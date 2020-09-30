Звезда Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в соблазнительном белье: горячие фото
39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которую большинство знает как бывшего ангела Victoria's Secret, снялась в рекламной кампании Burberry. Невероятная красавица позирует в нижнем белье, которое выигрышно подчеркивает ее фигуру. Наслаждайся фотографиями модели на Men 24.
Мы убеждены, что бывших ангелов Victoria's Secret не бывает. И это нам который раз доказывает невероятная 39-летняя Алессандра Амбросио. Любуйся новыми соблазнительными фото красавицы на Men 24.
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В нижнем белье модель снялась для британского модного дома Burberry. Публикацию Алессандра подписала так: "Мы постоянно создаем того, кем мы есть".
Над серией кадров модели в соблазнительной нижнем белье работал нью-йоркском фотограф Грег Свейлс. Оставим вам еще одну серию фотографий, на которых он снял Амбросио.
Читатели Алессандры Амбросио с восторгом наслаждаются кадрами модели, засыпая ее комплиментами:
- "Шикарно выглядишь";
- "Роскошная";
- "Я восхищен";
- "Потрясающая женщина";
- "Красотка";
- "Вау, какая фигура!".
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Алессандра Амбросио однозначно стоит того, чтобы ты поставил лайк под ее постом. Поэтому не медли!
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