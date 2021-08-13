Модель Алекса Коллинз порадовала свою миллионную армию поклонников. Сделала это она с помощью серию соблазнительных фото, на которых позирует в крохотном бикини. Горячие кадры красавица сделала на фоне моря, что еще больше нравится нам.

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"Желтое бикини для облачного дня на пляже", – написала она под постом.

Неудивительно, что за считанные часы фотографии собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Красивая";
  • "Какая же ты горячая";
  • "Милая и привлекательная";
  • "Люблю тебя";
  • "Ты очень сладкая";
  • "Чрезвычайно сексуальная, потрясающая и жаркая";
  • "Второе фото мне очень нравится";
  • "Лучшая в мире девочка".

Алекса Коллинз снялась в крошечном бикини
Алекса Коллинз в крошечном бикини взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Коллинз

Соблазнительные фото Алексы Коллинз взбудоражили сеть
Соблазнительные фото Алекса Коллинз сделала на фоне моря / Фото с инстаграма Коллинз

Следить за Алексой Коллинз в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на модель. Это позволит одним из первых получать свеженькую порцию горяченького от нее!

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