купальнике / Фото с инстаграма Камай

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